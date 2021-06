macOS 12 Monterey officieel: dit komt er naar Mac en MacBook in 2021

Apple heeft macOS 12 Monterey officieel aangekondigd voor Mac en MacBook op WWDC 2021.

Met macOS Big Sur kwam er een volledig vernieuwde interface en ondersteuning voor M1 Mac-apparaten. MacOS 12 Monterey lijkt een kleinere update te zijn, maar Apple zelf blijft grote updates beloven.

Net als met andere macOS-versies komt macOS 12 gratis beschikbaar voor eigenaren van Macs en MacBooks later dit jaar. Er komen ook diverse bèta-versies op de markt van macOS 12, enkele maanden voordat de officiële versie op de markt komt.

In het begin zal de bèta-versie alleen beschikbaar zijn voor ontwikkelaars, aangezien het gaat om een zeer vroege en instabiele versie van macOS 12. Een publieke bèta volgt doorgaans enkele weken later, en is beschikbaar voor iedereen die wil ontdekken wat er nieuw is in macOS 12. Dat gezegd hebbende: het gaat om een bèta, dus houd rekening met bugs en crashes af en toe.

(Image credit: Apple)

Tot de kern

Wat is het? macOS 12 Monterey, de opvolger van macOS 11 Big Sur

macOS 12 Monterey, de opvolger van macOS 11 Big Sur Wanneer verschijnt het? macOS 12 verschijnt later dit jaar

macOS 12 verschijnt later dit jaar Hoeveel gaat het kosten? Niets, Apple-updates zijn altijd gratis

macOS 12 naam: Monterey

MacOS 12 heet officieel macOS Monterey. Dat komt niet helemaal uit de lucht vallen. In april van dit jaar registreerde Apple namelijk twee namen: Monterey en Mammoth.

Hoewel sommigen misschien hoopten op de terugkeer van kattennamen, zoals Ocelot, lag Monterey wel in de lijn der verwachtingen. Vooral omdat het deel uitmaakt van Big Sur aan de Californische kust.

macOS 12 Monterey releasedatum

De nieuwe versie van macOS is aangekondigd op WWDC, inclusief een ontwikkelaarsbèta die op hetzelfde moment live is gegaan.

Logischerwijs is deze bèta alleen beschikbaar voor ontwikkelaars, mede door de mate van instabiliteit. De eerste publieke bèta verschijnt volgens Apple in juli.

De officiële versie komt waarschijnlijk eind 2021 op de markt, vergelijkbaar met voorgaande versies. Ter vergelijking: macOS 11 Big Sur verscheen in november 2020.

macOS 12 functies

(Image credit: Apple)

Apple heeft onthuld wat we kunnen verwachten van macOS 12 als het gaat om nieuwe functies.

Universal Control

(Image credit: Apple)

Deze handige feature zorgt ervoor dat je met één muis en toetsenbord kunt wisselen tussen Mac en iPad. Je kunt ook je trackpad van je MacBook gebruiken om naadloos over te gaan op het display van je iPad.

Het is tevens mogelijk om bestanden te slepen en plaatsen tussen iPads, MacBooks, iMacs en meer.

AirPlay

(Image credit: Apple)

Het is in macOS 12 Monterey mogelijk om AirPlay te gebruiken op een Mac. Je kunt ook je Mac of MacBook gebruiken als speaker of als video-uitgang.

Snelkoppelingen

Snelkoppelingen (Shortcuts) komen ook naar Mac. Deze feature stelt gebruikers in staat om alledaagse taken te automatiseren. Je kunt je eigen snelkoppeling maken, alsook bestaande snelkoppelingen.

Snelkoppelingen kunnen geactiveerd worden via Siri zonder dat je je handen hoeft te gebruiken, en je kunt Automator workflows importeren met Snelkoppelingen.

Safari

(Image credit: Apple)

Safari is de browser van Apple voor macOS, en in macOS 12 Monterey is de applicatie voorzien van een nieuw design. Tabbladen zijn compacter, de toolbar is verfijnd en je kunt tabbladen nu ook groeperen.

In Safari kun je nu tabbladen opslaan en groeperen om makkelijk en snel toegang te krijgen. Dit is handig voor gebruikers die browsen met veel tabbladen open tegelijkertijd.

Je kunt de gegroepeerde tabbladen een naam geven, en de groepen vind je makkelijk terug op al je apparaten; maak een aanpassing op je Mac, en de groepen verschijnen ook op je iPad en/of iPhone.

Je kunt een zoekbalk gebruiken om specifieke websites te vinden in groepen, en de tabbladbalk neemt de kleur aan van de website waar je naar kijkt.

Het heeft er alles van weg dat Monterey niet zo een grote update is als zijn voorganger, macOS BIg Sur. In plaats daarvan lijkt de focus te liggen op het verhelpen van bugs en het verfijnen van het besturingssysteem.

Je moet de release van macOS 12 Monterey zien als de Snow Leopard van macOS-releases. In 2009 maakte Apple duidelijk dat het ging om een verfijnde release met geen nieuwe functies.

Door de omschakeling naar een compleet andere chipset afgelopen jaar is het ook niet meer dan logisch dat Apple meer op de verfijning zit dan het revolutionaire, aangezien dat vorig jaar al heeft plaatsgevonden.

macOS 12 systeemvereisten

Apple zegt het volgende over de macOS-ondersteuning: "macOS Monterey ondersteunt de breedste line-up in de historie van Mac ondersteunt, inclusief de nieuwste iMac, MacBook Air, 13 inch MacBook Pro, en Mac Mini, alsook Apple's Intel Macs."

Hieronder staan alle compatibele apparaten voor macOS 12 Monterey:

iMac eind 2015 en nieuwer

iMac Pro 2017 en nieuwer

MacBook Air begin 2015 en nieuwer

MacBook Pro begin 2015 en nieuwer

Mac Pro eind 2013 en nieuwer

Mac mini eind 2014 en nieuwer

MacBook begin 2016 en nieuwer