macOS 12 Monterey: releasedatum bekend, belangrijke feature afwezig

We hebben er even op moeten wachten, maar macOS 12 Monterey heeft eindelijk een releasedatum: de nieuwe softwareversie voor Mac verschijnt op 25 oktober aanstaande.

Apple kondigt dit heugelijke nieuws aan tijdens het laatste Apple Event. Daar zagen we onder meer twee nieuwe MacBooks verschijnen: de MacBook Pro 16 inch (2021) en MacBook Pro 14 inch (2021).

Met macOS 12 Monterey richt Apple zich op productiviteit, privacy en connectiviteit. Helemaal af is de softwareversie echter niet; er ontbreken een paar functies, die op een later moment nog worden toegevoegd.

Het goede nieuws is dat macOS 12 Monterey wederom gratis is voor iedereen met een Mac of MacBook in huis. Heb je een Apple-product wat ergens in de afgelopen vijf jaar is verschenen, dan mag je rekenen op deze update.

(Image credit: Apple)

Belangrijke features afwezig

Zoals gezegd mist macOS 12 Monterey de nodige features bij de release. De meest in het oog springende is zonder meer Universal Control.

Deze handige functie zorgt ervoor dat je met één muis en toetsenbord kunt wisselen tussen Mac en iPad. Je kunt ook je trackpad van je MacBook gebruiken om naadloos over te gaan op het display van je iPad. Het is zelfs mogelijk om bestanden te slepen en te plaatsen tussen iPads, MacBooks, iMacs en meer.

Universal Control staat nu gepland voor later dit jaar. Aangezien het jaar op z'n einde loopt, hoeven we gelukkig niet al te lang meer te wachten.

Hoewel het jammer is dat macOS 12 Monterey niet zo compleet is als we hadden verwacht, is dit zeker geen dealbreaker. De nieuwe software heeft, zeker in combinatie met de nieuwe hardware, genoeg nieuwigheden te bieden om je wekenlang zoet te houden.

Apple heeft op zijn Unleashed-evenement getoond hoe macOS 12 Monterey voordeel haalt uit de nieuwe M1 Pro- en M1 Max-chipsets. Daarnaast is er een nieuwe menubalk ontwikkeld, welke voordeel haalt uit de notch die aanwezig is bij de nieuwe MacBooks.

Mocht je nog niet zeker weten of de nieuwe MacBooks iets voor jou zijn, dan hebben we goed nieuws: binnenkort komen we met uitgebreide reviews op de proppen voor deze krachtpatsers, waarin we jou kunnen vertellen of upgraden de moeite waard is.