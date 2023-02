Xiaomi 13: primeras impresiones - Una alternativa elegante y sofisticada al iPhone

(opens in new tab)

Xiaomi 13: un vistazo en dos minutos

El Xiaomi 13 llega como sucesor del buque insignia de la compañía en el 2022, el Xiaomi 12, y se mantiene fiel a la filosofía de su predecesor: rendimiento de primera en un diseño compacto.

Más allá de un aumento sutil de tamaño, la pantalla del teléfono se mantiene prácticamente sin cambios, pero la habilidad de Xiaomi para el brillo y los colores vivos se ofrece en un diseño mucho más elegante, casi como el de un iPhone, que parece más afinado que muchos de los mejores diseños de teléfonos Android en lo que va de 2023.

Las impresionantes velocidades del Xiaomi 13 son posibles gracias al chip Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm (similar al procesador que encontrarás impulsando la recién lanzada línea Samsung Galaxy S23 de Samsung) y el dispositivo se ofrece en dos variantes de memoria: 8GB o 12GB de RAM LPDDR5X, combinados con 256GB de almacenamiento UFS 4.0.

La batería de 4.500mAh del teléfono se mantiene sin cambios respecto a la del Xiaomi 12, y también se mantienen las capacidades de carga por cable de 67W, carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 10W.

Xiaomi 13 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Sobre el papel, la mayor diferencia entre el Xiaomi 13 y su predecesor es el conjunto de cámaras Leica del primero. Compuesto por una cámara principal de 50 Mp f/1,8 con OIS, un teleobjetivo de 10 Mp f/2,0 con zoom óptico de 3,2 aumentos y un sensor ultrapanorámico de 12 Mp f/2,2, la configuración de sensores del Xiaomi 13 parece haber convertido a este móvil en una bestia mucho más versátil para los fotógrafos, aunque la asociación de Xiaomi con Leica no parece haber dado lugar a demasiados beneficios específicos de la marca.

Naturalmente, tendremos que pasar más tiempo probando todos los elementos del Xiaomi 13 para emitir nuestro veredicto final sobre este buque insignia premium, pero nuestras primeras impresiones sugieren que podría ser un verdadero contendiente para los fans de Android con debilidad por la filosofía de diseño de Apple.

Xiaomi 13: precio y disponibilidad

El Xiaomi 13 se anunció por primera vez junto con el Xiaomi 13 Pro en China el 11 de diciembre, pero ambos dispositivos se lanzaron globalmente el 26 de febrero en el MWC de Barcelona.

Se comercializará en España en dos variantes. Su precio de salida es de 999€, y la configuración básica cuenta con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Si prefieres más RAM, la configuración con 12GB (mismo almacenamiento) cuesta 1.099,99€. Estará disponible en 3 colores: Negro, Blanco y Verde Flora. El teléfono llega oficialmente a España el 8 de marzo, disponible directamente desde Xiaomi y a través de "canales minoristas oficiales", incluyendo minoristas locales, como MediaMarkt y PCcompnentes.

Cabe señalar que esto significa que Xiaomi ha vuelto a subir el precio de sus buques insignia (igual que ya hizo el año pasado). Para que os hagáis una idea, el Xiaomi 12 se lanzó en España por 799,99€, lo que quiere decir que el precio de partida del modelo estándar ha subido 200€. Por otro lado, a igualdad de RAM y almacenamiento, es decir, 12GB+256GB, el Xiaomi 13 ha subido 100€, pero tanto el almacenamiento como la RAM son más rápidos y eficientes en el modelo de este año.

Es poco probable que la serie Xiaomi 13 se lance oficialmente en EE. UU. o Australia, ya que ninguno de los dos es un mercado internacional clave para la marca, y en el Reino Unido estará disponible más tarde, el 14 de marzo. Da gusto llevar la delantera por una vez.

Xiaomi 13: especificaciones

(Image credit: Future | Axel Metz)

Como se mencionó anteriormente, el Xiaomi 13 viene en dos variantes de memoria: 8GB o 12GB de RAM con 256GB de almacenamiento.

Vale la pena señalar que, en China, el teléfono está disponible en tres variantes de almacenamiento (128 GB, 256 GB y 512 GB) con 8GB de RAM ofrecidos en el modelo de 128GB y 12GB de RAM en el modelo de 512GB. El modelo de 256GB se ofrece con la posibilidad de elegir entre 8GB y 12GB de RAM.

Hay que decir que es un poco frustrante ver que Xiaomi limita las opciones de almacenamiento del Xiaomi 13 fuera de China, y significa que el teléfono, por lo demás impresionante, es mucho menos flexible que, por ejemplo, el Samsung Galaxy S23 en el mercado mundial.

Swipe to scroll horizontally Especificaciones del Xiaomi 13 Header Cell - Column 1 Dimensiones: 71.5 x 152.8 x 8 mm Peso: 189g Sistema operativo Android 13 con MIUI 14 Tamaño de pantalla 6,36 pulgadas Resolución: 1080 × 2400 píxeles CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8GB / 12GB Almacenamiento 256GB Cámaras traseras: 50MP (angular), 10MP (teleobjetivo), 12MP (ultra angular) Cámara frontal 32MP Batería: 4500mAh

Xiaomi 13: diseño

(Image credit: Future | Axel Metz)

El diseño de bordes rectos es similar al del iPhone 14 tiene un gran tamaño

Protección Corning Gorilla Glass 5

Buenas opciones de color

Xiaomi ha optado por un diseño decididamente similar al del iPhone 14 con el Xiaomi 13, lo que no es en absoluto una crítica (si eres fan del iPhone, claro).

Con unas dimensiones de 71,5 x 152,8 x 8 mm y un peso de 185 gramos, el teléfono presume de un cuerpo de aluminio brillante de bordes rectos que es más conservador que rompedor, pero se siente muy bien en la mano y su tamaño (para nosotros, al menos) alcanza un raro punto dulce entre ser cómodo de navegar y lo suficientemente grande como para parecer impresionante. Como referencia, el Xiaomi 13 se sitúa a medio camino entre el Samsung Galaxy S23 y el S23 Plus (y, por tanto, el S22 y el S22 Plus) en términos de tamaño, casi al milímetro.

A nivel internacional, el Xiaomi 13 está disponible en tres colores estándar: Negro, Blanco y Verde Flora. En China, la compañía también ha producido una versión en gris y otra en azul claro, así como iteraciones de edición limitada en diseños más llamativos en rojo, verde, amarillo y azul. Todas las variantes vienen con trasera de cristal, salvo el modelo azul claro equipado con cuero vegano que, por razones obvias, pesa un poco más que el resto (189g en lugar de 185g).

(Image credit: Future | Axel Metz)

Nuestro modelo Verde Flora es muy bonito, con los espacios visibles entre los sensores de la cámara trasera, lo que es un toque particularmente agradable, en nuestra opinión.

La parte trasera de cristal del teléfono puede resultar un poco brillante, pero la ventaja es que el Xiaomi 13 no parece un dispositivo que se vaya a descuajaringar si se te cae. Eso sí, es un potente imán para las huellas dactilares.

Como es habitual en terminales de este precio, el Xiaomi 13 también cuenta con la certificación IP68 de protección contra el polvo y el agua. Aún no hemos tenido oportunidad de probar a fondo ninguna de las dos resistencias, pero os contaremos más de esto cuando lo hagamos.

Xiaomi 13: pantalla

(Image credit: Future | Axel Metz)

La pantalla OLED E6 de 6,36 pulgadas es muy brillante

Frontal Gorilla Glass 5

Panel más grande y luminoso que el de su predecesor

La pantalla OLED de 6,36 pulgadas del Xiaomi 13 es un poco más grande que la de su predecesor, aunque la resolución de 1080 x 2400, la frecuencia de actualización de 120 Hz y la compatibilidad con una serie de estándares HDR del teléfono están en consonancia con el Xiaomi 12.

Al igual que el 12, también tienes una pantalla plana con una cámara perforada en la parte superior, y los biseles son igualmente (y afortunadamente) pequeños.

En nuestro tiempo con el Xiaomi 13, hemos comprobado que el teléfono es excepcionalmente brillante y sensible, con una tasa de refresco de 120Hz que hace que el movimiento (en el gaming o al moverse por las redes sociales) sea una experiencia fluida.

Con un brillo máximo de 1.900 nits, la pantalla del Xiaomi 13 es suficientemente visible tanto en interiores como bajo la luz directa del sol. Esto también supone una mejora significativa con respecto a la pantalla de su predecesor, que alcanzaba los 1.100 nits.

Xiaomi 13: cámaras

(Image credit: Future | Axel Metz)

Elegante configuración de triple cámara trasera de marca Leica

Teleobjetivo con OIS 3,2x 10MP f/2,0

El Xiaomi 13 cuenta con una configuración de triple cámara trasera de la marca Leica que incluye una cámara principal de 50MP f/1,8 con OIS, un teleobjetivo de 10MP f/2,0 con zoom óptico de 3,2 aumentos y OIS, y un sensor ultra-angular de 12MP f/2,2. Esta última cámara representa la mayor diferencia entre el Xiaomi 13 y su predecesor, que cojeaba con un decepcionante sensor "telemacro" de 5MP.

La asociación de Xiaomi con Leica también ha traído consigo un revestimiento ALD para los objetivos que supuestamente mejora su calidad, y el aspecto general de la configuración de la cámara del teléfono es mucho más elegante que la del Xiaomi 12.

El teléfono puede grabar vídeo en calidad 8K a 24 fps, y también mantiene la cámara selfie de 32 MP de su predecesor (aunque añade una apertura f/2.0 más amplia).

Pondremos a prueba las distintas cámaras del Xiaomi 13 en nuestro análisis en profundidad, pero las primeras impresiones son bastante buenas. Las primeras fotos hechas con la cámara principal parecen vivas y detalladas, aunque un poco oscuras en ocasiones (debido al alto contraste), mientras que el objetivo ultra gran angular ofrece una profundidad de campo impresionante.

Por cierto, Leica ofrece dos modos de disparo en el Xiaomi 13: Vibrante y Auténtico. El primero hace que los colores parezcan más brillantes y saturados, mientras que el segundo pretende replicar el aspecto original de Leica fomentando un contraste más audaz y un mayor rango dinámico.

Xiaomi 13: audio y rendimiento

Xiaomi 13 (Image credit: Future | Axel Metz)

Chip superrápido Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Wi-Fi 7

Potentes altavoces

El Xiaomi 13 incorpora el mejor SoC móvil que Qualcomm puede ofrecer en el 2023: el Snapdragon 8 Gen 2. No hay una versión a medida del chip (que encontrarás en la línea Galaxy S23 de Samsung), pero desde un punto de vista práctico, el Xiaomi 13 sigue contando con el procesador más rápido del mercado (el Xiaomi 13 Pro también utiliza el mismo procesador).

Más allá del chip, el teléfono viene en dos variantes de memoria, a nivel internacional: 8GB o 12GB de RAM LPDDR5X, acompañados de 256GB de almacenamiento UFS 4.0.

Como hemos mencionado en la sección de la pantalla de este análisis, el Xiaomi 13 se ha sentido adecuadamente rápido en el poco tiempo que hemos pasado con el dispositivo, hasta ahora. Ni los juegos ni la navegación en general han hecho que el teléfono se calentara mucho, aunque probaremos algunas tareas más exigentes en nuestro análisis en profundidad. Naturalmente, también realizaremos pruebas de rendimiento.

El Xiaomi 13 es un teléfono 5G, por lo que podrás conectarte a la red móvil más rápida si se ofrece donde vives, pero como con todos los teléfonos, tus velocidades dependerán más de tu red y zona que del teléfono que estés usando. Wi-Fi 7 también es una tecnología de red impresionantemente nueva que, si puedes conectarte a una red compatible, soportará hasta 3,6 Gbps.

Nos han sorprendido gratamente las credenciales de audio del Xiaomi 13 hasta ahora. Los altavoces duales del teléfono están sintonizados con Dolby Atmos, y aunque no proporcionan una verdadera experiencia de audio espacial, ofrecen un sonido excepcionalmente alto con graves decentes.

Xiaomi 13: Software

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ejecuta Android 13 sobre Xiaomi MIUI 14

3 años de actualizaciones del sistema operativo + 5 años de actualizaciones de seguridad

El Xiaomi 13 ejecuta Android 13 con la interfaz MIUI 14 de Xiaomi, que resultará familiar a cualquiera que haya utilizado alguna vez un teléfono Xiaomi.

Encontramos un poco molesta la preferencia por defecto de Xiaomi de tres botones de navegación en la parte inferior de la pantalla, así que inmediatamente cambiamos el Xiaomi 13 a la navegación basada en gestos (que, sí, hizo que la experiencia de uso del dispositivo fuera mucho más parecida a la de un iPhone).

MIUI tiene sus ventajas con respecto a Android. Las aplicaciones flotantes y la gama de fondos de pantalla vibrantes son geniales, y la separación izquierda/derecha de los menús de la pantalla superior (uno para notificaciones, otro para ajustes rápidos) mantiene el desorden al mínimo en el Xiaomi 13.

Sólo hay un puñado de aplicaciones precargadas, algunas de ellas molestas (Booking.com), otras útiles (YouTube), pero descargar tus favoritas de la tienda Google Play es tan rápido y fácil como cabría esperar, y el bloatware de terceros es desinstalable.

Aún no hemos pasado suficiente tiempo con el teléfono como para encontrar ningún fallo, aunque nuestra experiencia con el Xiaomi 12 (que parecía cerrar las aplicaciones cuando le daba la gana) sugiere que puede haber algunos por venir.

Xiaomi 13: batería

(Image credit: Future | Axel Metz)

La batería de 4500mAh es la misma que la de su predecesor

Carga rápida por cable de 67 W (cargador en la caja)

El Xiaomi 13 tiene una batería de 4500mAh que soporta carga por cable de 67W, carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 10W. Es la misma tecnología de batería que la de su predecesor, el Xiaomi 12, y parece lo suficientemente rápida para la mayoría de los usuarios.

Naturalmente, aún no hemos podido probar la duración de la batería del teléfono, pero Xiaomi afirma que su último buque insignia puede alcanzar la carga completa en tan solo 38 minutos. De ser cierto, es más rápido que el Samsung Galaxy S23 y el iPhone 14, posiblemente los competidores más cercanos de este teléfono.

Primer análisis: febrero del 2023