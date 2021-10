Hoe kan je macOS 12 Monterey downloaden en installeren?

Nu het Unleashed-evenement van Apple achter de rug is - en de nieuwe MacBook Pro's zijn onthuld - weten we eindelijk hoe je macOS 12 Monterey kan downloaden en installeren. Het besturingssysteem komt op 25 oktober uit als gratis update.

Toen macOS 12 Monterey werd aangekondigd in juni tijdens WWDC 2021, bleek het niet zo’n grote update te zijn als zijn voorganger macOS 11 Big Sur. Maar dat betekent niet dat het besturingssysteem weinig nieuws te bieden heeft.

MacOS 12 Monterey heeft veel interesse vergaard. Nu de volledige release eraan komt kan je een stabielere versie van het besturingssysteem downloaden op geschikte apparaten, zonder je zorgen te hoeven maken over bugs en crashes.

Enkele problemen kunnen uiteraard nog steeds voorkomen in de eerste weken dat het besturingssysteem verkrijgbaar is. Als je stabiliteit belangrijk vindt, wacht dan nog even met de upgrade tot er de nodige fixes zijn uitgerold.

Om de eerste versies van macOS 12 Monterey te proberen moest je in het Apple Developer Program zitten, wat je 99 euro per jaar kost. De openbare bèta van het besturingssysteem is echter volledig gratis, net als de volledige release die binnenkort uitkomt.

Kan jouw Mac-apparaat macOS 12 Monterey aan?

Voordat je de software downloadt, is het verstandig om te achterhalen of jouw Mac het besturingssysteem wel aan kan. Dit zijn de Macs waar je macOS 12 Monterey op kan installeren:

iMac (eind 2015 en later)

iMac pro (2017 en later)

MacBook Air (begin 2015 en later)

MacBook Pro (begin 2015 en later)

Mac Pro (eind 2013 en later)

Mac mini (eind 2014 en later)

MacBook (begin 2016 en later)

(Image credit: Apple)

Maak een back-up voordat je naar macOS 12 Monterey upgradet

Als je jouw besturingssysteem updatet - zelfs als het om een volledige release gaat in plaats van een bètaversie - is het altijd aan te raden om een back-up te maken. Als er per ongeluk iets misgaat kan je jouw Mac snel weer herstellen.

(Image credit: Apple)

Zo kan je macOS 12 Monterey downloaden en installeren

Als het besturingssysteem is verschenen op 25 oktober moet het redelijk eenvoudig zijn om macOS 12 Monterey te downloaden en installeren.

Ga naar ‘systeemvoorkeuren’ en vervolgens naar ‘software-update’. Daar zou macOS 12 Monterey bij moeten staan. Klik vervolgens op ‘update’. Als de update er niet bijstaat, start dan jouw Mac opnieuw op en kijk bij ‘updates’ in de Mac App Store. Volg de instructies en de installatie zou eenvoudig moeten verlopen.

Zo kan je de bètaversie van macOS 12 Monterey downloaden en installeren

Kan je niet wachten tot 25 oktober? De gratis bètaversie van macOS 12 Monterey is nu al te proberen. Vergeet niet dat dit een vroege versie van het besturingssysteem is, dus er kunnen nog wat bugs inzitten.

Voor de meeste mensen is het het waard om te wachten tot 25 oktober, wanneer de definitieve versie verschijnt. Maar als je écht niet kan wachten, lees je hieronder hoe je de bètaversie alvast kan installeren.

(Image credit: Apple)

1. Word lid van het Apple Beta Software Program

Om de bètaversie van macOS 12 Monterey te installeren moet je eerst lid worden van het Apple Beta Software Program. Op de website klik je op ‘Sign up’ en log je vervolgens in met je Apple ID.

(Image credit: Apple)

2. Download de bètaversie van macOS 12 Monterey

Als je bent aangemeld bij het Apple Beta Software Program ontvang je een notificatie op jouw Mac dat er een openbare bèta beschikbaar is.

Ga naar 'systeemvoorkeuren' en klik op 'software-update'. De bètaversie van macOS 12 Monterey zou erbij moeten staan. Klik op 'update' en volg de instructies om het besturingssysteem te installeren.