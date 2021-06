iOS 15 releasedatum, features, ondersteunde iPhones en meer

WWDC 2021 zou geen software-keynote zijn als Apple niet iOS 15 zou onthullen, en dat is ook gebeurd.

Hoewel iOS 14 onder meer widgets en diverse verbeteringen aan Snelkoppelingen bracht, is de software niet volledig vlekkeloos. Er lag kortom nog ruimte voor verbetering, en die is Apple constant aan het finetunen.

Dat finetunen gebeurt overigens niet alleen met volledig nieuwe iOS-versies. Een goed voorbeeld hiervan is iOS 14.6, welke ook met enkele handige verbeteringen komt.

Apple heeft dan wel iOS 15 uit de doeken gedaan, toch duurt het nog even voordat de officiële versie van de software-versie op de markt komt. Tot die tijd kunnen gebruikers zich op korte termijn vermaken met de bèta-versies, mocht je daar interesse in hebben.

Tot de kern

Wat is het? De nieuwste grote update van IOS

De nieuwste grote update van IOS Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk september 2021, onthulling 7 juni

Waarschijnlijk september 2021, onthulling 7 juni Hoeveel gaat het kosten? Zoals altijd is het gratis

iOS 15 releasedatum

Nieuwe versies van iOS landen traditioneel medio september. Doorgaans worden ze bijgestaan door een nieuwe iPhone. We sluiten dan ook niet uit dat iOS 15 op de markt komt, samen met de iPhone 13.

Tegelijkertijd met de onthulling van iOS 15 op het WWDC 2021 is er ook een ontwikkelaarsbèta live gegaan. Verwacht deze week dan ook veel ontdekkingen rondom iOS 15.

Een publieke bèta verschijnt in de maand juli. Kun je overweg met hier en daar wat bugs en crashes? Dan kan het geen kwaad om dan een bèta van iOS 15 in huis te halen.

Welke iPhones werken met iOS 15?

Op de iOS 15-pagina van Apple zien we dat de iPhone 6S net als vorig jaar met iOS 14 het oudste model is met ondersteuning voor iOS 15.

De volledige lijst is als volgt:

(Image credit: TechRadar)

FaceTime verbeteringen

(Image credit: Apple)

Apple heeft tal van nieuwe features gestopt in FaceTime voor iOS 15. Spatial Audio (Ruimtelijke Audio) komt eraan in iOS 15 en betekent dat je 3D audio tot je beschikking krijgt. Zo lijkt het alsof de mensen waarmee je praat in dezelfde ruimte zijn.

Spraakisolatie is een andere nieuwe functie en zorgt ervoor dat achtergrondgeluiden worden gefilterd in je gesprek. Er is ook een functie genaamd Wide Spectrum, waarbij juist ook wordt gefocust op het omgevingsgeluid.

Verder hebben we Grid View, wat een soort van groepsgesprek toont. Ook Portretmodus komt beschikbaar in de applicatie. De achtergrond vervaagt, waardoor de focus zich verlegt naar jouw gezicht.

Een andere nieuwe functie is FaceTime-links. Je kunt een FaceTime-link generen om een call in te plannen, vergelijkbaar met hoe Google Meet werkt.

SharePlay is een andere interessante nieuwe functie in iOS. Je kunt muziek delen, samen tv shows en films bekijken, alsook je scherm delen om te laten zien hoe je een bepaalde handeling uitvoert bijvoorbeeld.

SharePlay werkt ook met AppleTV, wat handig is als je een film van het kleine naar het grote scherm wilt verplaatsen. Dit is ook een API, waardoor een app met dit op korte termijn moet kunnen werken.

SharePlay wordt onder meer ondersteund door populaire diensten zoals: Disney+, Twitch, ESPN, TikTok en meer.

Berichten

(Image credit: Apple)

Een andere enorme verbetering in iOS 15: groepschats krijgen nu collages, als een manier om gemakkelijk meerdere afbeeldingen weer te geven.

Gedeeld met Jou in de Nieuws-app laat zien wat je vrienden met je hebben gedeeld, zoals links, en die kunnen eenvoudig worden gekopieerd naar een Berichten-chat. Het is ook beschikbaar in Safari, Muziek en meer apps.

Notificaties

(Image credit: Apple)

Na vele verfijningen door de jaren heen, is er nu een iets radicaler herdesign van notificaties in iOS 15. Notification Summary is nieuw en zorgt ervoor dat je kunt inplannen wanneer je een samenvatting van je meldingen wilt. Of je kunt ervoor kiezen om Apple te laten leren wanneer je meldingen wilt lezen via algoritmes.

Deze functie lijkt het berichtencentrum te vervangen, met beter management voor al je notificaties op je iPhone.

Niet storen maakt ook deel uit van de verbeteringen hier. Het toont nu ook of jouw vrienden of familie de functie zelf hebben ingeschakeld.

Focus is ook een andere functie voor Notification Summary. Deze functie stelt je op de hoogte van bepaalde apps op je vergrendelscherm, afhankelijk van je agenda en zelfs je locatie.

Apple pusht Intelligence als een groot onderdeel hiervan, wat lijkt op hun omgedoopte machine learning-methoden, zoals voor Siri Suggesties.

Live Text

(Image credit: Apple)

Craig Federighi heeft een nieuwe functie tentoongesteld waar je een foto van tekst kunt zien, en vervolgens de tekst kunt kopiëren en plakken in een document, of zelfs laten vertalen. Deze functie is een directe concurrent van Google Lens en lijkt ontzettend interessant voor als je veel foto's maakt of informatie moet zoeken van een recept in je foto-album.

Foto's

(Image credit: Apple)

Foto's zitten nu verwerkt in Spotlight-suggesties. Je kunt dus een specifiek iemand vinden wanneer deze persoon in een foto staat die je recent hebt genomen.

Er zijn ook verbeteringen te zien in Foto's genaamd Memories (Herinneringen). De applicatie creëert nieuwe slideshows en carrousels van fotocollecties in combinatie met muziek. Het toont zelfs de muziek die er op de achtergrond wordt afgespeeld, én past ook de snelheid van de diashow aan.

Andere verbeteringen

(Image credit: Apple)

De Weer-applicatie is in iOS 15 voorzien van een vernieuwd design. Er wordt nu geprofiteerd van de Dark Sky-acquisitie van vorig jaar, met meer gedetailleerde en accuratere weerberichten, inclusief weerkaarten in hoge resolutie die het weer laten zien in en rondom jouw gebied. Het is nog niet duidelijk of deze nieuwigheid ook in de Benelux werkt.

De Kaarten-app ziet een aantal nuttige verbeteringen in iOS 15, met nieuwe details voor commerciële districten en gebouwen. Ook zijn er hoogteverschillen en een opgefrist kleurenschema, waarbij oriëntatiepunten extra in de verf worden gezet.

De automobilisten onder ons krijgen ook een aangepaste blik bij het instellen van routes van de ene bestemming naar de andere, waardoor het nog makkelijker wordt om snelwegknooppunten en aankomende verkeersomstandigheden te bekijken.

Je kunt nu favorieten aanmaken voor je doorreisroutes, zodat je zeker bent van je woon-werkverkeer. Zelfs als je in de metro zit, houdt Kaarten je voortgang bij en laat het je weten wat de volgende halte is.

(Image credit: Apple)

Widgets zijn ook voorzien van diverse verbeteringen dit jaar, met onder meer vernieuwde versies voor Zoek mijn, Game Center, App Store Vandaag, Slaap, Mail en meer.

De andere grote feature voor iOS 15 is een vernieuwd design voor Safari. Je kunt nu ook groepen van tabs overnemen van macOS naar iPhone.