iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: comparativa de los dos móviles más populares del mercado

iPhone 14 909 € en Phone House ES 975 € en Amazon 1019 € en alternate ES Peso: 172g

Dimensiones: 146.7 x 71.5 x 7.8mm

Tamaño pantalla: 6.1 pulgadas

Resolución: 1170 x 2532

CPU: A15 Bionic (con GPU de 4 núcleos)

RAM: 6GB

Almacenamiento: 128GB / 256GB / 512GB

Batería: 3,279mAh

Cámaras traseras: 12MP+12MP

Cámara frontal: 12MP El iPhone 14 es un buque insignia compacto y, aunque no supone una gran mejora con respecto al iPhone 13, puede competir con el Samsung Galaxy S22. Es potente, tiene una buena cámara principal y una batería de larga duración, pero su diseño es algo anticuado y carece de teleobjetivo. For Buenas cámaras

Muy potente

Diseño y construcción de calidad Against Mucho más caro

Sigue con notch

Mismo chip A15 Bionic que el año anterior

Samsung Galaxy S22 615 € en Amazon 665 € en FNAC 689 € en Mielectro ES Peso: 167g

Dimensiones: 146 x 70.6 x 7.6mm

Tamaño pantalla: 6.1 pulgadas

Resolución: 1080 x 2340

CPU: Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200

RAM: 8GB

Almacenamiento: 128GB/256GB

Batería: 3,700mAh

Cámaras traseras: 50MP+10MP+12MP

Cámara frontal: 10MP El Samsung Galaxy S22 tiene el mismo tamaño de pantalla que el iPhone 14, pero tiene una tasa de refresco más alta, un diseño más moderno y cuenta con un teleobjetivo dedicado para zoom óptico. En algunos aspectos se queda algo por detrás: peor resistencia, menos píxeles y menos potencia, pero lleva un chip más nuevo que el iPhone. For Diseño fantástico sin notch

Tiene teleobjetivo

Rendimiento excelente Against Algo menos potente que el iPhone

No supone una gran actualización

La pantalla se queda en 1080p

Cada año, los móviles insignia más vendidos son los de Apple y Samsung. Sin excepción.

En 2022, esto se traduce en un enfrentamiento directo entre el iPhone 14 y el Samsung Galaxy S22, por lo que es normal preguntarse: ¿cuál es mejor?

Encontramos tanto diferencias como puntos en común entre estos dos móviles, por lo que vamos a poner todas las características cara a cara para ayudarte a elegir.

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: precio y disponibilidad

El iPhone 14 se puso a la venta el 16 de septiembre de 2022. Su precio es de 1.009€ para el modelo de 128GB, 1.139€ para 256GB y 1.399€ si subes la apuesta con 512GB de capacidad.

El Samsung Galaxy S22 salió a la venta el 11 de marzo en España, por un precio de 859€ con 128GB de almacenamiento, y de 909€ si escogías 256GB. Ahora bien, a día de hoy ya lo puedes encontrar rebajado, por 809€ y 859€ respectivamente en la tienda oficial de Samsung, e incluso por menos en otros vendedores: ¡en Amazon lo tienes por 619€!

En otras palabras, el Samsung Galaxy S22 es mucho más barato, y a igualdad de almacenamiento te ahorrarás como mínimo 200€.

En otras palabras, el Samsung Galaxy S22 es mucho más barato, y a igualdad de almacenamiento te ahorrarás como mínimo 200€.

El iPhone 14 es bonito, pero ese notch le sobra

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: diseño

El iPhone 14 se parece mucho los iPhone 13 y iPhone 12 anteriores. Tiene la misma forma, la misma parte delantera y trasera de cristal plano, y el mismo marco plano de aluminio.

Aunque los dos teléfonos que estamos comparando no se parecen en nada, lo mismo ocurre con el Samsung Galaxy S22, que muestra más o menos el mismo diseño curvilíneo que el Samsung Galaxy S21. Eso incluye el mismo módulo de cámaras "Contour Cut", que emerge del chasis del móvil.

El teléfono de Samsung es un poco más pequeño que el iPhone 14, con unas dimensiones de 146 x 70,6 x 7,6 mm, frente a los 146,7 x 71,5 x 7,8 mm del iPhone. El Galaxy S22 también es un poco más ligero, con 168g (frente a 172g). Sin embargo, ambos dispositivos se consideran de tamaño reducido para lo que vemos hoy en día, y son dos de los buques insignia más pequeños del mercado.

El Samsung Galaxy S22 es algo más ligero

Ambos móviles cuentan con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, aunque la pantalla del iPhone 14 es más resistente, ya que cuenta con una capa protectora de un material llamado "Ceramic Shield" hecho a medida, mientras que el Galaxy S22 tiene su pantalla protegida por Corning Gorilla Glass Victus+, que tal vez no llegue a tanto, aunque cabe decir que también es un cristal muy resistente.

Otra diferencia clave la encontramos en el diseño de la cámara frontal. El iPhone 14 tiene la cámara dentro de un anticuado notch, que lo cierto es que quita espacio de la pantalla y resulta un tanto molesto, mientras que la cámara frontal del Galaxy S22 está albergada en un pequeño hueco mucho más disimulado.

Respecto a los colores disponibles para los móviles, el iPhone 14 está disponible en púrpura, azul, Medianoche, Blanco Estrella y (PRODUCT)Red (rojo). Por otro lado, el Samsung Galaxy S22 lo puedes comprar en España en Bora Purple (morado), Phantom Black (negro), Phantom White (blanco), Pink Gold (oro rosa) y Green (verde).

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: pantalla

Ambos teléfonos cuentan con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, que proporciona colores HDR ricos y vibrantes. Sin embargo, a partir de ahí presentan algunas diferencias.

La pantalla del iPhone 14 gana en nitidez, con una resolución de 1170 x 2532 que es mejor que la de 1080 x 2340 del Galaxy S22. No es una gran diferencia, pero garantiza que el texto pequeño se vea más nítido en el iPhone.

Por otro lado, la pantalla del Galaxy S22 es mucho más fluida que la de su rival: su tasa de refresco de 120Hz supera con creces los mediocres 60Hz de la pantalla del iPhone 14.

El móvil de Samsung tiene una tasa de refresco mucho más alta

Además, la pantalla del Galaxy S22 también alcanza un mayor nivel de brillo, ofreciendo 1.300 nits en comparación con los 1.200 nits del iPhone 14.

Por último en lo que respecta a las pantallas, Samsung ha dotado a su móvil de un lector de huellas dactilares ultrasónico incrustado debajo de la pantalla, mientras que el iPhone 14 lo apuesta todo a su Face ID (reconocimiento facial), cuyo módulo está dentro del enorme notch de la pantalla. Podríamos decir que este aspecto es cuestión de gustos: ¿prefieres desbloquear el teléfono con tu cara o con un toque de dedo?

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: cámaras

El iPhone 14 cuenta con dos cámaras: ambas son de 12MP y una es la principal y la otra es una ultra gran angular. Por otro lado, Samsung va a por todas con una principal de 50MP, un ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo dedicado de 10MP que ofrece zoom óptico 3x. Las cámaras del Samsung son más versátiles.

Dejando a un lado las diferencias numéricas, Apple parece tener el sensor principal más logrado. Se trata del mismo sensor que ya vimos en el iPhone 13 Pro, que ofrece un gran tamaño de píxel de 1,9µm, y se beneficia de una gran apertura f/1,5 y de un avanzado sistema de estabilización óptica de imagen (OIS) por desplazamiento del sensor.

Además, el nuevo Photonic Engine de Apple ofrece mejores resultados con poca luz que antes, y también aplica el proceso Deep Fusion en las primeras fases de la captura, todo esto hace que el iPhone 14 rinda muy bien en escenarios oscuros.

El iPhone 14 tiene unas cámaras fantásticas, pero carece de teleobjetivo

La cámara principal de Samsung no tiene nada que envidiar, con un nuevo sensor panorámico de 50MP y una apertura de f/1,8. La ciencia del color de la compañía es el punto más controvertido, especialmente si se compara con el aspecto más natural del iPhone.

Ambos teléfonos ofrecen un ultra gran angular de 12MP con el que se pueden hacer buenas fotos. Por supuesto, el Galaxy S22 tiene ventaja en las fotos con zoom, mientras que el iPhone 14 tiene que recortar las capturas hechas con su sensor principal.

Apple ha mejorado la cámara frontal de 12MP del iPhone 14 respecto a su predecesor añadiendo autoenfoque y una apertura f/1,9 más amplia. Apple afirma que así se consigue un enfoque superior con poca luz en las fotos selfie, y que las fotos de grupo se pueden hacer desde más lejos.

El autoenfoque también permite a la cámara frontal del iPhone igualar en nitidez a la del Galaxy S22.

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: especificaciones y rendimiento

Hay que reconocer que el iPhone 14 nos decepcionó cuando se lanzó con el mismo chip que ya vimos el año pasado: el A15 Bionic (hasta ahora siempre lo habían actualizado). Dicho eso, hay que señalar que se trata de la versión que había dentro del iPhone 13 Pro.

Aunque es una pena que el iPhone 14 no cuente con el nuevo chip A16 Bionic que tiene el iPhone 14 Pro, lo cierto es que sigue siendo un chip que rinde genial, e incluso mejor que el chip que tiene el Samsung Galaxy S22 (por mucho que sea más nuevo). Además, no olvidemos que el S22 no viene con el mismo chip en todos los países, y el Exynos 2200 que nos tocó en España no es tan bueno como el Snapdragon 8 Gen 1 que tiene en EEUU.

Sea como sea, el A15 Bionic los supera ambos. Si bien los dos chips disponibles en el Galaxy S22 son de 4nm, que es mejor que los 5nm del A15 Bionic, ninguno de los dos puede igualar al chip del iPhone 14 en rendimiento de CPU o GPU, al menos según nuestras pruebas.

Dicho esto, los dos son móviles muy potentes.

A ninguno de los dos móviles les falta potencia

Por lo demás, el iPhone 14 tiene 6GB de RAM, frente a los 8GB del Galaxy S22. Sin embargo, las diferencias entre los sistemas operativos iOS y Android hacen que cualquier comparación en este aspecto carezca de sentido.

Lo que importa es que ambos teléfonos son extremadamente rápidos, que responden súper bien, y que pueden manejar juegos de gama alta con facilidad.

En términos de almacenamiento, ambos móviles están disponibles con 128GB o 256GB, pero el iPhone 14 ofrece también una variante superior con 512GB de almacenamiento, aunque obviamente te costará mucho más.

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: batería

El iPhone 14 cuenta con una batería de 3,279mAh, mientras que la del Galaxy S22 es de más capacidad, con 3,700mAh. Pero una vez más, hay que decir que iOS y Android no consumen la misma cantidad de energía, por lo que en la práctica no es tan fácil como comparar las capacidades de las baterías.

En nuestras pruebas prácticas, el Samsung Galaxy S22 nos duró unas 12 horas de uso constante, mientras que el iPhone 14 es capaz de aguantar un día entero.

La velocidad de carga de ambos móviles es bastante decepcionante, sobre todo en comparación con lo que vemos hoy en día en el mercado. El Galaxy S22 soporta 25W de velocidad de carga, mientras que el iPhone 14 es más lento todavía, con 20W. Ninguno de los teléfonos viene con un cargador incluido cuando los compras.

Los dos móviles ofrecen carga inalámbrica Qi, con una velocidad de 15W en el caso del Galaxy S22 y 7.5W el iPhone 14.

El iPhone 14 es mejor para algunas personas, pero no para todas

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: conclusión - ¿Cuál es mejor?

Estos dos móviles están muy igualados, y son dispositivos fantásticos. Ambos son similares en tamaño y peso, y tienen pantallas AMOLED de 6,1 pulgadas.

El Galaxy S22 tiene una pantalla más rápida y fluida, pero la del iPhone 14 es más nítida. El iPhone 14 también tiene cierta ventaja en potencia y resistencia, y su cámara principal rinde mejor en escenarios de poca luz. Sin embargo, el teléfono de Samsung ofrece una cámara de teleobjetivo dedicada, por lo que es mucho mejor para hacer zoom, y no tiene ese molesto notch quitando sitio en la zona superior de la pantalla.

No podemos decir que haya un ganador absoluto, en gran medida la elección dependerá del sistema operativo que prefieras (Android o iOS), y de si te gusta más el diseño curvilíneo del Samsung o en anguloso del iPhone.

Ahora bien, no hay que olvidar que otro factor importante es el precio, y lo cierto es que el iPhone 14 es mucho más caro, así que a no ser que haya alguno de los puntos fuertes del iPhone que te llame mucho la atención, tal vez prefieras comprarte el Samsung Galaxy S22 y gastarte ese dinero adicional en otra cosa. La diferencia en el precio a día de hoy es enorme.