El Samsung Galaxy S23 Ultra podría venir con estas cuatro mejoras clave respecto al S22 Ultra

Si te estás preguntando si deberías cambiar tu Samsung Galaxy S22 Ultra por el Galaxy S23 Ultra cuando salga al mercado el mes que viene, tal vez esta última filtración te ayude a decidir, ya que ha resaltado cuatro mejoras clave que se esperan ver en el nuevo tope de gama.

Esta información llega de la mano de @UniverseIce, un filtrador con un buen historial, que ha afirmado que el Samsung Galaxy S23 Ultra vendrá con unos altavoces mejorados. En especial, los bajos será mejores que en el S22 Ultra.

La entrada de audio también podría mejorar, ya que al parecer el micrófono del móvil será excelente. Las otras mejoras para el Galaxy S23 Ultra que se mencionan tienen que ver con las cámaras. Por un lado, se espera que el S23 Ultra ofrezca un autoenfoque mejor que el de su predecesor, y por otro lado, también tendrá una estabilización mejorada, por lo que las fotos deberían ser más nítidas.

Pero esta no es la única filtración del día sobre el Samsung Galaxy S23, ya que el filtrador Roland Quandt, a través de WinFuture, ha compartido unos nuevos renders del Galaxy S23 estándar:

Estos renders (que puedes ver justo aquí encima), se parecen mucho a las imágenes que hemos visto antes, con un aspecto que es casi idéntico al del Samsung Galaxy S22, a excepción de un nuevo diseño para las cámaras similar al del Galaxy S22 Ultra (en el que las lentes salen de forma independiente de la parte trasera, en vez de estar albergadas en un módulo elevado).

La fuente añade que las lentes de la cámara apenas sobresalen de la parte trasera, y que el móvil tiene un marco metálico (probablemente de aluminio de alta calidad) y que la parte trasera es de cristal.

También han corroborado lo que hemos escuchado de otras fuentes, respecto a que los tres modelos Samsung Galaxy S23 vendrán en los mismos cuatro colores: Phantom Black (negro), Botanic Green (verde), Mystic Lilac (rosa pálido o morado) y Cotton Flower (un tono crema, como blanco roto).

En realidad estos renders no nos muestran nada nuevo, pero aparentemente son imágenes oficiales de marketing, así que deberían ser exactas.

Probablemente el Galaxy S23 Ultra venga con más de cuatro mejoras

Aunque las cuatro actualizaciones mencionadas podrían mejorar significativamente algunos aspectos del Samsung Galaxy S23 Ultra, no son ni mucho menos las únicas, ni las más importantes, que esperamos.

Las dos mejoras más notables, con diferencia, son las de la cámara principal y el chip. Respecto a la primera, se rumorea que Samsung sustituirá el sensor principal de 108MP del Galaxy S22 Ultra por uno nuevo de 200MP, que no sólo tiene más megapíxeles, sino que también puede hacer mejores fotos con poca luz.

Y en cuanto a la segunda mejora, es casi seguro que el Samsung Galaxy S23 Ultra vendrá con el chip Snapdragon 8 Gen 2, que debería suponer una gran mejora con respecto al Snapdragon 8 Gen 1, que es el que lleva el S22 Ultra en algunos países, y una mejora aún mayor con respecto al Exynos 2200 utilizado en el dispositivo en muchos países, incluida España.

En definitiva, si tus prioridades son la potencia bruta o la fotografía, el Samsung Galaxy S23 Ultra podría ser una inversión rentable. Pronto lo sabremos con certeza, ya que Samsung presentará la gama Galaxy S23 el 1 de febrero.