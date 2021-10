MacBook Pro 14 inch en 16 inch (2021) officieel uit de doeken

De Apple MacBook Pro 14 inch (2021) en MacBook Pro 16 inch (2021) zijn eindelijk onder ons. Het zijn twee van de meest opwindende laptops die we ooit hebben gezien. De nieuwe MacBook Pro's zijn onthuld tijdens Apple's Unleashed-evenement op 18 oktober. Tijdens het Apple Event van oktober zijn ook de nieuwe AirPods 3 uit de doeken gedaan.

Dit is alles wat je moet weten over de nieuwste laptops van Apple.

MacBook Pro 14 en 16 inch (2021): prijs en beschikbaarheid

De nieuwe MacBook Pro's zijn beschikbaar in de kleuren zilver en spacegrijs. Vanaf (dinsdag 26 oktober zijn beide formaten beschikbaar, maar de laptops zijn direct al te vooruit te bestellen.

De MacBook Pro 14 inch met M1 Pro-chip komt met een prijskaartje vanaf 2.249 euro. De 16 inch MacBook Pro met M1 Pro-chip is te koop vanaf 2.749 euro. Beide laptops met M1 Max-chip zullen nog duurder zijn. De prijzen hiervan zijn echter nog niet bekendgemaakt.

Design en display

(Image credit: Apple)

De nieuwe 2021-modellen van de MacBook Pro zijn beschikbaar in twee formaten: 14 inch en 16 inch.

De MacBook Pro 14 inch (2021) beschikt over een 14,2 inch display en biedt 5,9 miljoen pixels. Voor de nieuwe 16 inch MacBook Pro geldt een schermgrootte van 16,2 inch en er zijn 7,7 miljoen pixels aanwezig. Beide apparaten hebben een groter display dan de vorige generatie MacBook Pro.

Het beeldscherm betreft een Liquid Retina XDR-display. Er is ProMotion aanwezig, waardoor je kunt genieten van een beeldverversing van 120Hz. Deze variabele verversingssnelheid past zich aan op basis van wat er getoond wordt op het beeld.

Zoals verwacht beschikken de nieuwe laptops van Apple over mini-LED-displays. De contrastratio bedraagt 1.000.000:1 en de beeldschermen hebben een piekhelderheid van 1.600 nits.

Het vernieuwde design brengt een notch met zich mee, zoals we die kennen van onder andere de iPhone 13-reeks. Volgens Apple is er de "beste camera in een MacBook" aanwezig waarmee je in 1080p gebruik kunt maken van FaceTime. De camera heeft een grotere sensor, waardoor de prestaties bij weinig licht beter moeten zijn. Daarnaast is er smart HDR en auto exposure aanwezig.

(Image credit: Apple)

Als het gaat om de speakers zijn er drie microfoons aanwezig, alsook een systeem met zes luidsprekers (twee tweeters, vier woofers). Ook is er ondersteuning voor ruimtelijke audio van de partij.

Het toetsenbord is vernieuwd. Het Magic Keyboard beschikt over een zwarte omlijsting. De functietoetsen bevinden zich op dezelfde hoogte als de overige toetsen. Apple heeft afscheid genomen van de Touch Bar. Daarnaast is er nu ook een Force Touch-trackpad aanwezig.

Als het gaat om de poorten, is er goed nieuws. Aan de rechterkant is een HDMI-poort, een Thunderbolt 4-poort en een SD-kaartsleuf te vinden. Links zit een koptelefoonaansluiting, evenals nóg twee Thunderbolt 4-poorten. Daarbovenop is er ook nog MagSafe aanwezig.

Apple spreekt over de "meest geavanceerde connectiviteit ooit" in een MacBook. Dat kunnen we enkel beamen, aangezien de aanschaf van een externe dongle niet langer nodig is.

Het is nu mogelijk om tot twee Pro Display XDR-schermen aan te sluiten op een MacBook Pro met M1 Pro-chip. Voor modellen met de M1 Max-chip gaat het zelfs om drie Pro Display XDR-schermen én een 4K-televisie.

De nieuwe 14 inch MacBook Pro (2021) weegt 1,6 kilo en is 15,5 mm dik. De 16 inch variant heeft een gewicht van 2,1 kilo en is 16,8 mm dik.

Prestaties

(Image credit: Apple)

De nieuwe MacBook Pro's draaien op een nieuwe M1 Max- en M1 Pro-chip, zoals eerder door een leaker werd voorspeld. Eerder dachten we dat de vernieuwde chipset de M1X zou heten.

De M1 Pro-chip geeft 200GB/s aan geheugenbandbreedte, wat drie keer zoveel is als de standaard M1-chip. Deze ondersteunt tot 32GB aan centraal geheugen. Het resulteert volgens Apple in twee keer snellere grafische prestaties en zeventig procent betere prestaties van de processor. Er zijn maximaal 16 GPU-cores aanwezig evenals 10 CPU-cores.

Dankzij de ProRes-versneller in de media-engine van de M1 Pro-chip wordt videomateriaal ontzettend snel verwerkt, wat het een ideaal werkpaard moet maken voor professionals.

De andere chipset heet de M1 Max. Deze heeft een nog hogere bandbreedte, namelijk 400GB/s. Het gaat om een enorm krachtige chip, die vier keer zo snel is als de M1-chip. Deze chipset beschikt over een verbeterde media-engine met maar liefst twee ProRes-versnellers, voor ongekende prestaties.

De nieuwe MacBook Pro's moeten zo'n drie keer sneller zijn dan de MacBook Pro met Intel Core i9. De MacBooks beschikken daarnaast over supersnelle SSD's met een overdrachtssnelheid van 7.4GB/s.

Software

Met de komst van de nieuwe MacBook Pro's is ook het nieuwe besturingssysteem macOS 12 Monterey een feit. Het OS brengt systeembrede verbeteringen met zich mee.

FaceTime beschikt over nieuwe functies op het gebied van audio en video. Videogesprekken moeten hierdoor natuurlijker klinken. Apple-apparaten werken naar verluidt nog beter samen, zoals de functie Airplay naar Mac. Er zijn twee nieuwe machine learning-features aanwezig, met de naam Livetekst en Visueel opzoeken. Met deze functies kun je gemakkelijk informatie opvragen.

SharePlay komt later dit jaar naar het besturingssysteem. Hierdoor kun je via FaceTime op je Mac-apparaat tegelijkertijd met anderen naar content kijken en luisteren. Daarnaast kun je door middel van Universele bediening met slechts één muis en toetsenbord op zowel je Mac als je iPad werken.

Batterij

(Image credit: Apple)

De batterij in de nieuwe MacBook Pro's moeten nog langer meegaan dan hun voorgangers. Volgens Apple gaat de batterij van de 14 inch MacBook Pro zo'n 17 uur mee als het gaat om het afspelen van video's. Voor de 16 inch MacBook Pro gaat het om 21 uur aan het kijken van video's.

Er is snelladen aanwezig, waarbij de laptops voor de helft volladen in slechts dertig minuten.

Apple stelt daarnaast dat de prestaties hetzelfde blijven, ongeacht of je gebruikmaakt van een oplader. Het zou volgens het bedrijf niet uit moeten maken of je op de batterij werkt of op het lichtnet.