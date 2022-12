Los problemas de disponibilidad de la PS5 están 'resueltos' en Asia, ¿qué significa eso para España? ¿Será más fácil comprarla?

La escasez de PS5 (opens in new tab)se ha "resuelto" en Japón y Asia, tal y como ha dicho el presidente y consejero delegado de Sony Interactive Entertainment (SIE), Jim Ryan. Tras el anuncio, es normal que te estés preguntando qué significa esto para los demás países, concretamente España: ¿será más fácil comprar la PS5 a partir de ahora?

En su intervención en la reciente entrega anual de premios PlayStation Partner Awards, Ryan abordó los problemas de disponibilidad de PS5 en la región y afirmó que la compañía será "capaz de entregar la PS5 desde esta temporada de compras de fin de año hasta 2023", según el blog oficial japonés de PlayStation (opens in new tab).

Aquí en TechRadar hemos cubierto la escasez de PS5 en los últimos dos años, desde que la consola salió al mercado en noviembre de 2020, y tenemos un artículo en el que te decimos dónde puedes compra la PS5 (opens in new tab). Pero, a pesar de que los reabastecimientos de PS5 parecen haber mejorado, mucha gente sigue luchando por poder comprarse la consola.

A pesar de los problemas de suministro que ha sufrido la PS5 desde su lanzamiento, eso no ha impedido a Sony vender más de 20 millones de unidades a principios de año, según ha declarado la jefa de ventas globales de SIE, Veronica Rogers, en una entrevista concedida a Gamesindustry.biz (opens in new tab). Rogers ha afirmado que "se prevé un aumento significativo de la producción de PS5 este año". Ahora, a finales de 2022, las cosas pintan más optimistas para la disponibilidad de las consolas que en cualquier otro momento desde que salieron a la venta.

Tras la promesa de Ryan de que la escasez ha terminado en el territorio natal de la PS5, el tiempo dirá si será más fácil de conseguir en el resto del mundo, lo cual sería una gran noticia para aquellos que están deseando jugar a algunos de los mejores juegos de PS5 (opens in new tab).

¿Mejorará la disponibilidad de la PS5 en 2023? A juzgar por el hecho de que hemos visto cómo ha ido mejorando la disponibilidad de la PS5 en España a lo largo de este año, cada vez es menos difícil poder comprar una. Esperamos que el año que viene la escasez llegue a su fin. Pinchando aquí puedes averiguar dónde comprar la PS5 (opens in new tab).