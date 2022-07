Amazon tiene una oferta muy interesante antes del Prime Day

Amazon vuelve un año más con una de las ofertas previas al Prime Day más interesantes. Ahora mismo, puedes llevarte seis meses gratis de Amazon Music Unlimited cuando compres un Echo Dot (opens in new tab). Es una oferta excelente para los amantes de la música que no quieren gastarse mucho en su primer altavoz para la casa.

Tanto el Echo Dot (4ª Gen) como el Echo Dot (3ª Gen) estás disponibles con esta promoción previa al Amazon Prime Day. Puedes llevarte el primer dispositivo por 59,99€ (opens in new tab), mientras que el modelo más antiguo cuesta 34,99€ (opens in new tab). Así no tendrás que pagar seis meses de más de Amazon Music Unlimited, que cuesta 9,99€/mes, por lo que te ahorras casi 60€ en el servicio de música en streaming.

Si no estás seguro de qué versión elegir, ambos altavoces funcionan prácticamente igual y la única gran diferencia es el tamaño y el diseño. Funciones clave como el poner música, escuchar podcasts, poner temporizadores y controlar otros dispositivos se pueden hacer en ambos altavoces de la misma forma, con tu voz.

Eso sí, necesitas ser miembro de Amazon Prime y nuevo suscriptor para poder acceder a la oferta. Los que ya hayan usado un periodo de prueba gratuito no podrán comprar el Echo Dot con los seis meses de Amazon Music Unlimited. La suscripción se renovará automáticamente después de los seis meses, así que asegúrate de cancelarla a tiempo si no quieres que te cobren.

(opens in new tab) Pruébalo gratis Prueba Amazon Prime gratis durante 30 días (opens in new tab)

Puedes registrarte para conseguir tu prueba gratuita de Amazon Prime Day durante 30 días. De esta manera disfrutarás de los mismos beneficios que los miembros de pago: envíos gratis, acceso preferente a ofertas, streaming de vídeo y música, etc.

Podrás cancelar la suscripción en cualquier momento, y una vez pasado el período de prueba pasarán a cobrarte 36€ al año o 3,99€ al mes. Nota: para empezar la prueba gratuita tendrás que registrar tu tarjeta de crédito o débito, aunque no te cobrarán hasta pasados los 30 días (si no te das de baja).

Amazon Echo Dot: oferta previa al Prime Day

Y si no quieres el Echo Dot pero sí que necesitas el servicio de música en streaming, los miembros Prime también pueden optar a una prueba de cuatro meses gratis de Music Unlimited (opens in new tab) antes del Prime Day, en lugar de los 30 días que suelen ofrecer. Esto, unido a las tantas pruebas gratuitas de Audible o Kindle Unlimited (opens in new tab), aumenta las ofertas previas al Amazon Prime Day la semana que viene, el 12 y 13 de julio.