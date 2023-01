Tu próximo teléfono Android podría enviar mensajes vía satélite, gracias a Qualcomm

Te han estado engañando. La nueva frontera de la conectividad móvil no es el 5G, ni siquiera el 6G, sino el satélite. Lo vimos el año pasado cuando Apple presentó sus terminales iPhone 14 con SOS vía satélite. Este año es Qualcomm la que sienta las bases en CES 2023 para una legión de teléfonos Android con capacidad de mensajería bidireccional vía satélite en el 2023 y más allá.

No es fácil demostrar las capacidades de comunicación por satélite, sobre todo en teléfonos móviles de plataforma de pruebas y con software propio que está muy lejos de estar disponible para el consumidor. Aunque sólo se trate de una prueba simulada, hay que tomar medidas extraordinarias para demostrar que los sistemas por satélite funcionan. Y en lugar de eso, hay que crear ambiente.

Bienvenidos al campo de pruebas a distancia. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La gran idea de Qualcomm para mostrar el Snapdragon Satellite a un entusiasta grupo de periodistas era llevarnos lejos de la ajetreada meca del juego y la diversión que es Las Vegas.

Después de subirnos a un autobús de fiesta (que tenía hasta barras de striptease), recorrimos casi 30 kilómetros fuera del Strip, pasando por las torres y los viejos casinos de Las Vegas, como el Golden Nugget. Seguimos hasta que el paisaje se volvió árido y adornado con algunos matorrales. Con los cables metálicos de alta tensión como centinelas en la distancia (y recordándome aquella escena de Seven (opens in new tab)), salimos todos del autobús y nos plantamos suelo del desierto. Este sería el campo de pruebas de Snapdragon Satellite.

Puede que todavía haya vastas extensiones de tierra que no estén cubiertas por señales de móvil, pero cuando eché un vistazo a mi teléfono, me di cuenta de que, aunque no podía ver ninguna torre de telefonía móvil, seguía teniendo 5G potente.

Una presentación en el desierto. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aunque Qualcomm y, por extensión, los teléfonos Android llegarán tarde a la fiesta de las comunicaciones por satélite de consumo, Qualcomm se acerca a ella desde una dirección diferente. Es cierto que, con la ayuda de su socio Garmin, este sistema puede proporcionar servicios de rescate y comunicación por satélite de emergencia, pero Snapdragon Satellite empezará con algo que quizá más consumidores quieran utilizar: los mensajes de texto bidireccionales vía satélite.

Basado en el SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm y el sistema de módem-RF Snapdragon X70 5G, utilizará nuevas bandas de 1616hz y 1620hz para comunicarse con una amplia red de satélites Iridium de órbita terrestre baja (LEO).

A diferencia del SOS vía satélite de Apple, que actualmente sólo cubre Norteamérica, Canadá y Europa, Qualcomm e Iridium prometen una cobertura "de polo a polo". La red de Iridium es mayor que la de Globalstar, socio de Apple, y los directivos de Iridium me dijeron que también es más nueva. También me dijeron que, mientras ellos tienen una órbita terrestre baja (LEO), los satélites de Globalstar operan en una órbita terrestre media (MEO) menos deseable.

En lugar de utilizar el sistema cuando se está en apuros y sin conectividad Wi-Fi o celular, el Snapdragon Satellite de Qualcomm es un sistema de uso en cualquier lugar y en cualquier momento.

¿Quieres enviar mensajes desde un crucero? Adelante. ¿Quieres enviar un emoticono mientras vas de excursión por el bosque? El satélite está a tu disposición.

La aplicación te indica que muevas el teléfono hasta que apunte al satélite Iridium más cercano. (Image credit: Future)

Los sistemas por satélite tienen un ancho de banda menor que los basados en telefonía móvil. Por eso, Snapdragon Satellite no es un sistema de mensajería multimedia completo. Hay un límite estricto de 140 bytes por mensaje. La aplicación personalizada lo controla por ti.

En cuanto a cómo utilizarlo, empiezas con la aplicación Snapdragon Satellite y utilizas tu número de teléfono actual como identificación. Sin embargo, sólo puedes enviar mensajes de texto por satélite a alguien de tu lista de contactos. Como nos demostró, un representante de Qualcomm seleccionó un contacto a través de la aplicación personalizada y fue guiado para apuntar el teléfono hacia el satélite LEO Iridium en órbita más cercano.

Al igual que la solución SOS vía satélite de Apple, Snapdragon Satellite no necesita una antena externa especial. Qualcomm nos dijo que una antena diferente podría mejorar el rendimiento, pero una de banda media funcionaría perfectamente. La clave es que la antena está integrada en la parte superior del teléfono, por lo que es fácil apuntar a un satélite cercano.

Como estábamos en medio de la nada, sin nada más que tierra reseca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista (había una cadena montañosa a lo lejos), el teléfono de demostración con antena de satélite integrada consiguió rápidamente una visión clara y sin obstáculos de un satélite. Los mensajes pueden tardar hasta 10 segundos en enviarse, pero en este caso fue instantáneo.

Los ejecutivos de Qualcomm sostuvieron otro teléfono Android que recibió el mensaje como si hubiera llegado a través de una red móvil normal: el sistema utiliza los números de teléfono actuales.

Mensaje recibido (Image credit: Future)

También podrías utilizar el sistema Snapdragon Satellite en caso de emergencia. En este caso, tu mensaje de texto pidiendo ayuda podría enrutarse a través de los sistemas de centro de llamadas existentes de Garmin. Sin embargo, Qualcomm no nos enseñó el uso en caso de emergencia, alegando que no querían fingir una emergencia. Me sorprendió un poco, ya que Apple hizo exactamente eso con su sistema cuando lo probé hace un par de meses.

Aunque es justo suponer que los futuros teléfonos Android podrían incorporar Snapdragon Satellite, Qualcomm no mencionó a ningún socio. Sí nos dijeron que las bandas eran tan nuevas que ningún socio podría tener teléfonos compatibles en un futuro próximo. Esto excluye más o menos a la línea Galaxy S23 de Samsung, cuyo lanzamiento está previsto para principios del mes que viene, de la combinación de comunicaciones por satélite. Sí, los teléfonos tendrán las CPU Snapdragon de primer nivel e incluso el hardware de módem adecuado, pero no tendrán los componentes para las nuevas bandas ni, probablemente, el software de soporte.

Además, los fabricantes de teléfonos Android tienen que decidir cómo quieren implantar el software de mensajería por satélite de Qualcomm. ¿Lo integrarán ellos mismos? ¿Recurrirán a los socios de las operadoras? Es poco probable, ya que las operadoras van muy despacio. ¿Podrían recurrir a terceros como WhatsApp? Es posible.

Una demostración en directo de la mensajería bidireccional Snapdragon Satellite (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aunque Qualcomm no espera que quien integre las comunicaciones por satélite cobre mucho por los servicios de emergencia, es probable que enviar mensajes de texto por satélite te salga caro. El precio es una incógnita.

La cuestión es que, aunque he visto el Qualcomm Snapdragon Satellite funcionando en el desierto de Nevada, no será hasta finales de este año cuando veamos teléfonos Android de gama alta que lo soporten. Quizá el próximo Samsung Galaxy Z Fold 5 o Z Flip 5 se lleve los honores.

Después de la demostración, volvimos al autobús de la juerga y me puse a pensar en los anteriores y los próximos pasajeros, preguntándome si les importaría la tecnología o los mensajes por satélite. Probablemente no, pero quién sabe.