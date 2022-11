7 consejos para sacar más partido a tu Xbox Series X

Es mucho más fácil hacerse con una Xbox Series X|S que en su lanzamiento hace dos años, lo cual es una gran noticia para quienes quieren experimentar la nueva generación de juegos. Sin embargo, a lo largo de los años, hemos aprendido muchos errores comunes que puedes evitar fácilmente. Así que asegúrate de sacar el máximo partido a tu Series X.

Si te haces con una consola en las ofertas del Black Friday (opens in new tab), intenta no dejarte llevar por la emoción y lee todo lo que puedes hacer con la consola antes de meterte de lleno en algunos de los mejores juegos de la Xbox Series X. Desde la personalización avanzada hasta el mantenimiento, estos errores comunes pueden tener efectos duraderos, o simplemente hacer que no estés aprovechando al máximo tu dispositivo.

Estos son nuestros principales consejos para que los jugadores de la Xbox Series X saquen el máximo partido a sus nuevas consolas.

Compra el Xbox Game Pass

(Image credit: Microsoft)

Esta es la más obvia, pero si vas a comprar una Xbox Series X|S y no vas a tener Xbox Game Pass, ¿qué pasa contigo?

Una suscripción mensual puede parecer innecesaria al lado de Netflix, Spotify y ese club de vinos al que te has apuntado, pero si puedes permitírtelo, te recomendamos encarecidamente que te apuntes. Xbox Game Pass te da acceso a la amplia biblioteca de juegos, que incluye descargas desde el primer día de todos los nuevos juegos de Microsoft, y funciones de valor añadido incluidas en el plan de suscripción.

Si te haces con Xbox Game Pass Ultimate, también podrás transmitir juegos a tu consola, PC y teléfono mediante Xbox Cloud Gaming, lo que te ahorrará tiempo en largas descargas e instalaciones.

Inscríbete en las recompensas de Microsoft

(Image credit: Microsoft)

¿Sabías que Microsoft recompensa a los jugadores por jugar, desbloquear logros, gastar dinero en Microsoft e incluso utilizar Microsoft Bing? Sony, Microsoft y Nintendo recompensan a los jugadores de forma diferente, y la de Microsoft tiene algunas ventajas reales.

Puede que el uso de Bing no resulte atractivo, pero te pierdes un truco si no te inscribes en el programa de recompensas gratuito de Microsoft. No se ganan masas de puntos rápidamente, pero con el tiempo es una forma estupenda de probar suerte en algunos de los concursos de Microsoft, canjear tarjetas regalo o hacer donaciones benéficas.

Descarga la aplicación móvil de Xbox

(Image credit: Microsoft)

Esta es una opción imprescindible. La descarga de la aplicación Xbox Mobile en iOS o Android te da acceso a tus amigos y al chat cuando estás fuera de casa e incluso te permite comprar y descargar juegos a distancia listos para cuando vuelvas. Una genialidad.

Además, si tienes un teléfono o tablet Android, un iPhone o un iPad, tu Xbox Series X|S ya no está confinada al marco de tu televisor. Ahora, puedes jugar a distancia en tus dispositivos de mano. Una vez que aprendes a utilizar la aplicación de Xbox para emitir juegos en tu PC con Windows, es una gran función.

Utiliza las funciones de personalización

(Image credit: tom Warren)

Hay mucho espacio para la personalización en la Serie X|S de Xbox, lo que te permite adaptar tu experiencia de juego. Una de las mejores es la pantalla de inicio personalizable, donde puedes ordenar tus juegos, seleccionar fondos, colores y temas, e incluso configurar diferentes estados de ánimo para diferentes momentos del día.

También puedes personalizar tu mando, cambiando las acciones de los botones, la intensidad de la vibración, etc. en los ajustes de Dispositivos y Conexiones, donde encontrarás el menú de Accesorios y Configuraciones. También existe la opción de guardar diferentes perfiles, dependiendo de tu tipo de juego. Si quieres que el arranque sea más rápido, puedes vincular tu mando a tu perfil, lo que significa que iniciarás sesión automáticamente cada vez que uses el mando.

Usa el asistente de voz

(Image credit: Future)

Esta no es una de las funciones más destacadas de esta lista, pero merece la pena gritar si estás construyendo un hogar inteligente o tienes unos cuantos dispositivos conectados. Puedes activar la asistencia digital desde el menú Dispositivos y conexiones y seguir la guía de configuración para Google Assistant o Amazon Alexa.

Con los asistentes de voz, puedes encender y apagar tu Xbox, capturar pantallas y vídeos, buscar juegos (incluso en Game Pass) e iniciar dichos juegos, entre otras funciones.

Limpia los ventiladores

(Image credit: Shutterstock/Jim1982)

Ahora bien, si todavía tenemos que sermonearte sobre esto y has tenido una sola consola antes, me decepcionará, pero si necesitas un recordatorio, limpia las rejillas de ventilación.

Muchas consolas han muerto de forma trágica a manos de las aspas cargadas de pelusa, lo que puede provocar que los componentes se asen a fuego lento, así que asegúrate de que no solo mantienes las rejillas de ventilación limpias, sino que también mantienes la casa ordenada, quitando el polvo y pasando la aspiradora con regularidad.

Así es cómo se limpia la Xbox Series X (opens in new tab)/ S (opens in new tab) si necesitas un repaso.

Apaga las notificaciones

(Image credit: Microsoft)

Esta es personal: odio las notificaciones, especialmente las innecesarias. En el mejor de los casos, son un poco molestas, y en el peor, pueden romper completamente tu inmersión cuando estás viendo una escena, o distraerte justo cuando estás jugando a vida o muerte.

No temas, la configuración de las notificaciones de Xbox es muy personalizable, y puedes ajustar cuáles recibes y cuándo, dirigiéndote a Preferencias en la configuración, y luego a las notificaciones. Asegúrate de hacer lo mismo en tu aplicación móvil tocando tu Gamertag y luego navegando hasta la configuración de las notificaciones.