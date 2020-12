De Apple AirPods Max is de eerste over-ear koptelefoon van de techgigant. Tot dusver zijn we erg onder de indruk van de audiokwaliteit en de ruisonderdukking. We zijn er echter niet zeker van of het ontwerp en het ontbreken van een 3,5 mm audiopoort de hoge prijs van de koptelefoon rechtvaardigt.

De Apple AirPods Max is waarschijnlijk de langst verwachte koptelefoon van 2020. Na jaren van speculaties en geruchten is de eerste over-ear koptelefoon van Apple eindelijk verschenen.

De koptelefoon werd stilletjes aangekondigd via een persbericht op Apple newsroom. Volgens Apple komt de koptelefoon met "ongelooflijke hoogwaardige audio, adaptieve EQ, actieve ruisonderdrukking en ruimtelijke audio", zoals de AirPods Pro.

Sinds de aankondiging van de Apple AirPods Max is het ontwerp van de koptelefoon en de bijgeleverde beschermingscase een onderwerp van gesprek geweest. Er zijn verschillende meningen over, wat ook het het geval was bij de originele AirPods in 2016.

We hebben deze draadloze headset al een poosje hands-on gebruikt. Tot nu toe zijn we erg onder de indruk van de geluidskwaliteit. We zijn er echter niet volledig van overtuigd dat de koptelefoon het hoge prijskaartje waard is.

Apple AirPods Max prijs en releasedatum

De Apple AirPods Max bedraagt 629 euro. De koptelefoon is al beschikbaar om te pre-orderen. De headset is vanaf 15 december 2020 verkrijgbaar.

Echter is het de verwachting dat de voorraad niet enorm groot zal zijn. Het is dus goed mogelijk dat je niet voor het eind van het jaar aan de nieuwe AirPods Max kan komen, of je nu bij Apple zelf of bij derde partijen koopt.

De prijs van de AirPods Max is aanzienlijk hoger dan veel van de beste over-ear koptelefoons die op de markt zijn. Zo ook onze favoriete Sony WH-1000XM4. Iedereen die hoopte op een budgetvriendelijke prijs, zoals we zagen bij de HomePod Mini, zal teleurgesteld zijn.

Er gaan geruchten rond dat Apple van plan is om ook een goedkoper, sportvriendelijke variant van de AirPods Max uit te brengen. Zelfs dan is het onwaarschijnlijk dat je de koptelefoon voor een appel en een ei kunt krijgen.

(Image credit: TechRadar)

Design

De Apple AirPods Max komt met een minimalistisch design dat in overeenstemming is met voorgaande producten van de techgigant. De koptelefoon heeft strakke lijnen en is gebouwd van roestvrij staal. De AirPods Max is verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren, waaronder space-grijs, zilver, hemelsblauw, groen en roze.

We hebben zelf het space-grijze model in handen gekregen. De koptelefoon ziet er volgens ons mooi ingetogen uit, met uitzondering van de nogal ongebruikelijke hoofdband.

De hoofdband is gemaakt van mesh (gaasjersey). Apple zegt dat het is ontworpen om het gewicht te verdelen en de druk op het hoofd te verminderen. We kunnen niet ontkennen dat de AirPods Max ontzettend comfortabel is om te dragen. Bovendien is de hoofdband lang niet zo opvallend als de koptelefoon op je hoofd zit, wat het belangrijkste is.

Het frame van de hoofdband zelf is gemaakt van roestvrij staal. Het heeft telescopische armen die je kunt verstellen voor de juiste pasvorm. Het frame voelt stevig en goed gemaakt aan. De koptelefoon is niet zo zwaar dat het je hoofd onder druk zet, wat positief is.

De oorschelpen bevatten traagschuim en voelen erg comfortabel aan. Apple zegt dat ze aan de hoofdband zijn bevestigd met een mechanisme dat "de druk op de oorschelpen in evenwicht houdt en verdeelt, en deze onafhankelijk laat draaien en roteren om in de unieke contouren van het hoofd van een gebruiker te passen".

(Image credit: TechRadar)

De controleknoppen op de oorschelpen van de AirPods Max zijn minimaal. Een interessante keuze is dat Apple de 'digital crown' van de Apple Watch heeft teruggebracht in deze koptelefoon. Met deze schakelknop kun je het volume erg precies aanpassen. De digital crown stelt je ook in staat om je audio te pauzeren of te hervatten, nummers te skippen en telefoonoproepen te beantwoorden. Natuurlijk kun je Siri ermee activeren.

Als je de knop op de rechteroorschelp draait, kun je het volume aanpassen, en door het eenmaal in te drukken kun je muziek afspelen of pauzeren. Als je een telefoonoproep hebt, kun je eenmaal drukken om deze op te nemen en weer te beëindigen. Door tweemaal te drukken, speelt de koptelefoon het volgende nummer af. Drie maal drukken zorgt ervoor dat het vorige nummer wordt afgespeeld.

De tactiliteit van de draaiknop is naar onze mening erg goed. Het voelt absoluut aan als een nauwkeurigere manier om het volume aan te passen, in tegenstelling tot een knop of veegbediening. In feite zijn we best blij dat Apple niet heeft gekozen voor aanraakgevoelige behuizing; in onze ervaring is lastig om al die verschillende gebaren te onthouden.

De rechter oorschelp bevat daarnaast een knop voor de ruisonderdukking. Je kunt schakelen tussen actieve noise cancelling (ANC) en de transparantiemodus. Dit kennen we al van de AirPods Pro. Met de tranparantiemodus wordt omgevingsgeluid door de koptelefoon doorgelaten of zelfs versterkt, waardoor je bijvoorbeeld het verkeer goed kunt horen terwijl je muziek op hebt staan. Aan de onderkant van de oorschelp zit een Apple Lightning-poort, waarmee je de koptelefoon kunt opladen.

Wat er echter ontbreekt, is een 3,5 mm audiopoort. Als je dus via een bedrade connectie wil luisteren, heb je dus een speciale adapter nodig van Lightning naar 3,5 mm. Deze is bij Apple zelf verkrijgbaar voor om en nabij een tientje. Toch is het vervelend dat dit niet in een koptelefoon zit met zo'n hoge prijs.

(Image credit: TechRadar)

Bij de AirPods Max wordt een interessant uitziende Smart Case geleverd. Hierdoor wordt de koptelefoon in een 'ultralage stroomtoestand' gebracht. Volgens Apple helpt dit om de batterijlading te behouden. De Smart Case is tot nu toe door verbijsterde Twitter-gebruikers vergeleken met een beha, een slaapmasker en een handtas. En eerlijk is eerlijk, die gelijkenissen zien wij zelf ook.

De case is gemaakt van een met rubber bekleed materiaal, wat zich rond de oorschelpen wikkelt van de AirPods Max. Ook klikt het magnetisch vast, waardoor de hoofdband zichtbaar blijft. Dit draagt bij aan de 'handtas'-look. De case laat ook de Lightning-poort vrij, zodat je de AirPods Max kunt opladen zonder ze eruit te halen.

We vinden het prettig dat de case de AirPods Max in een lagere stroomtoestand brengt, maar we weten niet zeker of de case genoeg beschermend is als je de koptelefoon in een rugzak wil meedragen. Er is eigenlijk niets om te voorkomen dat de koptelefoon in aanraking komt met vuil. Voor deze gigantische prijs zouden we echt een harde hoes verwachten, die de AirPods Max op betrouwbare wijze tegen schade kan beschermen.

(Image credit: TechRadar)

Audioprestaties

We hebben nog wat langer de tijd nodig om de Apple AirPods Max volledig te testen, zodat we een goed beeld kunnen schetsen van de audiokwaliteit. We zijn in ieder geval erg onder de indruk van wat we tot nu toe gehoord hebben.

Luisterend naar Little Simz' Selfish, vinden we dat de bastonen erg warm en krachtig aanvoelen. Het klinkt strak genoeg gecontroleerd om niet door de andere frequenties te bloeden. Romantische, meeslepende violen klinken zoet en helder, terwijl de stem van Simz soepel en prominent in de mix zit.

Het geluidsbeeld voelt over het algemeen erg breed aan. Er is ruimte voor alle instrumenten om echt te schitteren. Je krijgt niet dat 'afgesloten' gevoel wat over-ear koptelefoons soms geven. Er zijn veel details aanwezig en we hebben geen problemen met ritmische nauwkeurigheid opgemerkt in de korte tijd dat we luisterden via de AirPods Max.

Binnenin de koptelefoon zitten dynamische drivers van 40 mm. Deze worden aangedreven door een dubbele neodymium ringmagneetmotor die, volgens Apple, de AirPods Max in staat stelt "een totale harmonische vervorming van minder dan één procent over het hele hoorbare bereik te behouden". Ze klinken zeker helder en we hebben geen vervorming opgemerkt, zelfs niet bij hogere volumes.

(Image credit: TechRadar)

Ondanks de hoge prijs van de AirPods Max, is de ondersteuning van Hi-Res Audiobestanden gelimiteerd aan Apple's eigen Apple Digital Masters-nummers. Deze zijn enkel beschikbaar via Apple Music. Dit geeft het gevoel dat het een beetje tekortschiet, omdat we voor deze prijs wel uitgebreide codec-ondersteuning zouden verwachten.

Net zoals de AirPods en AirPods Pro komen de AirPods Max met de Apple H1-chip in iedere oorschelp. Deze bevatten maar liefst tien audio-cores voor adaptieve EQ, active noise cancelling, transparantiemodus en ruimtelijke audio.

Als onderdeel van iOS 14 werd de ruimtelijke audio voor het eerst naar de AirPods Pro gebracht. Het werkt met 5.1, 7.1 en Dolby Atmos. Dit betekent in theorie dat als je naar een Dolby Atmos-film kijkt waarin een overvliegend vliegtuig wordt getoond, het zal klinken alsof het vliegtuig echt boven je passeert.

We moeten deze functie zelf nog testen, maar het zou de AirPods Max een voorsprong kunnen geven op andere premium hoofdtelefoons die geen ondersteuning bieden voor objectgebaseerde audio. Het zou de koptelefoon bovendien ideaal maken voor het bekijken van films.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur en connectiviteit

Apple zegt dat de AirPods Max tot wel 20 uur aan hoogwaardige audio kan leveren. Dit klintk normaal gesproken niet als een enorme hoeveelheid, maar dit is met ANC ingeschakeld.

We hebben nog wat meer tijd nodig met de AirPods Max om erachter te komen of de genoemde batterijduur accuraat is. ANC zorgt er doorgaans voor dat de batterijduur van koptelefoons afneemt, waardoor het mogelijk is dat er nog wat extra luistertijd bijkomt als je de ruisonderdrukking uitschakelt. Volgens Apple moet je bovendien nog wat batterij kunnen besparen door de AirPods Max in de bijbehorende Smart Case te plaatsen.

De beste over-ear koptelefoon heeft vaak een batterijduur van ongeveer 30 uur, maar er bestaan ook zeer goede modellen die maar ongeveer 20 uur halen. Hoe dan ook, het is genoeg voor een volledige dag of twee aan luisterplezier.

De AirPods Max beschikt over Bluetooth 5. Je mag dus verwachten dat de koppelingstijden snel zijn. Ook zou je de verbinding niet mogen verliezen als er wat afstand zit van jou (met koptelefoon) en het bronapparaat (zolang je niet verder gaat 420 meter of er meerdere dikke muren tussen de AirPods Max en je telefoon staan).

(Image credit: TechRadar)

We gebruik de AirPods Max momenteel op een Android-toestel, waardoor we niet in staat zijn om Apple-specifieke functies te testen die door de H1-chip mogelijk zijn.

Apple zegt dat de AirPods Max vereist dat Apple-apparaten op minstens iOS 14.3, iPadOS 14.3, macOS Big Sur 11.1, watchOS 7.2 of tvOS 14.3 draaien. De koptelefoon werkt zowel op Android als Windows-apparaten, maar je zal dan geen gebruik kunnen maken van de ruimtelijke audio of het automatisch wisselen tussen gekoppelde Apple-apparaten.

Apple-gebruikers zijn in staat om de AirPods Max automatisch te wisselen tussen hun iPhone, iPad en Mac. Dit is handig als je wisselt tussen het luisteren van muziek en het houden van telefoongesprekken. Het is ook mogelijk om je audio te delen tussen twee sets AirPods vanaf vrijwel elk Apple-bronapparaat. Dit geldt zelfs voor Apple TV en de iPod Touch. Jij en een vriend(in) kunnen dus samen naar muziek luisteren.

Zoals altijd biedt Apple ook ondersteuning voor de slimme assistent Siri. Dat betekent dat je spraakopdrachten kunt gebruiken om muziek af te spelen, te bellen, het volume aan te passen en routebeschrijvingen te krijgen wanneer je onderweg bent. Siri kan ook inkomende berichten voorlezen via de koptelefoon.

(Image credit: TechRadar)

Noise cancelling

De noise cancelling in de Apple AirPods Max lijkt erg sterk te zijn, op basis van de korte tijd die we ermee gespendeerd hebben.

Iedere oorschelp heeft drie naar buiten gerichte microfoons om omgevingsgeluid te detecteren. Een microfoon in de oorschelp controleert het geluid dat jouw oor bereikt. Apple zegt dat de AirPods Max de ruisonderdrukkingsprestaties continu aanpast op basis van "de pasvorm en beweging van de koptelefoon in realtime".

Terwijl wij in de keuken zaten, konden we het gebrul van de wasmachine en het lawaai van bouwvakkers buiten niet horen. Er kwam wel wat omgevingsgeluid door, maar niet genoeg om de luisterervaring te verpesten.

De transparantiemodus is erg handig; je hoeft alleen maar op de knop voor ruisonderdrukking op de rechteroorschelp te drukken om deze te activeren. Hierdoor kun je snel omgevinggeluiden aftappen. Het is erg handig als je een snel gesprek met iemand wil voeren zonder je muziek te hoeven stoppen. Het werkte heel goed in onze tests.

Vroeg oordeel

Totdat we meer tijd hebben gespendeerd met de Apple AirPods Max, is het lastig om een goed beeld te hebben van de daadwerkelijke prestaties. Het vraagstuk is voornamelijk of de prestaties de extreem hoge prijs kunnen rechtvaardigen. Bovendien hebben we de ruimtelijke audio nog niet kunnen uitproberen.

Tot nu toe zijn we erg onder de indruk van de audiokwaliteit. De koptelefoon heeft een breed, goed gebalanceerd geluidsbeeld, met rijke bastonen en gedetailleerde hoge tonen. We vinden dat de noise cancelling erg effectief is. Ook de toevoeging van een transparantiemodus is erg handig.

Als het aankomt op het ontwerp zijn we minder overtuigd. We houden van het slanke gevoel van de oorschelpen, de mesh-hoofdband voelt comfortabel aan, maar we weten niet zeker of de AirPods Max wel de stijlkenmerken heeft van andere high-end modellen zoals de Bowers & Wilkins PX7 of de Bose Noise Cancelling Headphones 700. Toch waarderen we het gebruik van fysieke bedieningselementen, en de knipoog naar de Apple Watch met de digital crown is een leuke bijkomstigheid.

Het is de vraag of dat genoeg is om mensen te overtuigen om een koptelefoon van 629 euro te kopen. Zoals je weet, zullen wij meer tijd met de AirPods Max moeten doorbrengen om erachter te komen wat de uitkomst op deze vraag is, maar ons instinct vertelt ons dat deze koptelefoon waarschijnlijk enkel hardcore Apple-fans zal aanspreken. Merkonafhankelijke audiofielen zullen hun geld waarschijnlijk liever uitgeven aan een koptelefoon die wordt geleverd met alle bevestigingen, kabels etc.