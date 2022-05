Apple toont nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor iPhone en Mac

Apple heeft een aantal innovaties voor de hardware onthuld welke sterke vooruitgang boeken als het gaat om toegankelijkheid. De nieuwe functies arriveren later dit jaar bij software-updates.

De nieuwe softwarefuncties, welke door middel van machine learning zijn ontwikkeld, bevatten deurdetectie voor blinde of slechtziende gebruikers. Ook is er een systeem met live ondertiteling voor wie doof of slechthorend is. Apple Watch Mirroring geeft gebruikers met mobiele of fysieke beperkingen de mogelijkheid om de smartwatch via een iPhone te besturen.

Laten we eens dieper ingaan op deze nieuwe mogelijkheden, te beginnen met deurdetectie: zoals de naam weggeeft biedt dit de mogelijkheid voor iPhone- en iPad-gebruikers om een deur te vinden wanneer ze ergens voor het eerst komen.

De functionaliteit maakt gebruik van LiDAR, waardoor een apparaat dus een LiDAR Scanner (iPhone 12 en iPhone 13, beide Pro- en Pro Max-telefoons en verschillende iPad Pro-modellen) moet bevatten. Deze zit bij Apple in de Vergrootglas-app ingebouwd. Het vertelt je of een deur open of gesloten is, hoe de deur geopend kan worden, de afstand vanaf de gebruiker tot de deur en het kan elke naam en elk nummer herkennen op de deur.

De Vergrootglas-app krijgt een nieuwe detectiemodus welke zowel de deurdetectie bevat als mensendetectie en afbeeldingsbeschrijvingen (om de omgeving rondom de gebruiker te beschrijven).

Wie doof is of slechthorend krijgt toegang tot live ondertiteling op iPhone, iPad en Mac-computers. Hiermee komen er ondertitelingen in beeld (met aanpasbare lettergrootte) voor van alles: van videobellen tot het live kijken van streamingcontent. In FaceTime worden de ondertitelingen automatisch toegevoegd voor de juiste gebruikers in het gesprek. Op Mac hebben gebruikers de optie om antwoorden te typen en ze te laten uitspreken in real-time.

De ondersteuning voor apparaten is beperkt: Enkel Macs met Apple-chips worden ondersteund, je hebt een iPhone 11 of nieuwer nodig of iPads met een A12 Bionic-chip of nieuwer. Live ondertitelingen verschijnen eerst in bètamodus (nog steeds in de testfase dus, Apple ondervindt dat de nauwkeurigheid van de beschrijvingen 'variëren') voor de Engelse taal (VS en Canada).

De laatste grote toegankelijkheidsfunctie die Apple onthulde is Apple Watch Mirroring, welke het mogelijk maakt voor gebruikers om via een iPhone de Apple Watch te besturen. Hierdoor kunnen gebruikers de assistentiefuncties van de smartphone gebruiken zoals Voice Control en Switch Control wanneer ze bezig zijn met de Apple Watch. Het wordt daardoor mogelijk om via spraak opdrachten aan het horloge te geven, het hoofd volgen en meer.

(Image credit: Apple)

Nieuwe Quick Actions van de Apple Watch laten gebruikers ook eenvoudige handgebaren inzetten voor besturing, zoals het antwoorden (of beëindigen) van een oproep door een dubbele knijpbeweging te maken.

Let op: voor deze functie heb je een Apple Watch Serie 6 of nieuwer nodig.

Analyse: er komen nog meer functies aan

Er is over een boel nagedacht en er is zelfs nog meer onderweg als het gaat om toegankelijkheidsfuncties.

Apple is bijvoorbeeld al erg druk geweest met het toevoegen van ondersteuning voor nieuwe talen (circa 20) voor VoiceOver, de schermleesfunctie (met ook tientallen nieuwe stemmen die worden geïmplementeerd).

Er komt ook een Siri Pause Time-functie, zodat wie spraakbeperkingen heeft de tijd kan uitbreiden waarop Siri wacht voordat ze op een vraag reageert. Buddy Controllers, waarmee een vriend uitgenodigd kan worden om de gebruiker een game te laten spelen, laat beide controllers werken om de actie te besturen in een single-player-titel.

Ter herinnering: al deze functies komen later dit jaar naar Apple-apparaten via software-updates. Houd ook in gedachten dat Apple adviseert om functies als deurdetectie en live ondertitelingen niet in 'hoog-risico'- of noodsituaties te gebruiken. Bij die eerste lopen gebruikers ook het risico om gewond te raken.