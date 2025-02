No lloréis, fans de Samsung, pero el móvil Galaxy que se pliega dos veces probablemente no llegará a tiempo para el próximo evento Galaxy Unpacked

Un nuevo rumor sugiere que al final el teléfono Samsung Galaxy que se pliega en tres partes no será revelado en el próximo Samsung Galaxy Unpacked

Los rumores anteriores sugerían que el nuevo dispositivo se presentaría junto con el Galaxy Z Flip 7 y el Galaxy Z Fold 7

No nos convence ninguna de las dos opciones

Últimamente hemos oído hablar mucho del rumoreado Samsung Galaxy que se pliega dos veces, por lo que tiene tres partes (o, como podría llamarlo Samsung, multi-fold), pero si nos guiamos por un nuevo chivatazo, puede que no tengamos este nuevo súper plegable en nuestras manos hasta bastante más tarde de lo que algunos esperaban.

Quiero aclarar que no se muy bien como llamar a este "súper plegable"... En inglés lo llaman "tri-fold" que sería de triple plegado, pero no me parece correcto, ya que se pliega dos veces, y no tres, por lo que lo voy a llamar de momento "multi-fold", dado que el plegable tipo libro de Samsung se llama Fold, y podemos verlo como la forma no evolucionada del rumoreado futuro súper plegable.

Según el filtrador Max Jambo, el Samsung Galaxy multi-fold no se lanzará junto con el Samsung Galaxy Z Flip 7 y el Galaxy Z Fold 7, que se espera que se presenten en la edición de verano de este año del evento Samsung Galaxy Unpacked.

Jambor compartió esto en X (antes Twitter), contrarrestando rumores anteriores que sugerían que el teléfono Galaxy de dos pliegues se presentaría en dicho evento de Samsung.

Sin embargo, Jambor no ofreció mucho contexto ni justificación para esta afirmación, por lo que no estamos totalmente seguros de que sea cierta.

Samsung anunció por primera vez un dispositivo plegable de este nuevo tipo en el primer Samsung Galaxy Unpacked de este año, justo antes de presentar el Galaxy S25, el Galaxy S25+, el Galaxy S25 Ultra y el Galaxy S25 Edge.

Samsung presentó por primera vez un dispositivo multiplegable en el Samsung Galaxy Unpacked de enero de 2025 (Image credit: Future)

Sin embargo, como informamos anteriormente, el medio coreano ET News sugirió recientemente que el teléfono Galaxy de dos pliegues se revelaría en el próximo Samsung Galaxy Unpacked.

En general, es difícil determinar qué rumor es más fiable, pero creo que no deberíamos hacernos demasiadas ilusiones de ver la presentación del nuevo plegable en el próximo Samsung Galaxy Unpacked.

Tal y como están las cosas, no hay ningún teléfono plegable de este tipo disponible en todo el mundo. Huawei ha declarado su intención de lanzar un plegable así, el Mate XT Ultimate, en los mercados mundiales (menos en EEUU, ya que Huawei tiene prohibido hacer negocios allí).

Como ya hemos informado anteriormente, se espera que el este futuro Samsung Galaxy multi-fold cuente con dos paneles que se despliegan desde un panel central, en lugar de la configuración en forma de Z utilizada por el Huawei Mate XT.

No hemos oído hablar mucho de dispositivos de dos pliegues de otros fabricantes de móviles, por lo que parece que Samsung tiene una sólida oportunidad de ser la primera empresa en producir un dispositivo que se pliegue en tres partes que esté realmente disponible a nivel mundial, y ese teléfono sin duda se colocará en algún puesto de nuestras listas de los mejores teléfonos Samsung y los mejores teléfonos plegables.

¿Qué opinas de estos rumores? ¿Estás esperando un teléfono Samsung Galaxy que se pliegue múltiples veces?