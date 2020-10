Wat is Apple ProRaw? Het nieuwe fotobestandsformaat voor iPhone 12 Pro uitgelegd

Apple heeft dit jaar weer goed uitgepakt met de cameratechnologie van de iPhone 12 Pro. Misschien is de meest intrigerende functie wel het nieuwe fotobestandsformaat met de naam Apple ProRaw.

Het bestandsformaat is "later dit jaar" beschikbaar voor de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. Het belooft fotografen de droomcombinatie van de intelligentie van computerfotografie en de flexibiliteit van onbewerkte fotobewerking.

Wat houdt dit precies in en hoe werkt het in de praktijk? Dit is hoe Apple ProRaw de fotobewerking van de iPhone naar een hoger niveau tilt.

Onbewerkt materiaal

Voordat we ingaan op hoe Apple ProRaw werkt, is het handig om stil te staan bij waarom we überhaupt verschillende fotobestandsformaten hebben. Veroorzaken deze bestanden niet enkel verwarring en compatibiliteitshoofdpijn?

HEIF, het JPEG-alternatief van Apple voor de iPhone 11, bevestigt deze frustraties. Hoewel, het hebben van een keuze tussen verschillende beeldformaten kan handig zijn, net zoals het fijn is om te kiezen tussen een automaat of schakelauto.

Je hebt vast wel eens gehoord van het onbewerkte fotoformaat Raw. Dit komt in de richting van het 'professionele' uiteinde van het fotoformaatspectrum. Op deze bestanden is geen compressie toegepast en de bestanden zijn verder onbewerkt. Het enige nadeel is de omvang en complexiteit. Het voordeel is de vrijheid die je hebt bij het bewerken van de foto.

(Image credit: Apple)

Door het onbewerkte fotoformaat ben je in staat om de witbalans, belichting, tonen en kleuren van de foto achteraf volledig te veranderen. Dit gebeurt zonder dat de beeldkwaliteit achteruitgaat. Het is in wijze het compleet tegenovergestelde van JPEG- en HEIF-bestanden. Dit zijn meer de kant-en-klare magnetronmaaltijden van de fotobestandsformaten. Hoewel ze snel en handig zijn, gooien ze ook belangrijke fotografische elementen weg die je niet meer kunt herstellen nadat je op de sluiter hebt gedrukt.

Apple ProRaw moet mensen die afgeschrikt worden door Raw-bestanden een eenvoudige middenweg te bieden. "Het beste van twee werelden", zoals Apple het uitdrukt. De reden waarom Apple een nieuw fotobestandsformaat nodig heeft, is omdat camera's in telefoons voorheen nog geen foto's konden maken op de manier waarop de iPhone 12 Pro dat doet.

Handmatig, zonder arbeid

Het probleem dat Apple ProRaw probeert op te lossen, is dat professionals en beginners niet geheel tevreden zijn met het onbewerkte formaat op de vorige generatie iPhone. Hierdoor heeft Apple de onbewerkte modus nooit opgenomen in de standaard camera-app, maar dit overgelaten aan apps van derden.

Voor beginners kan het schieten van Raw-bestanden soms onbevredigend zijn. Resultaten zien er vaak teleurstellend uit in vergelijking met een bewerkte foto. De afbeeldingen profiteren door Apple ProRaw van slimme bewerkingen, zoals het samenvoegen van verschillende frames en ruisonderdrukking. Het moet een helpende hand geven aan de professionele bewerker, terwijl de maakbaarheid van onbewerkte bestanden behouden blijft.

(Image credit: Apple)

Alok Deshpande, Apple's Senior Manager in Camera Software Engineering, legt uit dat ProRaw veel voordelen biedt van multi-frame beeldbewerking, zoals Deep Fusion en Smart HDR. Het combineert deze met de diepgang en flexibiliteit van een Raw-formaat.

"Om dit te bereiken hebben wij een nieuwe pijplijn gebouwd, die de componenten van de fotobewerking in onze CPU, GPU, ISP en neural engine meeneemt en deze combineert in een nieuw beeldbestand. Deze is berekend op het moment van schieten, zonder sluitervertraging. We doen dit voor alle vier de camera's, die zich dynamisch aanpassen aan de verschillende scènes, terwijl we onze intuïtieve camera-ervaring behouden", zegt Deshpande.

De laatste opmerking is de sleutel die van ProRaw een nieuw, populair bestandsformaat kan maken. Onder iPhone 12-gebruikers tenminste. In plaats van een raster van schuifregelaars en verwarrende termen als 'levendigheid' vindt de ProRaw-bewerking rechtstreeks plaats in de foto-app.

Apple zegt dat ProRaw-bewerking ook beschikbaar wordt voor "andere professionele fotobewerkingsapps" en dat het een API creëert voor apps van derden. Er is nog veel onbekend, waaronder de bestandsgrootte van ProRaw. Het lijkt erop dat Apple's aanpak weer typisch gebruiksvriendelijk zal zijn.

Een Raw-killer?

Apple ProRaw zal waarschijnlijk geen vervanger worden van Raw-formaten. Het is eerder een handige tool in de groeiende wereld van de smartphonefotograaf. Veel ervaren fotografen zullen nog steeds de voorkeur geven aan standaard Raw, omdat je hierbij een 'leeg' canvas hebt om mee te werken. Oftewel: er zijn nog geen artistieke beslissingen voor je genomen.

De simpliciteit van gecomprimeerde bestandsformaten zoals JPEG, zal ook populair blijven. Deze universele bestandsindelingen nemen weinig ruimte in beslag en kunnen overal worden bekeken en gedeeld. Raw- en ProRaw-bestanden moeten worden verwerkt, voordat ze kunnen worden gedeeld op plekken zoals op sociale media. Veel mensen zien dit als te veel gedoe.

We kijken ernaar uit om te zien of ProRaw de mobiele fotobewerkingsworkflow een goede boost geeft, zoals Apple belooft. Apple heeft niet gezegd of ProRaw ook naar andere iPhones komt, maar wij vermoeden dat dit niet het geval is.

De acceptatie van ProRaw zal in het begin nog traag zijn. We verwachten dat Apple ProRaw populairder wordt naarmate meer iPhone-fotografen de voordelen ervan op hun Instagram-feeds delen.