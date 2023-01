El Samsung Galaxy Z Fold 5 podría llegar con una actualización clave en su diseño

Siempre esperamos que los móviles mejoren año tras año, pero si los últimos rumores sobre el Samsung Galaxy Z Fold 5 son creíbles, el teléfono plegable va a venir con una mejora clave en cuanto al diseño.

Según el medio surcoreano Naver (opens in new tab) (vía SamMobile (opens in new tab)), Samsung va a utilizar una bisagra 'waterdrop' en el Galaxy Z Fold 5, lo que significa que el dispositivo sería capaz de plegarse completamente plano, sin espacios entre las dos mitades de la pantalla.

Varios terminales chinos ya utilizan este enfoque de diseño para sus plegables, pero sacrificando la resistencia total al agua. Sin embargo, Samsung parece que va a añadir la nueva forma de bisagra manteniendo la clasificación IPX8 para el teléfono.

Aún más duradero

El Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) es un gran teléfono plegable, y no diríamos que tiene problemas de durabilidad, pero una bisagra 'waterdrop' significa menos tensión en el pliegue de la pantalla, y eso debería significar que la fiabilidad del dispositivo subirá de nuevo.

Hemos visto mejoras constantes en la tecnología de los teléfonos plegables (opens in new tab) con el paso de los años, y estos dispositivos están ahora muy por delante de donde estaban al principio, y eso los hace más atractivos para los consumidores.

El informe dice que Samsung en realidad ha tenido una patente para una bisagra de este tipo desde el 2016. No está claro exactamente por qué no se ha implementado antes, pero podría tener algo que ver con perfeccionar la tecnología o hacerla lo suficientemente barata como para implementarla.

A mayor durabilidad, más competencia

El primer Galaxy Fold debutó en el 2019, y desde entonces la tecnología de los teléfonos plegables ha mejorado considerablemente. Recibiremos la quinta encarnación del dispositivo más adelante, en el 2023, junto (muy probablemente) al sucesor del Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab).

A medida que mejoren la fiabilidad y los procesos de fabricación, más fabricantes de teléfonos entrarán en el mercado. De momento, sólo Samsung y las tecnológicas chinas fabrican teléfonos plegables para los consumidores.

El próximo gran lanzamiento de un teléfono plegable podría ser el Google Pixel Fold: podría llegar en mayo del 2023. También hay rumores de un iPhone plegable, pero podríamos estar esperando hasta 2024 o 2025 para que aparezca ese dispositivo en particular.

Hagan lo que hagan los demás fabricantes, Samsung siempre les llevará ventaja, y esperará que eso sea suficiente para que el Z Fold y la serie Z Flip tengan ventaja en lo que será un mercado cada vez más competitivo.