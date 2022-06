iOS 16: nieuw vergrendelscherm, betere privacyfuncties en meer

Op WWDC 2022 heeft Apple iOS 16 uit de doeken gedaan, het de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem voor iPhone en de opvolger van iOS 15.

Deze release brengt de nodige verbeteringen met zich mee naar veel apps. Van een vernieuwde Woning-app voor smart-apparaten en betere privacyfuncties, tot een grote focus op het vergrendelscherm met nieuwe lettertypes, kleuren en thema's om uit te kiezen.

Apple bevestigt dat de publieke bèta verschijnt in juli. Later dit jaar komt de officiële versie op de markt voor de iPhone 8 en nieuwere modellen.

iOS 16: Tot de kern

Wat is het? De nieuwe grote update voor iOS

De nieuwe grote update voor iOS Wanneer verschijnt het? Eind 2022, en de bèta in juli

Eind 2022, en de bèta in juli Hoeveel kost het? Het is gratis

Releasedatum

Apple meldt dat iOS 16 later dit jaar verschijnt. Een publieke bèta komt beschikbaar voor iPhone-gebruikers in juli.

Ondersteuning voor iOS 16

Iedereen met een iPhone 8 of nieuwer is in staat om te updaten naar iOS 16. Heb je een iPhone 7 of ouder? Dan val je buiten de boot.

Features

(Image credit: TechRadar)

Je bent in staat om het vergrendelscherm aan te passen door te tikken op een gebied. Je kunt dan het lettertype en de kleur aanpassen, portretmodus gebruiken voor je foto's en meer.

Complicaties is een feature die is overgeheveld van de Apple Watch. Er zijn er drie beschikbaar voor je vergrendelscherm, waarbij notificaties en het Now Playing-scherm naar beneden geplaatst worden. Zo kun je deze makkelijker bereiken met je duim.

Het is vergelijkbaar met het maken van een watch face op je Apple Watch. Je kunt swipen door de verschillende vergrendelschermen. Ze kunnen tevens gelinkt zijn aan het Focus-profiel wat je hebt ingesteld, een feature die geïntroduceerd is in iOS 15.

(Image credit: TechRadar)

Berichtgeving wordt ook voorzien van verbeteringen, met onder meer 'Live Activiteiten'. Deze feature stelt je in staat om widgets te maken om het nieuws te volgen, een Uber aan te vragen, je work-outs bij te houden en meer.

De Focus-functie van Apple komt naar je vergrendelscherm. Je kunt nu een specifiek Focus-profiel toevoegen. 'Werk' kan dus je vergrendelscherm veranderen qua achtergrond, maar ook relevante widgets bijvoorbeeld.

Het is verder mogelijk om dankzij Focus Filters tabs te blokkeren in Safari, accounts in Mail, en evenementen in Kalender. Zo kun je bijvoorbeeld beter in staat zijn om je workflow te managen.

(Image credit: Apple)

Berichten

(Image credit: Apple)

Apple heeft diverse nieuwe features toegevoegd aan Berichten. Het is in iOS 16 mogelijk om verzonden berichten ongedaan te maken. Je kunt deze actie tot een bepaalde duur uitvoeren. Handig wanneer je een berichtje naar de verkeerde persoon stuurt, of een typefout ontdekt. Dit werkt echter alleen als je berichten stuurt van iPhone naar iPhone.

SharePlay komt beschikbaar op de app, zodat je een Disney Plus-film bijvoorbeeld kunt afspelen en delen met iemand via Berichten.

De dicteerfunctie laat gebruikers nu vloeiender wisselen tussen spraak- en touch-bediening. Je kunt typen om tekst toe te voegen of de cursor verplaatsen, zonder dat je het dicteren hoeft te stoppen.

(Image credit: TechRadar)

Livetekst krijgt eveneens verbeteringen. Je kunt tekst in video's kopiëren en plakken, en het is mogelijk om tekst te kopiëren wanneer je een video vertaalt.

Toegankelijkheid

Apple hintte (opens in new tab) er al naar in mei, maar het is nu officieel: er komen diverse nieuwe toegankelijkheidsfuncties naar iOS 16. Onder meer deurdetectie, de mogelijkheid om live ondertiteling in te schakelen bij FaceTime-gesprekken en meer.

Wallet

(Image credit: TechRadar)

Wallet krijgt enkele verbeteringen op het gebied van privacy, met een in-app ID-verificatie die je kunt inschakelen voor apps van derden.

Tap to Pay is een andere nieuwe functie die met iOS 16 meekomt. Je kunt met een iPhone dan ook contactloze betalingen ontvangen. De iPhone fungeert dan als een pinapparaat.

Kaarten

(Image credit: Apple)

In Kaarten wordt het nu eindelijk mogelijk om recente trips in de app op te slaan, en je kunt ze verzenden vanaf een Mac of iPad.

Ben je bezig met reizen, dan kun je Siri handsfree vragen om een andere bestemming toe te voegen. De Streetview-optie van Apple wordt tevens opengesteld voor apps van derden.

Sport

(Image credit: TechRadar)

Apple Nieuws krijgt nu een My Sports-gedeelte, waar je je favoriete teams en competities kunt volgen, verhalen van topuitgevers kunt lezen, scores, speelschema's en standen van topcompetities kunt inzien en hoogtepunten kunt bekijken. Je kunt deze ook toevoegen aan je vergrendelscherm als een widget.

Nieuwe features voor Delen met gezin

(Image credit: TechRadar)

Dankzij de Delen met gezin-feature kunnen jij en je familie een account delen. Handig voor het bekijken van foto's en video's, en zodat ouders aankopen van hun kroost kunnen goedkeuren bijvoorbeeld.

In iOS 16 wordt het makkelijker voor ouders om leeftijdsrestricties op content te zetten. Ouders kunnen verder reageren op schermtijdverzoeken in Berichten.

Met de snelstartfunctie voor iPad kun je instellingen die je op je iPhone hebt geconfigureerd, synchroniseren met een iPad. Dit doe je door je telefoon dicht bij de tablet te houden. Verder is er een gezinscontrolelijst, zodat je er zeker van kunt zijn dat alle inhoud op je iPhone veilig en geschikt voor kinderen is.

Er is veel gevraagd om de mogelijkheid om foto's en video's via iCloud te delen, en met de Gedeelde iCloud-fotobibliotheek kunnen maximaal zes mensen een bibliotheek delen. Gebruikers kunnen foto's naar de gedeelde bibliotheek sturen met een nieuwe knop in de Camera-app, en krijgen intelligente suggesties om foto's te delen met andere gebruikers van een gedeelde bibliotheek.

Safety Check

(Image credit: Apple)

Een nieuwe privacyfunctie genaamd Safety Check is in het leven geroepen. Deze feature moet mensen helpen die gevaar lopen vanwege partnergeweld of ander huiselijk geweld. Deze functie kan snel alle toegangsrechten intrekken die je anderen hebt gegeven.

Er zit een noodreset in de software, waarmee je makkelijk op al je andere apparaten kunt uitloggen bij iCloud, privacyrechten opnieuw kunt instellen en het versturen van berichten kunt beperken tot één apparaat. Deze feature toont eveneens welke persoon en apps je toegang geeft.

Nieuw design voor Woning-app

(Image credit: TechRadar)

De Woning-app is voorzien van een nieuw design, zodat het makkelijk is om je slimme apparaten en ruimtes te beheren. Dit in samenwerking met Matter, de nieuwe standaard voor slimme woningaccessoires.

Je ziet al je kamers in een simpel overzicht, evenals categorieën voor licht, klimaat, beveiliging en meer.

Ruimtelijke audio

Dankzij de TrueDepth-camera van je iPhone kun je een persoonlijk profiel voor ruimtelijke audio maken, zodat de muziek nog beter op jouw persoonlijke beleving is afgestemd.

Fitness

(Image credit: Future)

De Fitness-app komt beschikbaar voor alle iPhone-gebruikers, zelfs als men geen Apple Watch heeft om ze te helpen met het bijhouden van statistieken. De app gebruikt de bewegingssensoren van je iPhone om stappen te tellen, afstanden te meten en work-out van apps van derden, om je zo te helpen met het behalen van je dagelijkse beweegdoel.