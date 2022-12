PS5 voorraadproblemen "opgelost" in Azië, maar wat betekent dat voor Europa?

Het PS5-tekort is "opgelost" in Japan en Azië, volgens Sony Interactive Entertainment President en CEO Jim Ryan. Maar wat wil dat zeggen voor de rest van de wereld?

Tijdens de jaarlijkse PlayStation Partner Awards ging Ryan in op de PS5 voorraadproblemen in de regio en zei hij hoe Sony de leveringen zal aanpakken in 2023 (opens in new tab).

We hebben het tekort aan PS5 consoles de afgelopen twee jaar uitgebreid behandeld sinds hij in november 2020 op de markt kwam. Ondanks dat de PS5-voorraden hier lijken te verbeteren, kan lang niet iedereen een console in handen krijgen.

De leveringsproblemen waarmee de PS5 sinds de release te kampen heeft, hebben Sony er niet van weerhouden om eerder dit jaar meer dan 20 miljoen exemplaren te verkopen, aldus SIE Head of Global Sales Veronica Rogers in een interview met Gamesindustry.biz (opens in new tab). Rogers beweerde dat het de PS5-productie aanzienlijk zou verhogen dit jaar. Aan het einde van 2022 (meer dan twee jaar na de lancering) zien we eindelijk licht aan het einde van de tunnel.

Nu Ryan belooft dat het tekort effectief voorbij is in zijn thuisgebied, zullen we er snel achter komen wat de impact is op de rest van de wereld.

Beschikbaarheid PS5 in 2023: wordt het echt beter? Wie naar websites van de bekende elektronicawinkels is gegaan, ging vaak met lege handen terug. Coolblue, MediaMarkt, bol.com, Fnac, Alternate, Game Mania... je vindt bijna nergens een PS5 op dit moment. Er was wel een moment deze zomer dat je op verschillende plaatsen pakketten met de PS5 kon kopen. Ook een bestelling plaatsen is onmogelijk. Je kan alleen een mail krijgen wanneer er weer voorraad is en dan hopen dat je er snel genoeg bij bent. Ook Sony zelf heeft de console niet op voorraad en werkt met een first come, first serve wachtlijst. Laten we hopen dat we vaker nieuwe voorraden zien verschijnen in 2023 of tenminste bestellingen kunnen plaatsen.