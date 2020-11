Apple rolt watchOS 7.1 uit voor Apple Watches

Het is een grote dag voor Apple-fans. De iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max zijn vanaf vandaag te preorderen, maar er wordt ook een software-update uitgebracht voor de Apple Watch: watchOS 7.1.

De update voor de Apple Watch is redelijk klein, maar brengt wel enkele verbeteringen die voor een selecte groep gebruikers handig kunnen zijn. Een nieuwe functie biedt namelijk een melding als het audioniveau van je koptelefoon zo hoog is dat het jouw gehoor kan aantasten.

Een bug fix moet ervoor zorgen dat sommige gebruikers weer in staat zijn om een Mac te ontgrendelen met hun Apple Watch. Een andere fix is er voor een bug die het scherm donker maakte bij sommige Watch 6-gebruikers. Dit gebeurde bij het omhoog houden van hun pols.

Om watchOS 7.1 te downloaden voor jouw Apple Watch, moet je ervoor zorgen dat de smartwatch zich in de buurt van je iPhone bevindt. Ook moet het apparaat verbonden zijn met wifi. Ga naar de Apple Watch-app op je iPhone, druk op Algemeen > Software-update. Als de update beschikbaar is druk je op Download en installeer. Zorg er wel voor dat jouw Apple Watch minstens voor de helft is opgeladen.

In principe moet de update naar watchOS 7.1 al beschikbaar zijn. Het is natuurlijk mogelijk dat deze nog niet voor alle Apple Watches is uitgerold, houd de komst van de software-update dan gedurende de dag in de gaten.