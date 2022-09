Este nuevo teléfono de Motorola me hace olvidar que se ha lanzado el iPhone 14

He empezado a probar un nuevo teléfono de Motorola y, tras unas pocas horas de uso, estoy convencido de que es el mejor teléfono que se ha lanzado hasta ahora en el 2022. Sí, incluyo la nueva gama iPhone 14 (opens in new tab) en esa lista.

El Motorola Edge 30 Ultra se lanzó junto con el Edge 30 Fusion de gama media y el Edge 30 Neo económico el 8 de septiembre, justo un día después de los nuevos iPhones, y dado que se presentó justo después del mayor evento tecnológico del año, se te perdonará que no lo hayas visto. Yo no me di cuenta de que el teléfono se había lanzado hasta que apareció en mi escritorio.

Los iPhones están entre los móviles más populares de cada año, así que este enfoque mediático singular tiene sentido, pero en un mundo más sensato la gente se fijaría en el Motorola Edge 30 Ultra. Tiene especificaciones de gama alta, y a un precio más bajo que el teléfono de Apple. Y, después de haberlo probado, creo sinceramente que es el dispositivo a tener en cuenta ahora mismo.

Con muchas especificaciones de gama alta

El Motorola Edge 30 Ultra tiene unas especificaciones sorprendentes de gama alta en todas las áreas.

Uno de los ejemplos más fáciles de comercializar son las cámaras: hay una cámara principal de 200MP, que es la cámara de teléfono de mayor resolución que hemos visto hasta ahora (junto con algunos otros dispositivos Moto). Sin embargo, Motorola no ha escatimado en el resto de cámaras: hay una cámara para selfies de 60MP, una cámara ultra angular de 50 MP y, sorprendentemente, una cámara de 12MP con teleobjetivo.

Los fabricantes de teléfonos se han pasado varios años descuidando las cámaras con zoom, y la presencia de una cámara con zoom aquí es una sorpresa agradable.

(Image credit: Motorola)

El procesador es el potente Snapdragon 8 Plus Gen 1, y está acompañado de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Este teléfono seguro que es una potencia en el gaming, basándonos en otros teléfonos que hemos probado con esas mismas especificaciones, y estoy deseando jugar algunas partidas de Apex Legends Mobile en este.

La pantalla también ayuda en este sentido, ya que es una pantalla Full HD+ de 6,67 pulgadas con una suave tasa de refresco de 144 Hz. Motorola es una de las pocas marcas de teléfonos no gaming que utiliza normalmente altas tasas de refresco en sus teléfonos, y es algo genial.

Otra característica impresionante es la velocidad de carga. La batería de 4610mAh se alimenta a través de una carga por cable superrápida de 125W, o de una carga inalámbrica de 50W si se prefiere esa comodidad.

Otra cosa que me gusta mucho (aunque entiendo que no gustará a todos por igual) es el diseño. El teléfono tiene una pantalla con bordes curvados, que me resulta muy cómoda de sostener y utilizar, pero a algunos puede no gustarles tanto esta característica.

El precio es... ¡mejor que justo!

Los teléfonos de gama alta de este tipo suelen costar bastante dinero, pero me sorprendió ver el precio del Motorola Edge 30 Ultra.

El teléfono cuesta 899€ en España. Ese precio coincide con el del Xiaomi 12 de 256GB (el mismo almacenamiento que el Edge 30 Ultra), y es más barato que el Samsung Galaxy S22 y el iPhone 14, este último por un buen margen. Ah, y eso es para la versión de 128GB de esos dos últimos teléfonos rivales, ya que sus versiones de 256GB cuestan aún más.

El Edge 30 Ultra es mucho más barato de lo que esperaba, y creo que ese bajo precio robará mucha atención a los nuevos iPhones de Apple. El teléfono también es mejor que el iPhone 14 de nivel básico en áreas clave, en particular la fotografía con zoom, la velocidad de carga y, en mi opinión, el diseño.

Aún no he descubierto el punto débil del Motorola Edge 30 Ultra, y sigo esperando tropezar con esa "trampa" en algún momento: un teléfono que parece ser tan bueno no puede tener un precio tan competitivo sin flaquear en alguna parte.

Pero incluso si tiene uno o dos pequeños defectos, sigue siendo un teléfono muy impresionante, y espero verlo pronto en nuestra lista de los mejores móviles (opens in new tab).