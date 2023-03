Así es como Final Fantasy 16 cobra vida a un nuevo nivel gracias al potencial de la PS5

El Final Fantasy 16 (opens in new tab) parece ser el juego más ambicioso y detallado de la franquicia hasta la fecha y aprovecha al máximo las capacidades de la PS5 para alcanzar sus elevadas ambiciones. Su lanzamiento está previsto para el 22 de junio.

La mayor diferencia entre Final Fantasy 16 para PS5 y la mayoría de sus predecesores es el sistema de combate en tiempo real, que apuesta por el espectáculo total. Para ello, se utiliza el SSD NVMe de la consola y la potencia de la GPU para disfrutar de unos enfrentamientos con enemigos que no eran posibles con el hardware anterior.

Recientemente han publicado en el Blog de PlayStation (opens in new tab) un artículo en el que la editora cuenta cuál ha sido su experiencia al probar el nuevo Final Fantasy XVI, y ha profundizado en por qué el RPG se convertirá en: "un título esencial para PS5". Esto queda patente en los encuentros con los Eikons, monstruos gigantes a los que tendrás que enfrentarte a lo largo de tu viaje. Inspirados en los Kaiju japoneses, te enfrentarás a todo tipo de enemigos de gran tamaño para ver de qué pasta estás hecho. A juzgar por las primeras imágenes del juego, parece tener más en común con God of War Ragnarok (opens in new tab) que con un JRPG tradicional.

(Image credit: Square Enix)

El combate parece haber tener cierta influencia de Devil May Cry 5 en términos de escala y estilo cinematográfico. Así que, si eres un fan de los combates rápidos y espectaculares, Final Fantasy 16 te gustará por los largos combos que se pueden conseguir y los movimientos especiales con temática Eikon que solo requieren un tiempo de reutilización.

Para un juego tan trepidante, no es de extrañar que se necesitara un sistema interno a la altura del de la PS5 (opens in new tab). La consola utiliza tecnología NVMe Gen 4.0 y puede ampliarse con un SSD si te quedas sin espacio en el sistema. Esto supondrá un mundo de juego fluido y sin tiempos de carga, ya que algunos de los mejores juegos de PS5 (opens in new tab) pueden pasar del menú al juego en menos de 5 segundos. No tendrás que esperar mucho para entrar en nuevas zonas, luchar en encuentros aleatorios o ver escenas.

Aunque no se ha detallado demasiado, se ha confirmado la compatibilidad con la retroalimentación háptica del mando DualSense. Hay poca información sobre el papel que desempeñarán los gatillos adaptativos, pero deberías poder disfrutar de una experiencia envolvente gracias al sonido HD localizado. Esto significa que todo, desde las explosiones hasta los movimientos más sutiles, se captará con la mayor precisión posible.

Un mundo dividido

(Image credit: Square Enix)

Todo lo que he visto de Final Fantasy XVI parece realmente prometedor. Los que no sean mucho de JRPGs en los que se juega por turnos, sin dudas apreciarán el estilo más orientado a la acción de esta próxima entrega en su enfoque de las batallas contra monstruos.

Nunca me ha gustado el concepto de quedarme ahí parada esperando a que me llegue la hora de atacar. Seguro que si una bestia gigante bajara del cielo y empezara a destrozarlo todo, lo último que haría sería esperar pacientemente antes de reducir la población a cenizas.

Otras entregas de la franquicia ya han experimentado con el combate en tiempo real. Lo vimos con el sistema de combate cruzado activo de Final Fantasy 15 y, más tarde, con los indicadores de combate en tiempo real de Final Fantasy 7 Remake. Sin embargo, el combate de Final Fantasy 16 parece más rápido y dinámico que el de sus predecesores, y parece ofrecer un gran avance a los jugadores. En lugar de ralentizarse, la acción parece más tensa y centrada, y es de esperar que los encuentros sean mucho más atractivos y desafiantes.