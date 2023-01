Una filtración enorme sobre el Samsung Galaxy S23 revela imágenes del móvil desde todos los ángulos

Desde luego que no hemos estado cortos de filtraciones sobre el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab)en las últimas semanas, y ahora, unas imágenes en alta resolución de los tres móviles de la gama, que parecen ser renders oficiales propios de Samsung, han visto la luz.

Estas imágenes las ha filtrado el conocido filtrador Evan Blass (y compartido por SamMobile), y nos permiten hacernos una muy buena idea de cómo serán los buques insignia cuando sean presentados oficialmente.

El gran evento de lanzamiento, llamado Samsung Galaxy Unpacked 2023, será el 1 de febrero, que cae en miércoles. Ese día, aunque los protagonistas serán los nuevos Galaxy S23, es muy probable que Samsung también nos sorprenda con algunos otros dispositivos nuevos.

Image 1 of 3 (Image credit: Evan Blass) (Image credit: Evan Blass) (Image credit: Evan Blass)

Cuatro colores

Gracias a esta filtración, hemos podido ver el Samsung Galaxy S23, el Samsung Galaxy S23+, y el Samsung Galaxy S23 Ultra desde todos los ángulos, y además, se muestran en cuatro colores distintos: beige, negro, verde y rosa claro. Estos cuatro colores ya se habían filtrado anteriormente.

Incluso en esta industria, en la que estamos acostumbrados a conocer datos sobre próximos dispositivos antes de que sean presentados oficialmente, lo cierto es que el Samsung Galaxy S23 se ha filtrado una barbaridad. A estas alturas, ya conocemos casi todos los detalles sobre los móviles, incluido el hecho de que posiblemente vengan con más almacenamiento que sus predecesores.

También esperamos ver buenas mejoras en las cámaras de los teléfonos, especialmente en el modelo Ultra. Por supuesto, el día del evento (1 de febrero) estaremos muy atentos para traeros todos los detalles.

Tiene buena pinta

Las fotos del Samsung Galaxy S23 que acaban de filtrarse se unen a otras imágenes que ya habíamos visto anteriormente, y en realidad no hay grandes cambios en la estética de estos nuevos móviles para 2023.

La principal actualización en el diseño es que mientras que los Samsung Galaxy S22 y Galaxy S22+ tenían un módulo elevado que albergaba las distintas cámaras, en los S23 las lentes salen individualmente de la parte trasera de los teléfonos, al estilo del Galaxy S22 Ultra.

Por lo demás, todo es muy parecido a lo que cabría esperar: marcos finos alrededor de la pantalla, un aspecto más curvado para el modelo Ultra y algunos fondos de pantalla nuevos para celebrar la ocasión que muestran el nombre de los nuevos buques insignias de Samsung.

Las principales mejoras de este año para la serie Galaxy S van a estar en el interior de los terminales, y eso nos parece bien: los móviles que Samsung lanzó al mercado en 2022 ya estaban todos perfectamente bien en cuanto a su estética.