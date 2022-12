Motorola Edge 30 Ultra review

De Motorola Edge 30 Ultra is de telefoon met de beste prijs-kwaliteitverhouding van 2022. Hij kan supersnel opladen, heeft een krachtige processor, een premium design, een mooi scherm, een fijne software-ervaring en nog veel meer. Het is lastig om minpunten te bedenken, omdat Moto op elk vlak flink heeft uitgepakt.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Review in een notendop

Je zou ons waarschijnlijk niet hebben geloofd als we aan het begin van 2022 hadden gezegd dat Motorola een van de beste premium telefoons van het jaar zou maken. Normaal gesproken staat Motorola namelijk vooral bekend om de betrouwbare budget smartphones en af en toe een interessante mid-range telefoon.

De Motorola Edge 30 Ultra leert de Samsung Galaxy S22, iPhone 14 en Xiaomi 12 allemaal een lesje. De Edge 30 Ultra is op bijna elk vlak beter dan de concurrentie en dat terwijl hij over het algemeen hetzelfde of soms zelfs minder kost.

Deze smartphone komt echt als een enorme verrassing. Het is niet zo dat de vele budget Motorola-telefoons slecht zijn, maar we zijn tot nu toe ook al een tijdje niet echt meer onder de indruk geweest van de Edge-reeks.

Deze Motorola Edge 30 Ultra is echter een fantastische telefoon en heeft ook een geweldige prijs-kwaliteitverhouding. Daar kan de Samsung Galaxy S22 Ultra bijvoorbeeld wel wat van leren.

Motorola is vooral aan het opscheppen over de 200MP-camera. Dit is de eerste telefoon met zo veel pixels die wereldwijd is uitgebracht en de rest van de camera's zijn ook niet mis.

Deze smartphone is door onder andere de toevoeging van een telefotolens uitermate geschikt voor het maken van foto's en dat is een toevoeging die we zelfs in deze hogere prijsklasse niet altijd terugzien. Het mooie aan deze telefoon is dat de camera met de enorm hoge resolutie niet eens in de top drie beste functies staat.

Ons favoriete aspect van de Edge 30 Ultra is waarschijnlijk het design. Hij ligt erg fijn in de hand met het "waterval"-scherm met de afgeronde randen. Het comfort bij het vasthouden wordt ook geholpen door de textuur op de glazen achterkant en door de perfecte geproportioneerde breedte van de telefoon.

Het scherm is ook geweldig. Deze heeft een verversingssnelheid van 144 Hz (dat is hoger dan de concurrentie) en hij is prima voor gaming of andere zware taken met de high-end Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor.

Het opladen van de telefoon gaat ook ongelofelijk snel met de 125W-snellader. In tegenstelling tot de meeste telefoons die zo snel kunnen opladen, heeft deze telefoon een batterij die wel lang meegaat. Je komt er gemakkelijk de dag mee door zonder tussendoor op te hoeven laden.

De Motorola Edge 30 Ultra voelt van alle kanten premium aan en dat zorgt voor een geweldige gebruikerservaring. Gelukkig kost hij ook geen fortuin gezien de functies die allemaal aanwezig zijn.

Als we dan toch een minpunt moeten benoemen is het waarschijnlijk die 200MP-camera. Het is niet zo dat die camera slecht is, maar 200MP is gewoon nogal overbodig en we hadden liever een betere zoomlens gezien van meer dan 2x. Dat is maar een suggestie om een indrukwekkende telefoon nog beter te maken.

Het wordt nog lastig voor andere telefoons om de Motorola Edge 30 Ultra met zijn uitstekende prestaties te overtreffen. Het is in ieder geval wel duidelijk geworden dat Apple en Samsung nog wel iets kunnen leren van Motorola.

Motorola Edge 30 Ultra prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

De Motorola Edge 30 Ultra kost 899,99 euro en we verwachten dat hij ook niet buiten Europa zal verschijnen. Meestal brengt Moto in andere regio's verschillende Edge-toestellen uit.

Een goede manier om context te geven aan deze prijs is door te kijken naar andere flagship-toestellen. De Edge 30 Ultra is een stuk goedkoper dan de iPhone 14 (beschikbaar vanaf 1.019 euro). De Samsung Galaxy S22 kun je wel voor iets minder krijgen (beschikbaar vanaf 849 euro), maar dan gaat het dus wel om de goedkoopste variant en de andere flagship-telefoon die in de buurt komt met een adviesprijs van 899 is de Xiaomi 12.

De Motorola Edge 20 Ultra is misschien niet de goedkoopste optie, maar hij wint het wel op het gebied van de specificaties. Hij is over het algemeen beter te vergelijken met de Pro- of Ultra-versies van die andere toestellen en die kosten allemaal een stuk meer.

De telefoon is in september 2022 uitgebracht naast de mid-range Edge Fusion en de budget Edge Neo. Het standaard Edge-model en het Edge Pro-model zijn maanden geleden al gereleaset, maar dit is nu zoals de naam ook al suggereert het meest high-end Edge-toestel.

Prijs-kwaliteit: 5/5

Motorola Edge 30 Ultra design

(Image credit: Future)

Op de Motorola Edge 30 Ultra keert ook het "waterval"-scherm weer terug met de afgeronde randen van het scherm. Ondanks de Edge-benaming maakte Moto bij de tweede generatie van de Edge-reeks geen gebruik meer van dat "waterval"-design.

Die afgeronde randen zorgen er ook voor dat de telefoon fijn in de hand ligt en er zijn dus geen scherpe randen die in je palm duwen.

De afmetingen van het toestel zijn 161,8 mm x 73,5 mm x 8,4 mm. Dat is redelijk standaard voor dit soort toestellen en het gewicht van 198,5 gram past ook wel bij het gemiddelde gewicht van rond de 200 gram.

De voor- en achterkant zijn van glas gemaakt en om de zijkant zit een metalen frame heen. Het glas op de achterkant heeft een "sprankelende" textuur die niet alleen zorgt voor een mooi uiterlijk, maar ook zorgt dat je geen duidelijke vingerafdrukken ziet. Hij is in twee kleuren beschikbaar: Interstellar Black en Starlight White.

Die textuur op de achterkant wordt wel onderbroken door het camera-systeem dat bestaat uit een aantal plateau's op verschillende niveaus. De hoofdcamera steekt het meeste uit, maar we hebben op andere smartphones camera's gezien die nog veel verder uitstaken. In vergelijking daarmee is de Edge 30 Ultra’s camera-bump dus nog bescheiden.

Op het gebied van aansluitingen vind je helaas alleen een USB-C-poort terug. Er is helaas geen 3,5 mm audiojack voor de fans van bedrade koptelefoons, maar dat komt tegenwoordig niet echt meer als een verrassing. Vrijwel geen enkele high-end smartphone heeft nog een audiojack, maar het blijft jammer. De aan/uit-knop en de volumeknoppen zitten allebei aan de rechterkant. We vonden ze in principe goed te bereiken, maar voor sommigen is de volumeknop misschien iets te hoog geplaatst. Er is ook een vingerafdrukscanner aanwezig en deze zit onder het display.

Het gebrek aan waterbestendigheid is misschien wel de grootste tekortkoming van de Ultra, maar dit is niet voor iedereen essentieel op hun smartphone.

Design: 4,5/5

Motorola Edge 30 Ultra display

(Image credit: Future)

De prijs van de Motorola Edge 30 Ultra is op het gebied van het display eindelijk te merken. Hier past de Ultra beter bij de verwachtingen van de prijsklasse.

Het toestel heeft een 6,67 inch FHD+ display. Dat betekent dat de resolutie 1.080 x 2.400 is. Deze resolutie wordt door de meerderheid van smartphones tegenwoordig gebruikt, behalve voor sommige extra goedkope telefoons met lagere resoluties en een aantal flagships die juist hogere resoluties bieden.

Toch is dit wel prima, want de meeste smartphone-content zoals apps, games en content van streamingdiensten wordt toch in die resolutie afgespeeld. Dat is dus eigenlijk ook over het algemeen de hoogste kwaliteit die je nodig hebt op een telefoonscherm.

De verversingssnelheid op deze telefoon is dan wel weer een leuke verrassing. Voor een redelijk lange periode hadden de meeste smartphones een verversingssnelheid van 60 Hz, maar tegenwoordig hebben veel high-end telefoons een 120 Hz-scherm. Deze Moto heeft een 144 Hz-scherm en dat zie je normaal eerder op gaming-schermen. Dat heeft biest dus wel een klein voordeel en een aantal premium-games die het ondersteunen.

Die verversingssnelheid zorgt samen met de krachtige processor voor geweldige prestaties bij de wat meer intensieve mobiele games. Je merkt die verversingssnelheid echter ook tijdens het scrollen door lange lijsten of het wisselen tussen pagina's in apps of op je thuisscherm.

Het "waterval"-display heeft wel invloed op de kijkhoek van het scherm. Alles wat op de rand van het beeld staat, ziet er iets donkerder uit, omdat je er niet recht tegenaan kijkt. Het is alleen niet zo erg als bij sommige andere toestellen met een vergelijkbaar afgerond scherm. Verder zit er een 'punch-hole'-selfiecamera aan de voorkant in het scherm. Deze neemt dus ook een gedeelte van het scherm over, maar lang niet zo'n groot gedeelte als het Dynamic Island op de iPhone 14 Pro.

Display: 4/5

Motorola Edge 30 Ultra camera's

(Image credit: Future)

Hoeveel megapixels zijn te veel megapixels? Niet 322 megapixels in ieder geval als het aan Motorola ligt, want dat is het totaal van alle vier de camera's.

De Motorola Edge 30 Ultra is de eerste smartphone met een hoofdcamera van 200MP. Technisch gezien was in China de Moto X30 Pro al uitgebracht met een 200MP-camera, maar die kwam niet wereldwijd uit en de Edge 30 Ultra is eigenlijk ook vrijwel een kopie van dat model.

Misschien denk je wel: "is 200MP niet een beetje overkill voor een smartphone"? Ja, eigenlijk wel. Het is logisch dat Motorola hier steeds over opschept in de marketing, maar in de praktijk voegt het eerlijk gezegd niet zo veel toe aan je fotografie-ervaring.

De foto's die je met de hoofdcamera maakt zijn ook niet standaard 200MP. Het toestel gebruikt een proces dat 'pixel binning' heet. Daarbij worden pixels in de sensor gecombineerd om grotere pixels te maken die meer licht kunnen vangen. Uiteindelijk krijg je dan foto's van 12,9MP. Je kunt wel kiezen om alsnog te wisselen naar 200MP foto's of zelfs foto's in het RAW-formaat, maar dan raakt je opslag wel sneller vol.

We vinden de 200MP camera niet overkill vanwege slechte prestaties, maar de foto's die je ermee kunt maken zijn gewoon niet echt veel beter dan foto's van de concurrenten.

Foto's van deze camera zijn over het algemeen fel, kleurrijk en natuurlijk ook erg gedetailleerd. We hebben wel een klein probleem gevonden met de lens. Deze vervormt de beelden bij de randen van de afbeeldingen meer dan je normaal gesproken ziet bij smartphone-lenzen.

(Image credit: Future)

Verder zijn er achterop nog twee camera's te vinden. Ten eerste is er een 50MP ultrawide-camera met een lens van 114 graden. Dat is vrij vergelijkbaar met andere ultrawide-camera's op smartphones. Het feit dat er nog steeds voor sensors met zulke hoge resoluties wordt gekozen voor camera's die je maar in bepaalde situaties gebruikt is nog steeds verbazingwekkend, maar hij werkt verder prima.

De derde camera op de achterkant komt wel een beetje als een verrassing. Het is namelijk een 12MP telefotolens met 2x optische zoom. Over het algemeen zien we steeds minder zoomcamera's op smartphones de laatste jaren en Motorola is juist ook een van de merken die ze bijna niet meer gebruikt. Telefoons uit dezelfde prijsklasse zoals de Xiaomi 12 en de OnePlus 10T hebben bijvoorbeeld ook geen telefoto- of periscoopcamera's meer.

De 2x zoomlens is niet fantastisch, maar het is meer dan we hadden verwacht. Je kunt verre afstanden toch iets verkleinen of je kunt dichterbij komen voor close-ups of macro-foto's. Dat werkt toch beter dan de digitale zoom die anders wordt gebruikt of naderhand foto's bijsnijden. De foto's zien er ook goed uit met een redelijk dynamisch bereik.

Dat waren nog niet alle camera's, want er zit ook nog een selfiecamera met een hoge resolutie van 60MP op de Motorola Edge 30 Ultra. Deze gebruikt ook standaard 'pixel binning', dus hij maakt foto's van 15MP, behalve als je het zelf instelt voor 60MP.

Die selfiecamera nam mooie foto's, maar het gaat bij selfies meestal vooral om de software (bijvoorbeeld voor de Portretmodus) en dat maakt de 60MP-sensor een beetje overbodig. Toch zijn de foto's verder dus zeker goed genoeg voor op je Instagram-feed.

Video-opnames gaan tot 8K met 30fps of 4K met 60fps. Dat is fantastisch als je tot de kleine groep van mensen behoort die ook echt opnames in 8K willen of moeten maken. Voor de meeste mensen is 4K of zelfs 1080p ook al meer dan genoeg. Zeker aangezien die 8K-modus er ook voor zorgt dat de telefoon erg snel warm wordt.

Qua camera-modi is er niet echt iets unieks aanwezig, maar de gebruikelijke cameramodi zoals slow-mo video, panorama, nachtmodus en dergelijke vind je op de Edge 30 Ultra wel terug. Dat is eerlijk gezegd ook niet echt een verrassing, aangezien Motorola niet bekendstaat voor het creëren van zijn eigen cameramodi.

Cameravoorbeelden

Image 1 of 5 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Camera: 3,5/5

Motorola Edge 30 Ultra prestaties en specs

Als je tot hier bent gekomen in de review, dan verwacht je waarschijnlijk al dat de Motorola Edge 30 Ultra de beste specs heeft op elk gebied en dat klopt inderdaad ook wel ongeveer. Hetzelfde geldt ook voor de prestaties van dit Motorola-toestel. .

De telefoon gebruikt de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor en dat is nu (eind 2022) de krachtigste processor die in Android-telefoons gebruikt wordt.

Deze chip is erg handig bij allerlei verschillende taken zoals het opnemen van video's in hoge resolutie en foto's maken met veel megapixels. We hebben ook verschillende games getest op het toestel en daaruit blijkt dat de telefoon games soepel kan spelen met hoge grafische instellingen en dat zonder te laggen of te crashen.

De 12GB RAM in de Edge 30 Ultra helpt daar misschien ook bij. Het toestel bevat ook minimaal 256GB aan opslagruimte. Dat is noemenswaardig omdat de meeste concurrerende telefoons ondanks de vergelijkbare of hogere prijs bij het instapmodel maar 128GB opslag bieden. Dat is dus dubbel zoveel opslag en 256GB is voor de meeste mensen ook wel genoeg opslagruimte.

Zoals we eerder al benoemden is er geen 3,5 mm audiojack aanwezig, dus muziekliefhebbers moeten het doen met de Bluetoothverbinding. De speaker van de telefoon kan wel flink hard worden gezet, dus dat kan ook prima werken voor games spelen of series kijken. Als je echt goede audiokwaliteit wil, dan heb je draadloze oortjes of een draadloze koptelefoon nodig.

Prestaties: 4,5/5

Motorola Edge 30 Ultra software

(Image credit: Future)

Net als bij de andere Moto-smartphones, gebruikt ook de Edge 30 Ultra gewoon de stock-versie van Android in plaats van een aangepaste versie van Android specifiek voor Moto-apparaten.

Het toestel gebruikt Android 12 en in die versie zijn er ook veel opties aanwezig voor personalisatie. Op de Edge 30 Ultra kun je de vorm van de icoontjes, de kleuren van de interface, de lettertypes en meer aanpassen. Motorola gaf gebruikers al eerder toegang tot dit soort opties, maar nu biedt Google ze zelf ook aan in Android 12.

Dit is grotendeels gewoon een standaard Android-telefoon. Als je een Google Pixel- of Nokia-toestel gewend bent, dan zal dit vergelijkbaar zijn aangezien die telefoons ook een stock-versie van Android gebruiken. Je kunt van boven naar beneden swipen voor de quick settings en notificaties en je kunt van beneden naar boven swipen voor je lijst met apps.

Stock Android werd voor een lange tijd gezien als de meest overzichtelijke en meest handige versie van het Android-besturingssysteem. De laatste jaren hebben verschillende bedrijven echter veel handige functies toegevoegd aan hun versies van Android, zoals OnePlus met OxygenOS en Xiaomi met MIUI. De stock-versie van Android is nog steeds erg overzichtelijk en fijn om te gebruiken, maar er missen wel een hoop extra functies.

Een kleine toevoeging die Moto wel heeft gedaan is het toevoegen van extra bedieningsopties in games. Zo kun je tijdens het gamen gemakkelijker screenshots delen, de instellingen van je telefoon aanpassen of randen van het scherm verlichten. We merkten echter wel dat de knop voor het menu met al deze opties soms in de weg zit tijdens het gamen, behalve als je de knop helemaal naar de hoek van het scherm hebt gesleept.

De Edge 30 Ultra maakt ook nog gebruik van de bekende 'Moto Actions'. Dit zijn bewegingen die je kunt maken met de telefoon om bepaalde snelkoppelingen in te stellen. Een populair voorbeeld daarvan is het schudden van de telefoon om de zaklamp aan te zetten.

Software: 4/5

Motorola Edge 30 Ultra batterij

(Image credit: Future)

Een van de meest verrassende premium-functies van de Motorola Edge 30 Ultra is de 125W-snellaadfunctie.

Daarmee wordt de telefoon enorm snel opgeladen en er zijn maar weinig andere apparaten die nog sneller opladen. Opladen van 0 tot 100 procent duurt minder dan een halfuur. Een paar minuten aan de lader zorgt al voor een verhoging van het batterijpercentage met een aantal tientallen.

Snelladen kan er wel voor zorgen dat telefoon snel warm worden, maar we merkten dat de telefoon niet echt lang genoeg aan de lader ligt om echt warm te worden als je tenminste de stekker eruit trekt als hij vol is.

Je kunt hem ook draadloos opladen met 50W. Dat lijkt misschien weinig vergeleken met 125W, maar dat is alsnog sneller dan zelfs bedraad opladen bij Samsung en Apple. Met een compatibele draadloze oplader kun je het toestel dan in minder dan een uur tijd helemaal opladen.

Normaal gesproken merken we bij telefoons die enorm snel kunnen opladen dat de batterijduur dan vaak slecht is. Meestal kiezen bedrijven óf voor snel opladen óf voor een goede batterijduur. De Motorola Edge 30 Ultra heeft verrassend genoeg toch een redelijk goede batterijduur.

Bij normaal gebruik ging het toestel gemakkelijk een hele dag mee en zelfs bij intensiever gebruik, zoals bij lange gamesessies of tijdens videogesprekken, had deze telefoon een hoger batterijpercentage over dan verwacht vergeleken met andere moderne smartphones.

Als je twee dagen aan batterijduur wil halen, dan moet je wel heel creatief worden met het gebruik van je telefoon en hoewel Motorola wel eens overschat hoe lang de batterijen meegaan, belooft ook het bedrijf in dit geval geen twee dagen. Als je toch dagelijks je telefoon oplaadt, dan is de Moto Edge 30 Ultra een prima keuze voor jou. Je hoeft dan waarschijnlijk in ieder geval niet tussendoor op de dag nog een keer op te laden.

Batterij: 4,5/5

Motorola Edge 30 Ultra scorekaart

Swipe to scroll horizontally Attributes Notes Rating Design De Motorola Edge 30 Ultra voelt echt als een premium telefoon aan en ligt fijn in de hand. 4,5/5 Display De Edge heeft een mooi scherm met een verversingssnelheid die hoger is dan gemiddeld. 4/5 Prestaties Met de high-end processor, 12GB RAM en grote hoeveelheid opslagruimte zorgt de Edge 30 Ultra voor geweldige prestaties. 4,5/5 Camera De Motorola heeft een goede combinatie aan camera's, maar de zoomlens zou wel wat verbeterd kunnen worden. 3,5/5 Batterij Deze Moto heeft een prima batterijduur, maar het is vooral de extreem snelle snellaadfunctie die echt indrukwekkend is. 4,5/5 Software Er is hier een stock-versie van Android aanwezig met een paar aanpassingen voor extra functies. 4/5 Prijs-kwaliteit De Motorola Edge 30 Ultra is echt een koopje voor de prijs. Hij voelt als een telefoon van twee keer zo duur. 5/5

Moet ik de Motorola Edge 30 Ultra kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Het gevoel in de hand belangrijk is

Als het voor jou belangrijk is dat een telefoon fijn in de hand ligt, dan is de Moto zeker het overwegen waard. Hij is vergelijkbaar met de Samsung Galaxy S22 Ultra qua comfort.

Je van gamen houdt

Met de high-end-processor en het prachtige scherm is de Edge 30 Ultra fantastische om op te gamen. Dat werd duidelijk na het urenlang testen van deze telefoon.

Je een geweldige deal wil

Met de combinatie van de specs en de prijs van de Motorola Edge 30 Ultra zou je bijna denken dat je Motorola aan het bestelen bent. Je ziet bijna nooit dit soort indrukwekkende functies op een telefoon met deze prijs.

Koop hem niet als...

Je niet houdt van telefoons met gebogen schermranden

Niet iedereen houdt van gebogen randen aan de zijkanten van het scherm. Je loopt daarmee soms het risico dat je per ongeluk het touchscreen aanraakt wanneer je dat niet wil. Als je weer dat je dat irritant vindt, is deze telefoon misschien niet voor jou.

Je graag bedraad naar audio luistert.

Dit is een van de weinige Motorola-telefoons die geen 3,5 mm audiojack heeft. Draadloze audio via Bluetooth en USB-C-adapters kunnen wel oplossingen bieden, maar als je graag gemakkelijk met je bedrade koptelefoon of bedrade oortjes naar muziek wil luisteren, dan is deze telefoon misschien niet ideaal voor jou.

Je een budget-telefoon wil

De Motorola Edge 30 Ultra heeft dan wel een enorm goede prijs-kwaliteitverhouding, maar hij bevindt zich nog steeds in een hoge prijsklasse. Als je verwacht dat alle Moto-apparaten goedkoop zijn, zoals meestal ook wel het geval is, dan kan dit toestel wel een beetje als een schok komen.

Overweeg ook

Het is inmiddels duidelijk dat we erg enthousiast zijn over de Motorola Edge 30 Ultra, maar als je zeker weet dat deze telefoon niets voor jou is, dan zijn hier nog wat alternatieven om te overwegen.

(opens in new tab) iPhone 14

Apple’s nieuwste flagship is wel wat duurder dan de Moto, maar hij is ook iets krachtiger. De iPhone heeft echter minder camera's, langzamere oplaadsnelheden en een vierkanter design en is dus niet op alle vlakken een perfect alternatief.

Lees meer: iPhone 14 review (opens in new tab)

(opens in new tab) Samsung Galaxy S22

Deze Android-telefoon is kleiner dan de Moto, dus hij spreekt je misschien aan als je van compactere telefoons houdt. De specs zijn redelijk vergelijkbaar, maar dit toestel laadt langzamer op en het design ziet er lang niet zo premium uit.

Lees meer: Samsung Galaxy S22 review (opens in new tab)