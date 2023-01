7 functies voor iOS 17 die we willen terugzien op de iPhone

Het begin van het jaar is een tijd waarin wij nadenken over wat het komende jaar aan zit te komen, en dat geldt natuurlijk ook voor de software van Apple en iOS.

Sinds het debuut van de iPhone en iOS in 2007 komen er wel elk jaar nieuwe software-updates uit met grote of kleine veranderingen. Denk hierbij aan het nieuwe ontwerp in iOS 7 of widgets die je op het startscherm kan gebruiken zoals in iOS 14.

Apple introduceerde met iOS 16 ook widgets op het vergrendelscherm en het lijkt erop dat gebruikers eerder een uitbreiding willen hebben van bestaande functies in plaats van nieuwe functies.



Met dit in het achterhoofd hebben we een lijstje gemaakt van zeven nieuwe potentiële updates waar gebruikers al even op wachten.

Startscherm die nieuwe functies laat zien

(Image credit: TechRadar)

Dit is bekend probleem die je vaak op de werkvloer hoort. "Ik wist niet dat mijn iPhone dit kon..." Veel iPhones die wel iOS 16 hebben, maken geen gebruik van het nieuwe vergrendelscherm simpelweg omdat de gebruikers geen benul hebben dat deze functie beschikbaar was.

Apple gelooft erin dat je nieuwe designs en functies op een intuïtieve manier ontdekt, maar in de praktijk werkt dat niet altijd even goed. Het feit dat er mensen rondlopen die geen idee hebben dat je een call op een Mac kan opnemen via je iPhone is hier het bewijs voor. Het is niet alsof die functie al bestaat sinds 2014.



Juist daarom is het handig als je een specifiek opstartscherm krijgt zodra je iPhone de update heeft voltooid naar iOS 17. Vergelijkbaar met wanneer je een Apple-app opstart en er een scherm verschijnt met wat er nieuw is. Als Apple in dit scherm ook nog verwijst naar de Tips-app waar je deze functies kan uitproberen, zou dat helemaal top zijn.

De Tips-app is niet heel bekend, maar voor een nieuwe gebruiker is het zeer waardevol. Het is jammer dat Apple er niet meer aandacht aan schenkt. Hoe handig zou het zijn als het Dynamic Island een van de tips laat zien in de eerste paar dagen na de update, of een pop-up met een overzicht van de nieuwe functies.

Nieuw design voor het Control Center

(Image credit: TechRadar)

De volgende functie is iets dat allang had moeten gebeuren, maar Apple is niet altijd het snelste als het aankomt op nieuwe functies. Vanaf iOS 7 had je toegang tot bepaalde instellingen als je van beneden naar boven swipete en later werd deze functie verplaatst naar de rechterbovenhoek aangezien de swipe van beneden naar boven werd gebruikt om naar het startscherm te gaan.

We zijn nu tien jaar later en het Control Center is er niet op vooruit gegaan. Het menu is helemaal volgepropt met allerlei functies waardoor het zelfs moeilijk wordt om het scherm te verlaten als je naar het thuisscherm probeert te swipen.

Een herontwerp waarbij we de instellingen kunnen verkleinen zoals bij widgets op het startscherm en waarbij externe apps ook op het Control Center kunnen verschijnen, zou echt ideaal zijn. Control Center zou tot slot een onderdeel moeten zijn van het multitaskingmenu op de iPad in plaats van een eigen onderdeel.

Stream games gemakkelijker van iOS naar Twitch

(Image credit: Ink Drop / Shutterstock)

Apple heeft tijdens WWDC 2022 flink ingezet op gaming en heeft daarnaast aangekondigd dat Resident Evil Village naar de Mac komt... én dat No Man's Sky naar zowel de Mac als de iPad komt, maar als je games op je iPhone wilde streamen via Twitch, heb je pech.



Met SharePlay kunnen gebruikers in bepaalde apps streamen, maar dat speelt zich af via een FaceTime-gesprek. Het zou veel handiger zijn als je met een druk op de knop je Twitch-account kan openen en je game direct kan streamen.



Als we daarnaast de chat kunnen bekijken, nieuwe inkomende abonnementen en donaties kunnen bijhouden via meldingen op een ander Apple-apparaat zou dat helemaal top zijn.

Universele Batterij-widget

(Image credit: TechRadar)

Veel mensen hebben meerdere Apple-producten in huis en met iCloud kan je de bestanden op deze apparaten beheren, maar sommige details zoals fitnessdata en batterijduur kan je alleen maar vinden op de apparaten zelf.



Als je de batterij van al je apparaten wilt controleren, heb je pech. De enige manier om te controleren of ze bijna leeg zijn, is door de Zoek mijn-app te laden, naar het tabblad Apparaten te gaan en elk van je Apple producten te selecteren om te kijken hoe vol het batterijpictogram van elk apparaat is.



Als dat mogelijk is via een app, dan is een iOS-widget ook mogelijk.

Meer widgets op het vergrendelscherm

(Image credit: TechRadar)

Het startscherm van iOS was sinds 2007 nauwelijks veranderd, dus toen er in iOS 16 eindelijk een redesign kwam met widgets was dat een goede toevoeging. Laten we vooral meer widgets toevoegen in iOS 17.

Zes widgets en een Live Activiteiten-widget op het vergrendelscherm zijn voor sommigen niet genoeg en er zijn genoeg mogelijkheden voor meer widgets in meer formaten en op meer plekken.

Betere picture-in-picture functies

(Image credit: TechRadar)

Vanaf iOS 9 kan je al overal op je iPad video's kijken, en sindsdien zijn er nauwelijks aanpassingen geweest behalve het feit dat de functie in 2019 ook op iOS 14 verscheen. De mogelijkheid om vooruit te spoelen en andere video's te selecteren is er nog steeds niet en dat zou wel een fijne toevoeging zijn in iOS 17.

Als je in macOS de Optie-knop inhoudt terwijl je een video versleept, kan je de video overal op het scherm plaatsen. Apple moet dit ook toevoegen in de nieuwe update zodat wij het formaat en de locatie van het scherm kunnen aanpassen.

We willen landschapsmodus terug

(Image credit: TechRadar)

Met de iPhone 8 Plus was het nog mogelijk om de telefoon in landschapsmodus te zetten waardoor alle settings, knoppen en het thuisscherm ook draaiden. Het toetsenbord had daardoor extra functies en snelkoppelingen zoals kopiëren/plakken, maar de functie was verwijderd toen de iPhone XS beschikbaar werd in 2018.



Bijna elke iPhone tegenwoordig, van de iPhone 13 tot de iPhone 14 Pro Max, heeft een groter scherm dan de iPhone 8 Plus en een landschapsmodus zou daarom een waardevolle toevoeging zijn.

Laten we dus zien dat iOS 17 daarvan profiteert en het ook uitbreidt naar andere apps, zoals Apple Music en zelfs het vergrendelscherm met zijn handige widgets.