Wat is Apple ProRes? We leggen het nieuwe videobestandstype van de iPhone 13 Pro uit

Apple ProRes is een videobestandstype dat "later dit jaar" officieel naar de iPhone 13 Pro-reeks komt. Wat houdt Apple ProRes in en wat betekent dit voor videomakers die een mobiele telefoon willen gebruiken?

Het klinkt alsof ProRes ervoor zorgt dat je de maximale hoeveelheid details en dynamisch bereik behoudt in beeldmateriaal. Dit is zeker het geval, maar het doet nog iets wat opvallender is dan dat.

Net als Apple ProRaw is het bestandstype bedoeld voor het bewerken van beeldmateriaal. Videobewerkers kunnen video-opnames converteren naar ProRes (of naar rivaal Avid DNxHD) als je deze beelden in een programma als Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro of DaVinci Resolve wil gebruiken.

Apple ProRes op de iPhone 13 Pro. (Image credit: Apple)

Waarom zou je gebruikmaken van ProRes? Een reden is dat het makkelijker in gebruik is voor de processor van je pc. Hierdoor heb je een soepeler bewerkingsproces dan bij de bestandsformaten H.264 en H.265 die jouw camera waarschijnlijk standaard opneemt.

Interessant aan de introductie van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max is dat het voor het eerst mogelijk is om met deze toestellen in ProRes op te nemen. Hieronder lees je waarom dit een belangrijke functie kan zijn voor videomakers.

Wat is Apple ProRes?

Apple heeft ProRes geïntroduceerd in 2007 als onderdeel van zijn Final Cut Pro 6-software. Het werd toen gebracht als bestandstype dat voor "geweldige HD-kwaliteit zorgt bij SD-bestandsgroottes".

ProRes is een gecomprimeerd formaat, maar probeert "visually lossless" te zijn, wat betekent dat Apple ernaar streeft dat je geen vermindering in beeldkwaliteit zal opmerken.

Het gaat niet om één ding, maar om een familie van zes kwaliteitsstandaarden, variërend van het ruimtebesparende 'ProRes 422 Proxy' tot de enorm hoge kwaliteit van 'ProRes 4444 XQ'.

Het is nog niet duidelijk of deze standaarden allemaal naar de iPhone 13 Pro-reeks komen, maar volgens Apple moet je in 4K/30p kunnen opnemen in het bestandstype (tenzij je voor het 128GB model gaat, in dat geval ben je gebonden aan 1080p/30fps).

Welke van de zes formaten je als filmmaker kiest, hangt af van je prioriteiten op het gebied van beeldkwaliteit vs. bestandsformaat.

(Image credit: Atomos)

Hieronder vind je een tabel met de zes ProRes-standaarden met daarbij hoeveel ruimte ze besparen in vergelijking met een ongecomprimeerd bestand. We gebruikten cijfers uit de ProRes-whitepaper van Apple, gepubliceerd in 2020. Deze is gebaseerd op opnames met een resolutie van 1080p bij 29,97 fps.



Wat is het verschil tussen 4:4:4 en 4:2:2? Het zijn verschillende manieren om kleur te coderen. 4:2:2 ProRes vereenvoudigt kleurinformatie, maar is nog steeds 10-bit variant en biedt voldoende natuurgetrouwheid om in de meeste gevallen duidelijke kleurstreepvorming te voorkomen. Zoals je aan de cijfers kunt zien, zijn zelfs de ProRes-bestanden van de hoogste kwaliteit nog altijd veel kleiner dan niet-gecomprimeerde bestanden.

Apple ProRes bestandsformaten Subsampling Formaat Bitrate 4:2:2 Uncompressed 4:2:2 video 1.326 Mbps 4:2:2 Apple ProRes 422 HQ 220 Mbps 4:2:2 Apple ProRes 422 147 Mbps 4:2:2 Apple ProRes 422 LT 102 Mbps 4:2:2 Apple ProRes 422 Proxy 45 Mbps 4:4:4 Uncompressed 4:4:4 video 2.237 Mbps 4:4:4 Apple ProRes 4444 XQ 500 Mbps 4:4:4 Apple ProRes 4444 330 Mbps

Een H.264- of H.265-video is nog altijd een stuk kleiner dan ProRes, aangezien deze zijn ontworpen om een degelijke beeldkwaliteit te bieden bij lagere bitrates. Ze zijn echter belastend voor de processor van je pc. Als je een oudere laptop gebruikt, kun je mogelijk niet eens soepel gebruikmaken van 4K H.265.

Je kunt ProRes gebruiken in het bewerking- of productiegedeelte van het proces, voordat je de uiteindelijke clip converteert naar een bestandstype dat mensen kunnen afspelen op hun telefoon of tv via een USB-stick.

YouTube ondersteunt overigens wel ProRes 422. Contentmakers kunnen een ProRes-bestand rechtstreeks naar YouTube uploaden, hoewel het in het H.264-formaat zal eindigen door de compressie van het platform zelf.

Voor wie is Apple ProRes?

Iedereen die video's bewerkt in een van de bekende programma's (Final Cut Pro, Premiere Pro of DaVinci Resolve) heeft waarschijnlijk ooit van ProRes gehoord en dit misschien zelfs overwogen.

Het is een praktisch bestandstype van hoge kwaliteit wat handig is als je aan videoproject werkt. Als je een camera gebruikt. die ongecomprimeerde onbewerkte video's kan opnemen, dénk je mogelijk dat je dat formaat wil gebruiken. Voor opnamen met hoge resolutie in elke gewenste lengte zal het echter snel je SSD-ruimte opslokken.

(Image credit: Apple)

Het gebruiken van 10-bit ProRes is zelfs een goed idee als je camera enkel in 8-bit filmt. Je pc kan het namelijk een stuk beter aan dan de bestanden die je camera genereert. Zelfs als het originele beeldmateriaal 8-bit kleuren bedraagt, worden je bewerkingen verwerkt bij een hogere kleurgetrouwheid.

Waarom is ProRes op de iPhone 13 Pro zo speciaal?

Apple ProRes komt "later dit jaar" naar de iPhone 13 Pro en Pro Max, wat het videoformaat een stuk meer mainstream zal maken dan het ooit is geweest. ProRes is bekend voor mensen die regelmatig video's maken, maar voor niet-videomakers kan het kan lastig zijn om het bestandstype te begrijpen.

Je hebt geen dure videobewerkingssoftware nodig om ProRes te gebruiken. iMovie ondersteunt het formaat sinds 2014, zolang het in ieder geval niet in een MXF-container (Material Exchange Format) staat. Dat is de bestandsextensie die je aan het einde van de bestandsnaam ziet. ProRes komt ook in het bekendere 'MOV'-formaat.

(Image credit: Apple)

Apple doet met ProRes niet echt iets technologisch baanbrekends. Je kunt nu al tools gebruiken om MOV (H.264) en HEVC (H.265) van de iPhone 12 naar ProRes te transcoderen. Maar door een aantal stappen in dit proces te verwijderen, maakt Apple het voor nieuwkomers gemakkelijker om deze 'best practices' toe te passen.

Het wegnemen van een extra compressiestap vermijdt daarnaast mogelijke beelddegradatie. Het is namelijk als het ware het opnemen van een kopie van een kopie.

De adaptatie van ProRes is ook een teken van Apple's vertrouwen in de videocapaciteiten van de iPhone 13 Pro. Hoewel de videokwaliteit van de telefoons niet zo competitief is als bij foto's, bieden iPhones nog altijd geweldige filmpjes.

Hoe zit het met Apple ProRes Raw?

We kunnen het niet over ProRes hebben zonder ook ProRes Raw te noemen. Dit werd geïntroduceerd in 2018 en biedt een compressie in dezelfde stijl als ProRes als het gaat om het vastleggen van onbewerkte video's. Het concept is hetzelfde: kleinere bestanden, relatief lage belasting voor de processor en grafische kaart, en in dit geval een groter gebruiksgemak dan het alternatieve formaat Cinema DNG. Er zijn er ook andere bestandsformaten, maar deze zijn gemaakt door camerafabrikanten met als doel hun eigen camera's te bedienen.

ProRes Raw is het soort formaat dat je zou kunnen gebruiken met een high-end systeemcamera die gemaakt is voor video (of een speciale videocamera), naast een externe recorder. Verschillende Atomos-recorders ondersteunen ProRes Raw, waaronder de Ninja V. De DJI Zenmuse X7 (dronecamera) kan ook native opnemen in ProRes Raw. De resulterende bestandsgroottes zijn vergelijkbaar met de hogere kwaliteit van de "non-RAW" ProRes.

(Image credit: Arri)

Je hoeft geen gebruik te maken van Final Cut Pro om met ProRes Raw aan de slag te gaan. Ook Adobe Premiere Pro ondersteunt dit. Voor DaVinci Resolve geldt dit echter niet, ten tijde van schrijven.

Dat is vrij logisch als je bedenkt dat DaVinci Resolve is gemaakt door Blackmagic Design, die zijn eigen gecomprimeerde onbewerkte videoformaat Blackmagic Raw heeft gemaakt. Dat is een licentievrije standaard, in tegenstelling tot ProRes Raw. DaVinci Resolve ondersteunt echter alle versies van non-RAW ProRes, en wellicht geldt dat in de toekomst ook voor ProRes Raw.