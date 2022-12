7 deseos para iOS 17 que quiero ver en mi iPhone

El final del año suele ser un momento en el que la gente reflexiona sobre lo vivido en el año anterior, y lo mismo se aplica al software de Apple, iOS especialmente.

Desde el 2007, con el debut del iPhone y de iOS, ha habido un cambio anual de nuevas actualizaciones de software que traían grandes cambios o pequeñas mejoras, como un rediseño en iOS 7, o widgets en la pantalla de inicio en iOS 14.

Sin embargo, con los nuevos widgets que iOS 16 ha traído a la pantalla de bloqueo, los usuarios parecen querer una expansión de las características existentes, en lugar de nuevas funciones para iOS 17.

Con esto en mente, nos hemos estrujado los sesos y hemos ideado siete funciones de la plataforma iPhone que podrían beneficiar a muchos usuarios.

Pantalla de inicio con las nuevas funciones

(Image credit: TechRadar)

Esto es algo que oigo a menudo: "No sabía que mi iPhone podía hacer eso". Como trabajo en una oficina abierta, veo iPhones actualizados a iOS 16 pero todavía con la antigua pantalla de bloqueo, u otros que todavía están ejecutando iOS 13 en un iPhone 11 Pro.

Apple cree que el diseño debe ser invisible, que debes saber intuitivamente que una función estará ahí, lista para usar, pero no funciona así para todos. Un amigo no tenía ni idea de que podías responder llamadas en un Mac a través de un iPhone, por ejemplo, una función que existe desde el 2014.

Esta es la razón por la que debería aparecer una pantalla de inicio adicional una vez que actualices a iOS 17. Algo similar a cuando inicias una de las apps de Apple y aparece una pantalla mostrando las novedades. En su lugar, haz que esto se muestre cuando vayas a la pantalla de inicio, y deja claro que la app Consejos puede ayudarte a probar estas funciones.

La aplicación Consejos es una aplicación menos conocida de Apple, pero para un nuevo usuario es genial, y la compañía no habla mucho de ella. Lo más probable es que no sepas que puedes ir a la aplicación y ver un resumen de todas las nuevas características.

Que sea más omnipresente: quizá aparezca un consejo aleatorio en la Dynamic Island durante el primer día de actualización a iOS 17, o incluso un correo electrónico mostrando lo que puedes hacer.

Centro de control rediseñado

(Image credit: TechRadar)

Es algo que debería haberse hecho hace tiempo, pero es un reto difícil de superar. Apareció por primera vez en iOS 7 con el gran rediseño a una metodología plana, deslizabas el dedo hacia arriba desde la parte inferior de tu iPhone para acceder a algunos ajustes. Más tarde se trasladó a la esquina superior derecha, ya que el iPhone X y posteriores utilizan el gesto de deslizar hacia arriba para volver a la pantalla de inicio.

Casi diez años después y el Centro de Control ha empeorado, principalmente debido a la cantidad de nuevas funciones que han aparecido y, a su vez, han llenado tanto el menú que puede ser difícil salir de la pantalla cuando intentas deslizar hacia arriba.

Veamos un rediseño en el que podamos redimensionar las opciones, de forma similar a los widgets de la pantalla de inicio, y que las apps de terceros tengan acceso al Centro de Control.

Y por último, que el Centro de Control forme parte del menú multitarea del iPad, en lugar de tener su propia sección.

Haz stream de juegos más fácilmente desde iOS a Twitch

(Image credit: Ink Drop / Shutterstock)

Apple dio un gran impulso a los juegos en la WWDC 2022, donde anunció la llegada de Resident Evil Village al Mac y de No Man's Sky tanto al Mac como al iPad, pero si querías retransmitir juegos en tu iPhone a través de Twitch, no has tenido suerte.

Por supuesto, SharePlay permite a los usuarios transmitir lo que están haciendo en ciertas aplicaciones, pero eso es dentro de una llamada FaceTime. En lugar de eso, veamos una función en la que puedas pulsar un botón para cargar tu cuenta de Twitch y retransmitir tu juego de Apple Arcade.

Hagamos también que sea posible mirar la ventana de chat de los que están viendo tu streaming, y hacer un seguimiento de tus suscripciones a través de notificaciones en otro dispositivo Apple que puedas tener.

Widget de batería universal

(Image credit: TechRadar)

Estamos en una época en la que muchos usuarios tienen varios productos de Apple, y aunque iCloud te ayuda a gestionar archivos en todos estos dispositivos, algunos detalles como la forma física y la duración de la batería sólo se pueden encontrar en algunos productos de Apple.

Por ejemplo, si quieres echar un vistazo a tu objetivo de Move en un widget de Fitness desde tu iPad, no puedes.

Si quieres comprobar la batería de todos tus dispositivos, no tienes suerte. La única forma de comprobar si se están quedando sin batería es cargar la aplicación Buscar mi, ir a la pestaña Dispositivos y seleccionar cada uno de tus productos Apple para comprobar lo llena que está la batería de cada uno.

Si una app puede hacer esto, seguro que un widget de batería en iOS, y también macOS, y iPadOS es posible.

Más widgets en la pantalla de bloqueo

(Image credit: TechRadar)

La pantalla de inicio en iOS apenas había cambiado desde el 2007, así que cuando por fin llegó un rediseño en iOS 16 con widgets, fue genial verlo. Sin embargo, veamos este esfuerzo expandirse aún más en iOS 17.

Seis widgets y un widget de Actividades en vivo en la pantalla de bloqueo no son suficientes para algunos: hay muchas opciones de ver más widgets en más tamaños y más lugares.

Por ejemplo, la hora debería poder ser sustituida por otro widget, junto a otra fila de widgets por debajo de los tres que ya podemos elegir.

Más widgets siempre es algo bueno, así que esperamos ver más y en más tamaños.

Mejores controles de "imagen sobre imagen"

(Image credit: TechRadar)

Aunque la posibilidad de ver un vídeo en cualquier parte de tu dispositivo debutó en el iPad solo en iOS 9, apenas ha habido mejoras desde entonces, salvo su aparición en iOS 14 en el 2019.

Sin embargo, la capacidad de controlar mejor el vídeo, como el barrido de la línea de tiempo y la selección de otros vídeos aún no ha llegado, por lo que estos deberían aparecer en iOS 17.

También hay una función oculta al usar esto en macOS: si mantienes pulsado Opción mientras arrastras un vídeo, puedes colocarlo en cualquier lugar de la pantalla. Esperamos ver esto también en iOS 17, para que tengamos más control sobre su tamaño y posición.

Recuperar el modo horizontal

(Image credit: TechRadar)

Antes, cuando tenía un iPhone 8 Plus, me encantaba tener la posibilidad de girar el teléfono en horizontal, y la pantalla de inicio giraba, junto con todo lo demás.

El teclado habría añadido funciones como teclas de puntuación y atajos como copiar y pegar texto, además de aprovechar la longitud añadida para que algunas teclas fueran más anchas, pero esto se eliminó en los modelos futuros para cuando se lanzó el iPhone XS en el 2018.

Casi todos los iPhone disponibles actualmente, desde el iPhone 13 hasta el iPhone 14 Pro Max, todos tienen pantallas iguales o más grandes que el iPhone 8 Plus normal, gracias al diferente diseño todo pantalla. Así que nos gustaría ver cómo iOS 17 aprovecha eso, y lo expande también a otras apps, como Apple Music e incluso la pantalla de bloqueo con sus útiles widgets.