Samsung Galaxy Z Fold 7: renders no oficiales dan pistas sobre un diseño más fino y una actualización más grande

Nuevos renders del Samsung Galaxy Z Fold 7 apuntan a un diseño más delgado

El plegable de nueva generación también podría tener pantallas más grandes

Por su parte, el Galaxy Flip 7 podría contar con un potente chip Snapdragon

El rumoreado Samsung Galaxy Z Fold 7 podría lucir un diseño modificado que lo haría más delgado, con un grosor potencial de 4,5 mm cuando está desplegado.

Este rumor llega por cortesía del informante OnLeaks, que ha colaborado con Android Headlines para producir imágenes del Galaxy Z Fold 7 basadas en lo que parece ser información privilegiada. Si esta información es cierta, se trata de una reducción decente del grosor en términos de móviles, dado que el Galaxy Z Fold 6 medía 5,6mm cuando estaba desplegado. Además, el Fold 7 sería 0,3 mm más grueso que el teléfono plegable más fino del mundo, el Oppo Find N5, que mide 4,35mm desplegado.

Aparte de parecer un poco más delgado, y tal vez tener esquinas más nítidas a la pantalla y tal vez biseles ligeramente más estrechos, el Galaxy Z Fold 7 se parece mucho al teléfono plegable que vino antes que él y no dramáticamente diferente del Galaxy Z Fold 5; tal es el enfoque actual de Samsung para iterar sobre diseños de teléfonos.

Exclusive Samsung Galaxy Z Fold 7 CAD Render Android Headlines - YouTube Watch On

Sin embargo, lo que no se aprecia fácilmente en los renders es que la pantalla principal aparentemente alcanzará las 8,2 pulgadas cuando esté desplegada, lo que supone un aumento de tamaño decente, en cuanto a pantalla de teléfono, respecto a la pantalla de 7,6 pulgadas del Fold 6. También se dice que la cubierta medirá 6,5 pulgadas, un poco más que la pantalla de 6,3 pulgadas del Fold 6.

En general, las dimensiones del Fold 7 son de 158,4 x 143,1 x 4,5 mm, lo que allana el camino para que la cubierta sea más ancha que la del Fold 6. Esto podría ser una bendición o un inconveniente. Eso podría ser una bendición o una maldición, dependiendo de lo bien que te fuera con la pantalla en los antiguos teléfonos Fold. En los primeros modelos era demasiado estrecha para utilizarla cómodamente, pero se podría argumentar que al ser más ancha que la pantalla del Fold 6 podría dificultar la navegación a las personas con manos pequeñas.

Personalmente, estoy a favor de más espacio de pantalla, ya que tiene sentido para los teléfonos plegables y les ayuda a cumplir una doble función como una tableta compacta, que en mi experiencia ayuda a que sean mejores para la productividad en movimiento.

Aparte de estos ajustes, esperamos que el Galaxy Z Fold siga los pasos del Galaxy S25 e incorpore un chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, y que sus cámaras principales pasen de 50 megapíxeles a 200 megapíxeles. Pero es probable que las mayores mejoras se produzcan en el ámbito del software, con herramientas y funciones centradas en la inteligencia artificial que Samsung pondrá en primer plano.

Pulsando el botón de encendido

Se dice que el Samsung Galaxy Z Flip 7 tendrá una potencia superior a la del Flip 6. (Image credit: Philip Berne / Future)

En otro rumor sobre plegables, el sitio web coreano The Bell informa de que el rendimiento del chip Exynos 2500 de Samsung fue inferior al necesario para la gama Galaxy S25, razón por la cual vimos el chip Snapdragon en todos los teléfonos de todas las regiones.

Al parecer, ese bajo rendimiento sigue vigente, por lo que se predice que el rumoreado Samsung Galaxy Z Flip 7 recibirá un chip Qualcomm en su lugar, dejando que el Samsung Z Flip FE utilice el Exynos 2500; esto tendría sentido, ya que se cree que ese teléfono será una versión más barata del Galaxy Z Flip.

Si se dota al Galaxy Z Flip 7 de un chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, tendrá la potencia de un buque insignia, lo que sería de agradecer para potenciar las funciones de inteligencia artificial, pero también significa que es poco probable que el precio del plegable de estilo flip baje en comparación con el año pasado.

The Bell también informa de que Samsung podría incluir un nuevo chip Exynos 2600 en los teléfonos Galaxy S26, que seguramente llegarán el año que viene como parte de la renovación anual del buque insignia de Samsung. Dado que Samsung suele poner chips Exynos en sus modelos estándar y Plus de la serie S en mercados fuera de EE.UU. y China, no me sorprendería que esto ocurriera con el Galaxy S26. Yo preferiría que Samsung adoptara chips Snapdragon de forma generalizada, dada la potencia que ofrecen.

En cualquier caso, podemos esperar ver nuevos plegables de Samsung en junio o julio. Dirígete a los comentarios para hacerme saber si usted está emocionado acerca de estos teléfonos, o lo que le gustaría ver a Samsung hacer en el reino plegables.