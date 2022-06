macOS 13 Ventura aangekondigd: nieuwe functies, alles wat jij moet weten

Tijdens de WWDC 2022 maakte Apple macOS 13 Ventura bekend, de nieuwste update voor de Mac en de opvolger van macOS 12 Monterey.

Naast het grote nieuws van de M2 chip (opens in new tab), bevestigde Apple dat macOS 13 Ventura eind 2022 gelanceerd zal worden. Een beta-versie voor ontwikkelaars is beschikbaar vanaf 6 juni. Een publieke beta komt in juli beschikbaar.

De weer-app verhuist naar macOS naast iPadOS 16, met een nieuw ontworpen Systeeminstellingen, een nieuwe manier voor multitasking met de Stage Manager, en meer.

macOS 13: in het kort

Wat is het? De meest recente grote update voor macOS

De meest recente grote update voor macOS Wanneer is hij beschikbaar? Eind 2022, de openbare bèta komt in juli

Eind 2022, de openbare bèta komt in juli Hoeveel kort het? Het is gratis

Ondersteunde Macs

Steeds meer Macs worden beperkt tot oudere versies van macOS. Ventura zal alleen beschikbaar komen op Macs die geproduceerd zijn vanaf 2017.

macOS 13 kenmerken

Systeemvoorkeuren krijgt eindelijk een nieuw ontwerp, waardoor het gemakkelijker wordt om die instellingen te vinden wanneer dat nodig is. Het is de eerste keer dat dit scherm opnieuw wordt ingedeeld.

Stage Manager is een evolutie van Continuïteit en multitasking die ook op iPadOS 16 zit, waarmee je apps in groepen kunt sorteren en benaderen vanaf de linkerkant van het bureaublad.

Je kunt hier ook op een gemakkelijke manier bestanden slepen en neerzetten, door naar deze zijbalk te gaan. De app zal in het midden verschijnen, waardoor je hem gemakkelijker naar een specifieke plaats kunt slepen.

De Foto's-app krijgt enkele verbeteringen, waaronder de mogelijkheid om Apple Music te gebruiken in Photo Memories. Zo kun je muziek aan de afzonderlijke foto-albums toevoegen.

Weer en Klok komen naar macOS

Apps die al vanaf het begin op iOS beschikbaar zijn, komen op macOS Ventura. De opnieuw ontworpen Weer-app staat hier echter centraal, die we voor het eerst in iOS 15 zagen.

Dezelfde app komt naar Ventura en iPadOS 16, met dezelfde weeranimaties en nuttige informatie die nu op je Mac kan worden bekeken.

Daarnaast kun je Siri vragen om alarmen in te stellen voor de Klok-app, of er zelf een instellen. Voor beide apps zijn ook nieuwe widgets die je in macOS aan de zijbalk kunt toevoegen.

Toegankelijkheid

Naast de eerder aangekondigde functies als deurdetectie en live ondertiteling tijdens een FaceTime gesprek, komt Ventura met een aantal nieuwe toegankelijkheidsfuncties, zoals 'buddy controller'. Hiermee kunnen gebruikers meerdere controllers als één gebruiken, waarmee het makkelijker is om knoppen te bedienen tijdens het spelen van bepaalde spellen.

Stembesturing krijgt ook verbeteringen. Het stekt je in staat om nieuwe woorden te leren door ze hardop te spellen. macOS Ventura luistert hiernaar en zal het opslaan in diens woordenboek voor later gebruik.

Het is ook mogelijk om ondertitelingen te tonen tijdens een FaceTime gesprek of een videogesprek van andere makelij op de Mac. Hiermee is het makkelijker om te communiceren in Ventura.

Mail

Met als in Mail in iOS 16, kun je ervoor kiezen om herinneringen in te stellen, waarbij je na een bepaalde tijd een reminder krijgt om een mail te beantwoorden. Dit zal je workflow helpen.

Ook is het mogelijk om Geplande verzending in te zetten, naast vervolgantwoorden, net zoals je die kunt vinden in de e-mailservice van Google.

Het wordt ook makkelijker om te Zoeken in Mail, met onmiddellijke resultaten zodra je begint te typen.

Safari

De webbrowser van Apple krijgt verbeterde tabbladgroepen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tabbladgroepen te delen met vrienden of familie, waarbij ieder van hen tabbladen kan bekijken, toevoegen en verwijderen.

Passkeys komt beschikbaar op specifieke websites en apps. Je kunt je vanaf dat moment met je iPhone aanmelden bij jouw wachtwoordbeheerder op een apparaat dat niet van jou is.

Er zijn ook website-instellingen die kunnen worden gesynchroniseerd op al je Apple-apparaten. Zo kun je paginazoomen en automatische Reader-weergave-instellingen synchroniseren met je iPhone voor specifieke webpagina's als je daarvoor kiest.

Freeform

Dit is een nieuwe app die later dit jaar wordt gelanceerd, waar je met andere (uitgenodigde) gebruikers kunt brainstormen op een leeg canvas. De app werkt op Mac, iPad en iPhone.

In Freeform kun je afbeeldingen, PDF-bestanden, video's invoegen, maar ook voorbeelden bekijken voor je iets verzend, zodat je er zeker van bent dat die inhoud relevant is voor het betreffende onderwerp.

Gaming

Dit is een verrassing van Apple: Metal, die de grafische technologie levert voor Macs, komt met zijn derde versie. Hierbij introduceren ze ray-tracing voor de Mac, MetalFX Upscaling genaamd.

Dit betekent ondersteuning voor games zoals No Mans Sky, Resident Evil Village en meer games die eind 2022 naar de Mac komen.

Camera

Geweldig nieuws voor mensen die veel online vergaderen: je kunt je iPhone als camera gaan gebruiken voor je Mac in Ventura.

Met een speciale accessoire kun je jouw iPhone bovenop je Mac plaatsen. Daar zal het automatisch de nieuwe camera detecteren, waarna je hem kunt gebruiken met FaceTime.