Tu móvil Android recibe una nueva e importante función de seguridad: así funciona el reinicio automático

No hace mucho informamos de cómo Android podría obtener una función de seguridad antirrobo ya vista en iPhones, y ahora esa función está llegando.

Según ha descubierto 9to5Google, la última actualización de los servicios de Google Play incluye una función que reiniciará tu teléfono o tableta automáticamente después de tres días de inactividad. En otras palabras, si tu dispositivo ha permanecido bloqueado durante tres días consecutivos, se apagará y se reiniciará, y hay una buena razón para ello.

Después de un reinicio, un teléfono o tableta Android volverá a su estado «Antes del primer desbloqueo», en el que sus datos están encriptados y es más difícil de desbloquear, ya que la biometría está desactivada hasta después del primer desbloqueo, por lo que se requiere un código de acceso.

