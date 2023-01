La última filtración del Samsung Galaxy S23 revela cuánto habrá que pagar por cada móvil

Sabemos que los Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) serán presentados el 1 de febrero, pero lo que todavía no está muy claro es el precio que tendrán los distintos modelos. Una nueva filtración parece arrojar algo de luz sobre eso, ya que ha hablado sobre el precio que tendrán las distintas variantes en EEUU.

El conocido filtrador @RGcloudS ha publicado en Twitter (compartido por Notebookcheck (opens in new tab)) los precios para dos variantes del Galaxy S23, dos del Galaxy S23+ y tres del S23 Ultra, lo que son casi todas las versiones que esperamos ver, a falta de una tercera variante del S23+ de la que no se habla.

Parece que Samsung se ha apañado para poder mantener los precios que tuvieron el Galaxy S22 (opens in new tab) y el Galaxy S22+ (opens in new tab)el año pasado, aunque parece que el Galaxy S23 Ultra costará más que su predecesor (cabe señalar que la variante más básica vendrá con el doble de almacenamiento interno que el año pasado).

Los precios al detalle

Según esta fuente, el Galaxy S23 estándar partirá de 799 dólares para la variante de 128GB de almacenamiento y 8GB de RAM, mientras que si optas por 256GB y 8GB de RAM costará 849 dólares.

Por otro lado, el Galaxy S23+ tendrá un precio de partida de 999 dólares para la configuración de 128GB y 8GB de RAM, y subirá a 1.049 dólares si prefieres un almacenamiento de 256GB. Cabe señalar que creemos que también habrá una variante de 512GB, pero esta no ha sido mencionada en esta filtración.

Por último, el S23 Ultra partirá supuestamente de 1.249 dólares (para 256GB de almacenamiento y 8GB de RAM), luego habrá una opción intermedia de 512GB y 12GB de RAM por 1.349 dólares, y una tercera variante con 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM que tendría un precio de 1.499 dólares. Recordemos que el Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) predecesor había una opción con 128GB que partía de 1.199 dólares, pero parece que esa variante no estará disponible para el Galaxy S23 Ultra.

La presión sobre los precios

Hasta ahora, la mayoría de los rumores (opens in new tab)en torno al Samsung Galaxy S23 ha sugerido que los nuevos móviles costarían más que sus equivalentes de la gama Galaxy S22, debido a la inflación, las consecuencias de la pandemia de coronavirus, y otros factores que se combinan para hacer subir los precios.

Pero ahora, parece que Samsung podría mantener en gran medida los precios del año pasado, al menos en el S23 estándar y el S23+. Es posible que los directivos de la empresa hayan decidido reducir el margen de beneficios para no subir más los precios.

Y eso es comprensible; con una situación económica complicada en la mayor parte del mundo, la gente es mucho más precavida a la hora de gastar su dinero. Ahora mismo no es fácil justificar un gran desembolso por un móvil que es una actualización.

No hemos incluido las conversiones a euros de los precios porque es improbable que Samsung las utilice. Sin embargo, lo que podemos deducir de esto es que si el precio del Galaxy S23 y S23+ se mantiene igual que su predecesores del año pasado en EEUU, posiblemente en España también, y eso significa que partirán de 859€ y 1.059€, respectivamente.