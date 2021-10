macOS 12 Monterey review

macOS 12 Monterey is wat MacOS X 10.8 Mountain Lion was voor de Mac. Het is een jaar vol verfijningen die macOS beter gereed maken voor het M1-tijdperk. Snelkoppelingen zijn eindelijk aanwezig, nadat deze functie vorig jaar voor iOS verscheen. Ook is er een vernieuwde Safari-browser te vinden. Het is een update die wellicht niet mensen uitmaakt, maar macOS 12 gaat wel een impact maken zodra meer Macs verschijnen met Apple Silicon in de komende 12 maanden.

macOS 12 Monterey is eindelijk beschikbaar om te downloaden. Nadat de iPhone 13-serie en nieuwe MacBooks zijn aangekondigd, zijn de spotlights nu gericht op macOS.

De uitspraak 'Alles werkt gewoon' is een mantra dat nog steeds representatief is voor Apple's werk op gebied van software, hardware en recentelijk ook zijn eigen diensten. Hetzelfde geldt voor de nieuwste macOS-updates, waar je voornamelijk verfijningen en features aantreft die ook in iOS 15 zitten.

Met Snelkoppelingen nu beschikbaar voor de Mac, alsook betere productiviteitsfuncties, is macOS Monterey een grotere release dan je wellicht zou verwachten.

De nieuwe MacBooks tonen aan hoe goed de Apple Silicon-chips kunnen werken vergeleken met de Microsoft Surface-lijn voor Windows 11. Het geeft ons te denken wat er in de komende maanden aan zit te komen voor macOS, en of Monterey het fundament legt voor nog mooie dingen voor Apple's besturingssysteem.

Prijs en beschikbaarheid

Sinds 2011 heeft Apple macOS gratis gemaakt voor iedereen met een compatibele Mac, zodat iedereen met een Mac of MacBook die voldoet aan de minimale specificaties kan genieten van al het moois wat Monterey biedt.

Het is sinds 25 oktober 2021 mogelijk om de software te downloaden. Kom je er niet uit? Wij helpen je op weg met onze macOS 12 Monterey-gids.

(Image credit: Apple)

Verfijningen

De afgelopen jaren heeft Apple diverse macOS-versies uitgebracht die zich meer op verfijningen richten dan features. Mac OS X Snow Leopard van 2009 is het beste voorbeeld hiervan, toen het bedrijf meldde dat er nul nieuwe features waren, maar enkel verfijningen.

Meer recent verschenen versies van Mountain Lion en High Sierra die min of meer hetzelfde mantra volgden. Met macOS 12 Monterey vervolgt Apple deze traditie, maar dan wel met enkele nieuwe functies die voornamelijk overgenomen zijn van iOS 15.

Apple claimt dat Monterey ervoor gemaakt is om je beter te laten communiceren met familie en vrienden alsook het verhogen van je productiviteit voor welke workflow dan ook je gebruikt elke dag.

Je zult meerdere verbeteringen spotten in de software, van tags tot in de Notities-app, tot aan de Focus-functie die je wellicht al kent van je iPhone of iPad. Focus is een mooie manier van het aanpassen van iOS-toestellen om beter te passen in je workflow, en hetzelfde geldt voor Focus in Monterey. Eigenlijk is elke app, inclusief het design van macOS, wel op de een of andere manier weer verder verfijnd, en dat is iets wat we toejuichen.

Op het moment van schrijven missen we echter nog wel een paar features. SharePlay werd tijdens WWDC 2021 getipt als iets wat jou kan helpen om content te delen met andere familieleden en vrienden, maar deze functie verschijnt pas in een latere release. Apple bevestigde wel dat SharePlay komt naar iOS 15.1. Uiteindelijk kun je dus deze feature gebruiken om te schakelen tussen je Mac, iPhone en iPad.

Universal Control stelt iedereen met een iPad die draait op iPadOS 15 in staat om de tablet als tweede scherm te gebruiken, zodat je content moeiteloos tussen je Mac en iPad kunt verschuiven. Wederom komt deze feature pas op een later moment. Dat is jammer, maar we zullen zeker deze info toevoegen zodra beide functies beschikbaar zijn.

(Image credit: Apple)

Shortcuts

Snelkoppelingen (Shortcuts) is een app die je wellicht al kent van je iOS-toestel, maar niet zeker van weet wat het precies doet. Deze feature stelt gebruikers in staat om alledaagse taken te automatiseren. Je kunt je eigen snelkoppeling maken, alsook bestaande snelkoppelingen.

Wil je bijvoorbeeld elk uur een andere wallpaper? Dan biedt Snelkoppelingen uitkomst. Of stel dat je een splitscreen wil activeren als je Safari en de Notities-app naast elkaar hebt staan. Ook dan kun je terecht bij Snelkoppelingen.

Geautomatiseerde taken in Snelkoppelingen kunnen geactiveerd worden via Siri zonder dat je je handen hoeft te gebruiken, en je kunt Automator-workflows importeren met Snelkoppelingen.

iOS-gebruikers kunnen dit al sinds iOS 12, maar nu genieten ook Mac-gebruikers van dezelfde voordelen in Monterey.

De app kan wat verwarrend overkomen in het begin, maar Apple heeft er alles aan gedaan om het zo makkelijk mogelijk te maken. De app lijkt gelijk aan die van Snelkoppelingen in iPadOS. Als je al snelkoppelingen daar hebt ingesteld, dan kun je ze makkelijk synchroniseren met de Mac.

Er is echter een groot voordeel aan het gebruiken van Snelkoppelingen op Mac. Gebruik je een specifieke taak vaker dan anderen? Pin deze dan vast aan je menubalk om makkelijk en snel deze te kunnen gebruiken.

Het is tevens mogelijk om het icoontje in je Dock te plaatsen. Bij een klik met de rechtermuisknop heb je makkelijk toegang tot je recent gebruikte snelkoppelingen.

Het is een prettige app in gebruik en we raden je aan om het uit te proberen. Zo weet je meteen of je op lange termijn er baat bij hebt.

(Image credit: Apple)

Toegankelijkheid

Dit is het vlak waar Apple al jaren de lakens uitdeelt vergeleken met de concurrentie, alhoewel Windows 11 behoorlijk wat stappen heeft gezet. Met Monterey wordt deze voorsprong voortgezet met alternatieve afbeeldingsbeschrijvingen bij het maken en delen van schermafbeeldingen. Er is ook volledige toegang tot het toetsenbord, zodat je je een weg kunt banen door macOS zonder een muis te gebruiken.

Als je ook de muisaanwijzer wilt veranderen, heeft Apple hier verbeteringen aangebracht zodat je de kleur en omtrek van de muis kunt veranderen. Zo ben je beter in staat om te identificeren waar deze zich bevindt.

De verbeteringen gelden ook voor de Memoji, de 3D-afbeeldingen die Apple in iMessage gebruikt. Ook op het gebied van toegankelijkheid zijn er veel aanpassingsmogelijkheden in Monterey, met cochleaire implantaten, een zachte helm en zuurstofbuisjes die je beter weerspiegelen.

Deze kleine veranderingen kunnen een groot verschil maken, dus het is nog steeds geweldig om te zien dat deze verbeteringen werken voor iedereen die een of meer van de toegankelijkheidsfuncties in macOS gebruikt.

Safari 15

(Image credit: Apple)

Apple's webbrowser heeft vele veranderingen ondergaan sinds laatste versie onthuld werd op het WWDC. Tabbladen zijn compacter en zitten naast de adresbalk, de toolbar is verfijnd en je kunt tabbladen nu ook groeperen en daar toegang tot krijgen vanaf elk Apple-apparaat wat je bezit.

Sindsdien is alles vrij redelijk teruggeschroefd door feedback van gebruikers. Met name op iOS is het opvallend dat de adresbalk nu onderaan staat in plaats van boven. Hetzelfde geldt voor Safari voor macOS Monterey, maar Apple geeft gebruikers ook de optie om de klassieke look te behouden.

Safari 15 op een Mac werkt prima, maar we vragen ons wel af of het vernieuwde design echt nodig was. We durven wel te stellen dat Apple's Foto's-app of Kalender-app meer toe is aan een opgefrist design.

We merkten problemen op met het synchroniseren van groepstabbladen op een iPhone 13 Pro die op iOS 15 draait. Soms crashte de browser ook als we meerdere tabs openhielden terwijl we een 4K YouTube-video zouden spelen.

Safari 15 voelt nog altijd niet gereed voor een lancering, en het was beter geweest als Apple er een 'bèta'-tag aan had toegevoegd. Dan konden consumenten zelf kiezen of ze de oude stabiele versie of nieuwe variant wilden gebruiken.

(Image credit: Apple)

Andere macOS 12-functies

Er zijn genoeg andere features waar we niet te veel over in detail zullen gaan, maar eentje die we graag voor je uitlichten is de Energiebesparingsmodus. Deze functie is al sinds iOS 9 beschikbaar op de iPhone, maar maakt nu ook zijn debuut in macOS. Deze modus schakelt het display uit na een bepaalde tijd. Ook wordt Promotie in de nieuwe MacBooks uitgeschakeld om batterij te besparen.

Gaming heeft zijn eigen folder in Launchpad, alsook game highlights en ondersteuning voor Xbox Series X/S- en PS5-controllers. We verwachten dat de krachtige prestaties van de MacBooks met M1 Pro- en M1 Max-chips een paar ontwikkelaars ervan kunnen overtuigen om games te poorten naar macOS.

AirPlay voor Mac is eindelijk hier. Je kunt foto's, films, presentaties en meer van je iOS-toestel naar je Mac sturen. Het is een veelgevraagde feature en kan je veel tijd besparen als je snel content wilt delen.

De Kaarten-app is voorzien van een verfijning, alsook enkele nieuwe functies. Denk aan een interactieve wereldbol (exclusief voor Apple Silicon Macs), en nieuwe plaatskaarten om nieuwe informatie te winnen over lokale ondernemingen.

De nieuwe Kaarten-app komt ook met geüpdatete verkeersroutes, waarin nu ook busroutes en aanbevolen vertrektijd worden getoond.

iCloud+ komt naar macOS 12 Monterey met Private Relay, een opt-in bèta-feature waarmee je jouw IP-adres kunt verbergen in Safari 15. Er is ook een Verberg Mijn Email-functie die doet wat het zegt wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor nieuwsbrieven.

Eindoordeel

macOS 12 Monterey voelt aan alsof de software het fundament voor het tijdperk van Apple Silicon voor Macs legt. Waar je ook naartoe gaat in het besturingssysteem, je ontdekt telkens wel een nieuwe functie of verse laklaag bij een app die je dagelijks gebruikt.

De update voelt lekker snel aan in onze testtijd, en we zijn benieuwd waar macOS staat over een paar jaar, wanneer de volledige Mac-serie waarschijnlijk draait op Apple Silicon.

Niet alles is echter hosanna. Zo voelt Safari 15 bij vlagen aan als een bèta, en zitten widgets nog steeds vast aan een kolom. Dat terwijl je widgets vrijelijk kunt plaatsen op je iPhone- of iPad-homescherm.

Verder missen we een Weer-applicatie. De geüpdatete app gebruiken we graag in iOS 15, maar hij is nergens te vinden in iPadOS of Monterey. In plaats daarvan is het enkel te zien als widget. Een speciale app ervoor zou beter zijn naar onze mening.

Het gebrek aan SharePlay, ondanks dat het beschikbaar is in iOS 15.1, vinden we vreemd. Ook is het jammer dat Universal Control nog niet gereed is op het moment van schrijven.

Onderaan de streep is macOS 12 Monterey echter een solide update. Het focust op verfijningen die jou helpen met je productiviteit, maar stellen je ook in staat makkelijker in contact te blijven met familie en vrienden, mede dankzij FaceTime-verbeteringen en binnenkort ook SharePlay.

Er is genoeg moois te vinden in macOS 12, en dat doet ons benieuwen naar wat de volgende macOS-versie in het Apple Silicon-tijdperk ons gaat bieden.