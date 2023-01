Es oficial: Samsung anuncia la fecha de lanzamiento del Galaxy S23 - Y nos da un avance de las cámaras

Samsung presentará su próxima familia de buques insignia, los Galaxy S23 (opens in new tab), en un evento que tendrá lugar el 1 de febrero, y comenzará a las 19:00 hora española. Los interesados podrán seguir el evento Samsung Galaxy Unpacked desde casa, ya que se retransmitirá en directo a través de Samsung.com (opens in new tab), Newsroom de Samsung (opens in new tab) y el canal de Samsung en YouTube (opens in new tab).

Por otro lado, por primera vez en tres años, Samsung celebrará el evento también de forma presencial en San Francisco, y nuestro equipo de TechRadar internacional estará presente para poder ver "en persona" los nuevos teléfonos. Se esperan tres modelos: el S23 estándar, el Galaxy S23+ y el Galaxy S23 Ultra (que todo apunta a que llegará con una cámara de 200MP).

La invitación al evento se parece mucho al recorte de tres orificios para la cámara que hemos visto en renders e imágenes filtradas del Galaxy S23, lo que hace que se parezca mucho más al diseño del Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), que es el de la imagen de portada de este artículo.

(Image credit: Samsung)

El lanzamiento del Galaxy S23 es el primer gran lanzamiento de móviles del año 2023, y podría decirse que pone el listón a batir por otros fabricantes. La compañía de chips Qualcomm ha insinuado que todos los dispositivos Galaxy S23 equiparán su nuevo chip Snapdragon 8 Gen 2, e incluso hemos escuchado que los buques insignia de Samsung podrían contar con una versión especial mejorada y más rápida de dicho chip.

Por lo demás, no esperamos grandes actualizaciones este año, aunque nos encantaría que nos sorprendieran. El modelo más caro, el Galaxy S23 Ultra, será probablemente el primer móvil Samsung con un sensor de 200MP.

Más allá de la enorme cantidad de píxeles, ya habíamos escuchado que Samsung mejoraría las capacidades de las cámaras en situaciones de poca luz, y así parece confirmarlo el vídeo de avance del evento de lanzamiento, que puedes ver a continuación.

Por lo demás, no esperamos grandes mejoras en ninguna de las otras cámaras, lo que probablemente esté bien, ya que el Galaxy S22 Ultra ya encabeza nuestro ranking de los teléfonos con mejores cámaras (opens in new tab) que se pueden comprar.

El precio que tendrán los Galaxy S23 todavía no está claro, ya que por un lado hemos escuchado que costarán lo mismo que sus predecesores, pero por otro lado, también se ha dicho que este año podríamos ver un aumento en el precio.

Por supuesto, también esperamos ver distintos accesorios a juego con los nuevos buques insignia, como auriculares de los mismos colores que se rumorean para los Galaxy S23: Botanic Green (verde), Misty Lilac (rosa claro), Phantom Black (negro) y Cotton Flower (un tono crema o beige).

Imágenes filtradas del Galaxy S23 Ultra en los colores en los que estará disponible (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

Dado que ya nos queda poco por saber sobre las especificaciones de los nuevos móviles, gracias a las innumerables filtraciones, ahora la gran pregunta es qué funciones y mejoras de software implementará Samsung en sus nuevos teléfonos. Esperamos que la capa de personalización de la compañía, One UI, por fin se vea tan pulida y funcione tan bien como la versión pura de Android que llevan los Google Pixel.

A Samsung le encanta añadir nuevos trucos y cambiar su software con cada teléfono que lanza, por lo que tenemos curiosidad por ver qué veremos en relación a esto el 1 de febrero. Permanece atento a las últimas noticias sobre el Galaxy S23 (opens in new tab) y todos los móviles más esperados de 2023 (opens in new tab).