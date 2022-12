Nieuwe Samsung Galaxy S23 geruchten wijzen op verbeterde foto- en videomogelijkheden

De geruchten en leaks over de Samsung Galaxy S23 blijven binnenstromen. Nu horen we meer over de foto- en videomogelijkheden van de smartphones.

Volgens bekende leaker Ice Universe (opens in new tab) zullen zal de Galaxy S23 video's in 8K bij 30 fps kunnen opnemen. Dat is een kleine upgrade tegenover het maximum van 24 fps bij de Galaxy S22.

Zes frames per seconde extra is niet de meest indrukwekkende upgrade, maar dit toont wel dat 8K meer als mainstream wordt gezien. De standaard voor video's is namelijk 30 fps en als het gerucht klopt, dan zit Samsung nu precies op die standaard. 8K-video's zullen er daarom iets soepeler uitzien in vergelijking met dit jaar.

Meer verbeteringen

Dat is nog niet alles, want Ice Universe zegt ook dat foto's van de Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) "duidelijker" zullen zijn met "betere details en een hogere saturatie".

Hoewel dat allemaal niet heel schokkend is, ligt het in lijn met wat we al hebben gehoord over de Galaxy S23. Zoals verwacht, zullen de foto's en video's van het Ultra-model het beste zijn.

Op basis van wat we eerder hebben gehoord, klinkt het bijna alsof Ice Universezelf een Galaxy S23 heeft. Of misschien heeft hij enkele foto's van de verbeterde camera's gezien. Naar verwachting zal Samsung het Galaxy S23-trio lanceren in februari van volgend jaar.

De cameragrenzen verder verleggen

De camerakwaliteit van smartphones is inmiddels zo sterk verbeterd dat het voor fabrikanten moeilijk is om elk jaar gigantische upgrades aan te brengen. Het lijkt erop dat de Galaxy S23 slechts kleine verbeteringen zal introduceren op vlak van foto en video.

Even herhalen: de Samsung Galaxy S22 en Samsung Galaxy S22 Plus waren uitgerust met drie camra's achteraan. Ze hadden beide een 50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera en 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom. De Samsung Galaxy S22 Ultra kreeg vier camera's, met name een 108MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera en twee 10MP-telefotocamera's, eentje met 3x zoom en eentje met 10x zoom.

Er is sprake van een 200MP-camera op de Galaxy S23 Ultra, net zoals op de Motorola Edge 30 Ultra en Xiaomi 12T Pro. Dat zal uiteraard zorgen voor verbeteringen op vlak van low-light fotografie. De andere camera's zouden daarentegen (deels) behouden blijven.

We hebben tot slot minder gehoord over mogelijke camera-upgrades voor de Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus. De geruchten die er zijn geweest, wijzen op geen (of heel weinig) nieuwe hardware. Over nieuwe camerasoftware hebben we momenteel nog niets gehoord.