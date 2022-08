La beta de One UI 5 de Samsung nos muestra cómo se ejecutará Android 13 en los Galaxy S22

Samsung ha lanzado la beta de One UI 5 antes de su gran evento de lanzamiento de mañana 10 de agoto (opens in new tab), y esta nueva actualización del software de la compañía podría traer varios beneficios a los que tengan un Galaxy S22 (opens in new tab), S22+ (opens in new tab) o S22 Ultra (opens in new tab).

One UI es la capa de personalización sobre Android de Samsung, es decir, el sistema que tienen los móviles Galaxy. Su objetivo es mejorar la experiencia del usuario en los teléfonos Android haciendo que la interfaz de usuario sea más atractiva a la vista y añadiendo nuevas características útiles. Pues bien, One UI 5 es esencialmente la quinta iteración del paquete de software.

Si bien no hay grandes cambios ni nuevas características que nos vayan a cambiar la vida en la beta de One UI 5, las nuevas opciones de personalización (opens in new tab) permiten a los propietarios del S22 hacerse una idea de cómo podría ejecutarse el próximo Android 13 (opens in new tab) de Google en sus dispositivos Galaxy.

De momento, la beta solo está disponible en ciertos países, y España no es uno de ellos. Eso sí, la compañía ha afirmado que su plan es lanzar la beta en otros países y añadir más funciones.

Organizando el desorden

A primera vista, parece que la beta de One UI 5 tiene varios objetivos en mente.

Uno es la personalización. Esto se refleja en los 16 nuevos temas de colores que están disponibles, basados en el fondo de pantalla del teléfono "para darle un aspecto más personalizado". También hay 12 opciones de color adicionales que afectan a la pantalla de inicio del teléfono, los iconos de las aplicaciones y los paneles de acceso rápido. También se pueden apilar widgets del mismo tamaño unos encima de otros, lo que, según Samsung, ayuda a tener un aspecto más organizado. La función de apilamiento corta los widgets por la mitad (opens in new tab), impidiendo ver el menú completo, pero parece que te puedes desplazar por ellos para conseguir ver todo.

Otro aspecto clave de la beta es la facilidad de acceso: varios menús han sido reorganizados. Por ejemplo, según Samsung, los que tengan un móvil de la gama Galaxy S22 podrán acceder de forma más sencilla a los ajustes de la hora, el volumen y los niveles de vibración desde los Ajustes. También hay un panel de seguridad renovado que te permite conocer el estado del móvil, que tiene un botón de escaneo del estado de seguridad. Básicamente, si hay algún problema de seguridad, One UI 5 te dirá cómo solucionarlo.

Los demás cambios que podemos ver en la beta están relacionados con la calidad de vida del usuario.

Para empezar, hay una nueva función de lupa que puede ampliar la letra pequeña de los menús. También hay un asistente de voz para leer en voz alta las descripciones de audio que se encuentran en los vídeos online y lo que escribes en el teclado. Además, los nuevos controles te permiten decidir qué aplicaciones pueden enviar notificaciones y cuáles no, con el objetivo de que no haya desorden y todo esté más controlado.

Por último, hay un nuevo icono que aparece en el modo Pro y en el Vídeo Pro de la aplicación de la cámara. Al darle a este icono, se abren una serie de consejos y trucos que te enseñan a utilizar las lentes y funciones específicas.

Funciones escondidas

Samsung planea añadir otras características, al menos esto es lo que algunos usuarios curiosos han podido averiguar.

La web 9 to 5 Google (opens in new tab) muestra una lista de todos los cambios que traerá One UI 5, y parece que no todos están disponibles todavía. Uno de ellos son dos nuevos gestos de mano destinados a la multitarea. Si se deslizan dos dedos hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, se abre una vista de pantalla dividida, mientras que si se desliza el dedo desde la esquina superior derecha hacia el centro, se crea una ventana emergente.

Una característica que podría llegar es el reconocimiento óptico de caracteres. Esta es básicamente la versión de Samsung de la función "Live Text" (o "Texto en vivo") de Apple. En este caso, habrá un botón amarillo en la aplicación Galería que es capaz de extraer el texto de una imagen para que puedas pegarlo donde quieras en formato texto.

Otros cambios más pequeños incluyen la posibilidad de colaborar con hasta 100 personas a través de la aplicación de notas de Samsung, y un botón de configuración para la banda ultra ancha. De momento, no sabemos si todo lo anterior abarca todas las novedades que traerá One UI 5, o si habrán más cosas todavía. Habrá que esperar a que Samsung presente la nueva versión de su software al completo.

De momento, toda nuestra atención está puesta en el evento Galaxy Unpacked de mañana 10 de agosto (opens in new tab), que es cuando Samsung nos mostrará un montón de dispositivos nuevos. Y después, tocará emocionarse de cara al lanzamiento a principios de 2023 del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), que podría convertirse en el móvil más potente del mundo (opens in new tab).