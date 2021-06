WatchOS 8 release, features, bèta, ondersteuning en meer voor Apple Watch

Apple onthulde op de WWDC 2021 keynote watchOS 8, de nieuwe update voor het besturingssysteem van de Apple Watch. De release vindt waarschijnlijk pas in september of oktober plaats bij de lancering van de Apple Watch 7. Gebruikers die niet willen wachten zullen er al vroeger mee aan de slag kunnen.

De watchOS 8 update brengt een nieuwe Mindfulness-app, updates aan de slaap-app om je ademhaling op te volgen, updates voor Fitness Plus, en meer. Het lijken geen grote veranderingen, maar hieronder kan je alvast alle nieuwigheden terugvinden die naar jouw Apple Watch komen.

Er is ook goed nieuws voor mensen die in het bezit zijn van een oudere Apple Watch. De lijst met apparaten die door watchOS 8 worden ondersteund wijkt niet af van de lijst van watchOS 7 van vorig jaar. Toestellen vanaf de Apple Watch 3 kunnen dus met het besturingssysteem aan de slag.

WatchOS 8 zal pas later in het jaar uitrollen, maar Apple kondigde reeds een ontwikkelaarsbèta aan op WWDC 2021, die toegankelijk is voor iedereen met een ontwikkelaarsaccount. In juli volgt de publieke bèta, en hieronder lees je hoe je deze kan terugvinden.

(Image credit: Apple)

In het kort

Wat is het? De volgende grote Apple Watch software update

De volgende grote Apple Watch software update Wanneer verschijnt hij? Waarschijnlijk september

Waarschijnlijk september Hoeveel zal hij kosten? Niets

watchOS 8 releasedatum

De watchOS 8 update zal waarschijnlijk in september verschijnen, wat doorgaans de periode is dat ze vrijkomen. Dat vindt meestal samen met het uitrollen van nieuwe hardware plaats, en dit jaar zal dat waarschijnlijk de Apple Watch 7 en iPhone 13 worden.

WatchOS 8 werd aangekondigd tijdens het jaarlijkse WWDC evenement, dat dit jaar van 7 tot 11 juni plaatsvindt. Na de onthulling van het besturingssysteem gaf Apple de ontwikkelaarsbèta vrij voor iedereen met een ontwikkelaarsaccount. Op deze ontwikkelaarspagina kan je je inschrijven voor de watchOS 8 bèta.

Apple kondigde ook aan dat een publieke bèta nog zou volgen in juni op de daarbij horende website. Enkele van de functie zullen pas onthuld worden zodra we in de buurt komen van de lancering van de afgewerkte software. Verwacht je dus maar aan meerdere bèta-versies in de aanloop naar de volledige release later dit jaar.

watchOS 8 ondersteunde apparaten

De watchOS 8 update is volgens de officiële aankondiging van Apple op WWDC 2021 compatibel met alle modellen vanaf de Apple Watch 3. Dat komt overeen met de lijst van de watchOS 7, dus als je met de update van vorig jaar aan de slag kon, dan zal dat ook voor de nieuwe software het geval zijn.

Je moet over een iPhone beschikken die compatibel is met de volgende versie van iOS, dus als je wil upgraden naar watchOS 8, dan moet je deze verbinden met minstens een iPhone 6S die iOS 15 draait. Dit geldt ook voor de ontwikkelaars- en publieke bèta's. Jouw iPhone moet de laatste versie van iOS hebben alvorens je met de bèta van watchOS op jouw Apple Watch aan de slag kan.

watchOS 8 features

De watchOS 8 update brengt een aantal kleinere functies die allemaal de werking van de Apple Watches verbeteren. Er waren geen gigantische upgrades deze keer, maar er zijn wel enkele kleine aanpassingen aan bestaande apps en nieuwe functionaliteiten.

(Image credit: Apple)

Wallet: digitale ID's, nu op jouw Apple Watch

De Wallet app voegt meer manieren toe om draadloos te interageren met plaatsen en zaken. Dit wordt gedeeltelijk beperkt tot de Apple Watch 6 en zijn Ultra Wideband tech, samen met de mogelijkheid om jouw wagen te ontgrendelen (wat voor het eerst werd onthuld op WWDC 2020 en op een beperkte hoeveelheid wagens zal verschijnen) en op te starten, aldus het persbericht van Apple.

De meeste Apple Watches zullen echter de optie krijgen om meer digitale sleutels toe te voegen aan hun Wallet vanuit hun huis, bureau en hotel, zodat gebruikers deze met hun wearables kunnen ontgrendelen.

Wat mogelijk het meest verrassend is, is dat gebruikers binnen de deelnemende staten in de VS de optie zullen hebben om hun rijbewijs of identificatiebewijs toe te voegen aan Wallet. Sommige checkpoints aan de luchthaven zullen deze digitale identificatiebewijzen ook aanvaarden. Je moet ze enkel aan de iOS Wallet-app toevoegen, en je kan ze tonen op jouw Apple Watch.

(Image credit: Apple)

Nieuwe Mindfulness app en slaaptracking

De Ademhaling-app is nu verwerkt in de nieuwe Mindfulness-app, samen met een nieuwe activiteit, genaamd Reflect. Hiermee kunnen gebruikers met mindful sessies reflecteren op evenementen die eerder plaats vonden.

De slaaptracker volgt nu ook jouw ademhaling op, en meet daarmee jouw hoeveelheid ademhalingen per minuut. Alle data komt in de Gezondheid-app terecht bij Trends, zodat je jouw resultaten kan opvolgen over langere periodes.

(Image credit: Apple)

Workout app en Apple Fitness Plus

De watchOS Workout app krijgt twee nieuwe workouts - Tai Chi en Pilates. Beide zijn meer ontspannen en mindful oefeningen die de yoga-workout vergezellen. Deze hebben volgens het persbericht van Apple aangepaste hartslag- en bewegingsalgoritmes.

Er zijn ook nieuwe functies aan de Apple Fitness Plus watchOS app toegevoegd, zoals Picture in Picture-ondersteuning en meer opties om te filteren. Je kan ook naadloos workouts overzetten tussen toestellen, en een oefening op een toestel pauzeren en op een ander opnieuw opstarten.

Fitness Plus voegt ook meer workouts toe van expert Jeanette Jenkins, samen met een nieuwe muzikale Artist Spotlight Series met workouts die aangepast zijn aan volledige afspeellijsten van artiesten zoals Lady Gaga, Jennifer Lopez, Keith Urban en Alicia Keys.

Foto's en Portret wijzerplaten

De Foto's app is herwerkt met nieuwe manieren om doorheen albums te bladeren, en Herinneringen en Featured Photo's synchroniseren naar de Apple Watch vanuit de iOS app. Een nieuw Portretten-wijzerplaat laat je de foto's van jouw Portret-modus instellen op wijzerplaten. Je kan de kroon gebruiken om vervolgens de diepte aan te passen.

(Image credit: Apple)

Berichten en GIF-antwoorden

Berichten krijgen ook betere controls, zoals het draaien aan de kroon om de cursor te bewegen, en zelfs de mogelijkheid om GIF's te zoeken om mee te antwoorden. Er is ook een nieuwe Contacten-app waarmee je doorheen contacten kan browsen, ze aanpassen en zelfs delen via jouw Apple Watch.

Er zijn ook nieuwe functies in andere producten die ook Apple Watch-features toevoegen, zoals Intercom, een upgrade voor de Home-app waarmee je kan zien wie er aan jouw voordeur staat via live video. Je kan ze zelfs groeten.

Er komt ook een nieuwe Focus-functie in iOS naar watchOS 8. De Focus die gebruikers instellen op hun iPhone zal ook op hun Apple Watch van kracht zijn, waardoor ze hun meldingen kunnen instellen om voorrang te geven aan werk, fitness, slaap of gewoon om niet gestoord te worden.