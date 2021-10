Apple AirPods 3 review

De Apple AirPods 3 zijn een grote stap voorwaarts wat betreft de audioprestaties, de connectiviteit en het design in vergelijking met hun voorgangers. Hoewel daartegenover een prijsstijging staat, zijn we van mening dat de oortjes de upgrade waard zijn als je de oudere AirPods nog in huis hebt. We raden de AirPods 3 echter niet meteen aan voor Android-gebruikers, aangezien de oortjes van Apple geoptimaliseerd zijn voor het Apple-ecosysteem. Dit zorgt ervoor dat Android-gebruikers veel extra features mislopen die de AirPods 3 onderscheiden van de concurrentie. Het gebrek aan noise-cancelling is jammer, maar onderaan de streep blijven het prima oortjes.

Review in een notendop

De Apple AirPods 3 zijn de nieuwste oortjes in de line-up van Apple voor de markt van volledig draadloze oortjes. Ze komen met de nodige updates, waardoor ze bestempeld mogen worden als een waardige upgrade van hun voorgangers, de AirPods 2.

Met een adviesprijs van 199 euro zijn ze niet bepaald goedkoop, maar ze zijn ook weer niet zo prijzig als Apple's noise-cancelling oortjes, de AirPods Pro. Ze zijn bovendien maar een fractie van de prijs van de over-ear koptelefoon AirPods Max.

Het opgefriste design behoudt de algemene look van de originele AirPods, maar de derde generatie komt wel met kortere steeltjes. De oortjes zitten bovendien comfortabeler dan het vorige model. De steeltjes beschikken nu over drukgevoelige sensoren, die je in kunt knijpen om je muziek en telefoongesprekken te bedienen.

Het lichtgewicht design en de IPX4-rating zorgen ervoor dat de AirPods 3 zich lenen voor gebruik tijdens work-outs. Hoewel ze niet zo stevig in je oor zitten als in-ear oortjes, overleven ze wel een rustige hardloopsessie zonder uit je oor te vallen.

Hoewel deze designfuncties welkom zijn, vinden we de boost in audioprestaties nog het meest indrukwekkend. Nieuwe drivers en versterkers creëren een goed gebalanceerd geluid en dankzij Ruimtelijke Audio (Spatial Audio) klinkt je muziek nog levendiger dan voorheen.

Of je nu luistert naar nummer gemixt in Dolby Atmos of naar reguliere stereonummers die opgeschaald zijn dankzij de Ruimtelijke Audio-technologie; het resultaat is adembenemend. Deze ervaring is nog beter als je de AirPods 3 gebruikt om films te bekijken. Je hebt geen iPhone nodig voor Ruimtelijke Audio; zolang je een smartphone hebt die Dolby Atmos ondersteunt, zit je goed.

Helemaal gemaakt voor audiofielen zijn de AirPods 3 echter niet. Zo ontbreekt ondersteuning voor hi-res audio en zijn de treble-frequenties bij vlagen wat aan de harde kant. Dit probleem kennen we nog van de tweede generatie AirPods.

Telefoongesprekken klinken helder dankzij een nieuwe akoestische mesh die over de uitwaartse microfoons is geplaatst, alsook de ondersteuning voor de AAC-ELD-codec.

De batterijduur van de AirPods 3 is beter dan die van de AirPods 2, al is het verschil verwaarloosbaar als je Ruimtelijke Audio gebruikt. Heb je deze functie uitgeschakeld, dan mag je nog eens dertig minuten aan extra luisterplezier verwachten.

Het komt niet als een verrassing dat het met de connectiviteit wel snor zit, mits je al in het Apple-ecosysteem zit. Het linken van de earbuds met een iPhone 13 Mini werkt behoorlijk makkelijk; je hoeft alleen de draadloze oplaadcase te openen en op de melding te drukken die op het scherm verschijnt.

Gebruikers van iOS 15-toestellen genieten verder nog van extra features, zoals handsfree Hey Siri-activatie, Kondig Meldingen Aan, Audio delen, Groepgesprekken in FaceTime met Ruimtelijke Audio en integratie met Apple's Zoek Mijn-netwerk.

Deze extra features onderscheiden de AirPods 3 van de concurrentie. Het weglaten van active noise-cancelling is hierdoor iets minder pijnlijk. Mocht je al hevig geïnvesteerd hebben in het Apple-ecosysteem, dan krijg je zeker geen spijt van deze aankoop.

Apple AirPods 3: prijs en releasedatum

Beschikbaar vanaf 26 oktober

Adviesprijs van 199 euro

Goedkoper dan de AirPods Pro

De AirPods 3 kennen een adviesprijs van 199 euro. Dat is 20 euro duurder dan de tweede generatie Apple AirPods, welke bij lancering een adviesprijs kregen van 179 euro. Wilde je in plaats van een standaard case een draadloos oplaadbare case? Dan was je zelfs 199 euro kwijt.

De derde generatie Apple AirPods zijn op dit moment beschikbaar. De officiële verkoop van de Apple AirPods is op dinsdag 26 oktober 2021 gestart in.

Apple heeft op het Unleashed-evenement tevens bekendgemaakt dat de tweede generatie AirPods een permanente prijsverlaging krijgen. De oudere oortjes van Apple zijn nu verkrijgbaar voor 149 euro. Tegenwoordig worden de AirPods 2 enkel met standaard oplaadcase geleverd. Dit betekent dat je nog eens 89 euro moet neerleggen als je een draadloze oplaadcase wil gebruiken.

Design

Kleinere steeltjes dan de AirPods 2

Nieuwe behuizing

Aanraakgevoelige bediening

Wat betreft design verschillen de AirPods 3 niet al te veel met voorgaande AirPods-modellen: je krijgt nog altijd een minimalistisch design tot je beschikking, steeltjes die uitsteken, en licht gebogen lijnen. Ook blijft de bekende witte kleur van Apple de enige kleuroptie.

Met de kortere steeltjes en iets gevormdere behuizing zien de AirPods 3 er eleganter uit dan hun voorgangers.

De steeltjes zijn uitgerust met aanraakgevoelige sensoren. Net als bij de AirPods Pro kun je jouw muziek controleren door de steel in te drukken. Je kunt ook knijpen in de steel om telefoontjes te accepteren en/of weigeren.

In de praktijk vinden we de controls zeer responsief werken, en we vinden het klikgeluid (wat laat weten dat je vingerindruk geregistreerd is. Net als bij de AirPods Pro hadden we hier graag haptische feedback gehad, maar dit is zeker geen dealbreaker.

Het is jammer dat er geen manier is om het volume van je muziek via de oortjes zelf te regelen. Daarvoor moet je terecht bij Siri, of haal je simpelweg je smartphone uit je broekzak.

In tegenstelling tot de AirPods Pro zijn er geen vervangbare oordopjes. Het semi-open design van de tweede generatie AirPods trekt mensen aan die niet graag in-ear oortjes gebruiken. Dat zorgt er wel voor dat de geluidsisolatie niet zo heel best is.

Je hoort vrijwel alles wat er rondom je gebeurt met de AirPods 3 in je oren. Er 'lekt' ook redelijk wat geluid weg, iets wat je in je achterhoofd moet houden als je niet wilt dat iedereen meeluistert.

Om de weglekkende audio te minimaliseren, zijn de behuizingen zo gevormd om geluid direct in je oren te sturen. Het lijkt een vrij effectieve wijziging te zijn.

De AirPods 3 voelen erg comfortabel in je oor, en dat komt onder andere door het lichte gewicht. Met een gewicht van 4,28 gram per oortje voelt het niet alsof je twee grote stukken lood in je oren hebt zitten. Kleinere oren moeten het ook niet al te lastig hebben dankzij de prettige vorm.

We durven nog niet te zeggen in hoeverre ze nu echt goed blijven zitten. We hebben een lichte hardloopsessie gehouden om dat proberen te testen. Hoewel de oortjes er niet uitvielen, zouden we er geen geld op inzetten dat ze ook blijven zitten bij intensievere work-outs.

De AirPods 3 zijn bestand tegen een druppel zweet of regen, en dat zie je aan de IPX4-certificering. Deze certificering geldt ook voor de oplaadcase.

De oplaadcase zelf lijkt veel op die van de AirPods Pro, met een lichte, compacte bouw en een bovenzijde die je er makkelijk met een hand afkrijgt.

Het openen van de case laat een klein LED-lichtje branden. Groen als de AirPods volledig opgeladen zijn, en oranje als er minder dan een volledige laadbeurt inzit. Dit lichtje knippert ook wit als de AirPods gereed zijn om te koppelen met een van je apparaten.

Aan de onderzijde van de oplaadcase zit een Lightning-poort. Je kunt de batterij ook draadloos opladen via een apparaat met Qi-ondersteuning, of via een Apple MagSafe-lader. Je krijgt een USB-C naar Lightning-kabel meegeleverd, maar een adapter moet je zelf regelen.

Audioprestaties

Ondersteuning voor Ruimtelijke Audio

Mooi, gebalanceerd geluid

Audiokwaliteit voor telefoongesprekken klinkt goed

De AirPods 3 voelen aan als een significante stap voorwaarts ten opzichte van hun voorgangers op audiovlak. Ze komen met nieuwe, op maat gemaakte drivers die vervorming tegen moeten gaan, alsook een versterker met groot dynamisch bereik. Laatstgenoemde moet zorgen voor een krachtige bas en heldere hoge tonen.

De nieuwe oortjes doen zeker een betere taak voor wat betreft het overbrengen van basfrequenties dan de AirPods 2. De AirPods 3 bieden ook een krachtiger, warmer geluid. Ze zijn zeker niet vergelijkbaar met in-ear koptelefoons voor audiofielen, maar het is zeker prettig om naar te luisteren.

Dankzij ondersteuning voor Adaptieve EQ (voor het eerst gespot op de AirPods Pro), moeten de AirPods 3 enigszins gemaakt zijn voor jouw oren. Deze technologie stemt het geluid van de oortjes in real-time, gebaseerd op hoe ze in je oor zitten. Volgens Apple controleert een microfoon aan de binnenkant het geluid en zorgt Adaptieve EQ er vervolgens dankzij computational audio voor dat de lage en middelhoge tonen worden aangepast aan de pasvorm.

De AirPods 3 zijn voorzien van nog een andere truc: ondersteuning voor Ruimtelijke Audio (Spatial Audio). Ruimtelijke Audio neemt 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos-content en past audiofilters toe, waardoor geluid in een 3D-sfeer wordt geplaatst en het meeslepender aanvoelt. Het klinkt alsof het geluid van elke mogelijk hoek op je afkomt.

Tot nu toe werkte deze technologie alleen met de AirPods Pro en de AirPods Max. De technologie vertrouwt namelijk op ingebouwde versnellingsmeters en gyroscopen. Zo volgt het de positie van je hoofd en zorgt het ervoor dat het geluid uit de juiste richting komt.

Dezelfde technologie is nu aanwezig bij de AirPods 3, en het effect is zeer indrukwekkend. We hebben een Dolby Atmos-mix van Riders on the Storm van The Doors op Apple Music opgezet als test.

Als de bandleden aan het begin van het nummer met elkaar praten, geeft de ruimtelijke audiopositionering van hun stemmen het gevoel dat je bij hen in de kamer staat.

Wanneer de drummer intikt, horen we het geluid van een storm die losbarst. Het voelt alsof er regen valt, met rollend onweer dat van rechts naar links schuift.

De positionering van de instrumenten in de ruimte is subtiel, maar effectief. Rechts van ons de zacht klinkende gitaar, terwijl links van ons het orgel voortkabbelt. Achterin het geluidsbeeld zorgen de bas en de drums voor de ritmische ruggengraat van het nummer, terwijl de zachte stem van Jim Morrison helemaal vooraan weerklinkt.

Elk instrument heeft zijn eigen ruimte om te schitteren, en de lage, midden en hoge frequenties voelen goed uitgebalanceerd aan. Het is niet de meest gedetailleerde of ritmisch strakke weergave die we van dit specifieke nummer hebben gehoord, maar de AirPods 3 doen goed werk met het overbrengen van een gevoel van ruimte, en de positionering van de verschillende instrumenten in een virtuele arena.

Michael Kiwanuka's You Ain't the Problem is net zo indrukwekkend, alhoewel we de knallende elektrische gitaren af en toe iets te prominent vinden. Het 'la-la-la'-gedeelte aan het begin van het nummer klinkt hierdoor zelfs wat gedempt. De AirPods 3 lijken hetzelfde probleem te hebben met de hardheid van de treble als hun voorgangers, en drukkere platen kunnen af en toe wat zuiverheid missen.

Klassieke muziek doet het heel erg goed met Ruimtelijke Audio. Luisterend naar Saint Saëns' Danse Macabre voelt het alsof elk instrument zingt, van de tuba's tot de speelse klokkenspelmelodieën. De AirPods 3 handelen ritmische veranderingen vrij goed voor oortjes van deze prijs.

Het luisteren naar muziek zonder Ruimtelijke Audio (je schakelt deze functie uit door naar het Beheerpaneel te gaan van je iPhone en de volumeslider naar beneden ingedrukt te houden). De scheiding tussen instrumenten is zonder deze feature minder indrukwekkend. Niettemin is de soundstage nog altijd prettig gebalanceerd en prettig om naar te luisteren.

Ondersteuning voor codecs is gelimiteerd: je hebt enkel SBC en AAC. Dit betekent dat de AirPods 3 niet in staat zijn om hi-res audio te streamen. Dat is jammer, aangezien Apple Music Losless Audio aanbiedt. Hoewel Bluetooth niet de bandbreedte had voor het lossless streamen van muziek, zorgen recente innovaties als Qualcomm aptX Lossless ervoor dat dit wel mogelijk is.

Ruimtelijke Audio werkt goed bij muziek, maar bij films is de technologie op z'n best. De AirPods 3 zijn meer dan capabel in het aankunnen van gecompliceerde Dolby Atmos-nummers. Tijdens het kijken van Blush, een geanimeerde short op Apple TV Plus, voelde het alsof raketten daadwerkelijk langs ons hoofd schoten.

De microfoon is bedekt met akoestisch gaas, waardoor je ook in de wind nog goed te verstaan bent tijdens het bellen. De AirPods 3 ondersteunen verder de AAC-ELD-codec. Apple claimt dat de oortjes 'Full HD-stemkwaliteit' aanbieden. In de praktijk hoorden we van bellers dat onze stem erg helder klinkt, en dat ze ook geen vervelende achtergrondgeluiden hoorden.

Battery life

Maximaal 30 uur batterijduur

Met Ruimtelijke Audio 24 uur

Draadloze oplaadcase

De AirPods 3 komen met een verbeterde batterijduur... min of meer. De 2019 AirPods bieden 24 uur aan luisterplezier (5 uur via de oortjes zelf en 24 uur via de oplaadcase), en de nieuwe AirPods 3 bieden maximaal 30 uur batterijduur.

Apple meldt dat je tot wel 6 uur luistertijd of tot wel 4 uur beltijd haalt uit de oortjes, met vier extra laadbeurten van de case. Heb je het druk, dan geeft een laadbeurt van 5 minuten je ongeveer 1 uur luistertijd. Net als met de AirPods Pro komen de AirPods 3 met een draadloos oplaadbare case, welke compatibel is met Apple's MagSafe-ecosysteem.

Dat klinkt allemaal leuk en aardig op papier, maar weet dat de batterijduur zakt naar 5 uur als je Ruimtelijke Audio ingeschakeld hebt. Dat is net zo lang als de vorige serie AirPods. Aangezien Ruimtelijk Audio een van de belangrijkste redenen is om de AirPods 3 te verkiezen boven de AirPods 2, kun je niet echt spreken van een boost in batterijduur.

Connectiviteit

Werkt het beste met iOS-toestellen

Supersnel koppelen

Extra functies voor iOS 15

Het komt niet als een verrassing dat de AirPods 3 geoptimaliseerd zijn voor Apple-apparaten. Met één druk op de knop koppel je de oortjes met je iPhone, iPad, Mac of MacBook.

Audio Delen betekent dat je ook de audiostream tussen twee setjes AirPods, AirPods Pro of AirPods Max kunt delen terwijl je een iPhone, iPad, iPod Touch of Apple TV gebruikt. Een vrij handige functie als je muziek wilt delen zonder de oortjes van je vrienden wilt gebruiken. Deze feature werkt in de praktijk naadloos, alhoewel we wel een dip in het volume hoorden tijdens het delen.

Daarnaast treffen we een nieuwe huidsensor aan in de AirPods 3, die precies weet wanneer de oortjes in je oor zitten en wanneer ze in je broekzak of op tafel liggen. Heb je de AirPods 3 niet in? Dan speelt hij geen muziek af. Dit allemaal ten gunste van de batterijduur.

Net als bij de vorige generatie AirPods kun je Apple's spraakassistent makkelijk en snel oproepen door 'Hey Siri' te roepen.

Als je een Apple-apparaat in huis hebt met iOS 15, krijg je toegang tot een paar extra features, waaronder Ruimtelijke Audio en hoofdtracking in groepsgesprekken in FaceTime, en integratie met het Zoek Mijn-netwerk. Verder krijg je toegang tot de functie om meldingen aan te kondigen, waarbij Siri urgente meldingen voorleest. Denk hierbij aan telefoontjes en meldingen van Berichten, Herinneringen, Agenda en apps van andere fabrikanten die de API gebruiken. Het is een handige manier om bij te blijven met je notificaties, zonder dat je daarvoor vastgelijmd hoeft te zitten aan je telefoon.

Moet ik de Apple AirPods 3 kopen?

Koop ze als...

Je Ruimtelijke Audio wilt ervaren

Dit zijn de goedkoopste AirPods die Ruimtelijk Audio ondersteunen, en de technologie is zeker het proberen waard bij muziek en film.

Je een iPhone hebt

Met features als Audio Delen, het aankondigen van meldingen en integratie met het Zoek Mijn-netwerk zijn de AirPods 3 perfect voor iPhone-gebruikers.

Je draadloos laden nodig hebt

Draadloos laden is standaard inbegrepen bij de AirPods 3, en ze zijn ook compatibel met MagSafe.

Koop ze niet als...

Je actieve noise-cancelling eist

De AIrPods 3 komen niet met ANC, en het semi-open design betekent dat de passieve noise-cancelling niet al te goed is. Bekijk de AIrPods Pro als dat een dealbreaker is.

Je ondersteuning voor hi-res audio zoekt

Met alleen ondersteuning voor SBC en AAC kun je geen hi-res audio afspelen met de AiPods 3.