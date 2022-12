Los mejores accesorios para PS5: todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de la PlayStation 5

(opens in new tab)

Los mejores accesorios para PS5 son aquellos complementos para tu consola que te ayudan a sacar el máximo partido de la última máquina de juegos de Sony. Hemos hecho todo lo posible para reducir nuestras opciones a unos pocos y selectos periféricos basados en diferentes categorías, precios y uso.

Y es que los mejores accesorios para PS5 tienen que enriquecer tu experiencia de juego y tu disfrute multimedia en la plataforma. Afortunadamente, tampoco tienen por qué salirte caros. Hemos tenido en cuenta las opciones más asequibles para tu bolsillo junto con las ofertas de gama alta para ofrecerte una visión completa de lo que hay y en lo que deberías fijarte ahora mismo.

Los mejores accesorios para PS5 del 2022

(Image credit: Shutterstock/SolidMaks)

1. Mando DualSense Inalámbrico El mejor accesorio para PS5 specifications Colour Negro, Blanco Condition Nuevo Game Platform Las mejores ofertas de hoy Ver en G2A ES (opens in new tab) Ver en alternate ES (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Pros + Excelente respuesta háptica + Ergonomía líder + Los gatillos adaptativos son increíbles Contras - Caro si se compra por separado - La batería no dura mucho

El mando DualSense puede considerarse fácilmente uno de los accesorios más esenciales de PS5, ya que es muy probable que quieras jugar con amigos. Por otra parte, la duración bastante limitada de la batería del último pad de PlayStation puede dejar un poco que desear. Dependiendo del uso que le des, puedes esperar entre cuatro y ocho horas, lo que significa que tendrás que echar mano del cable de carga en las sesiones de juego más largas.

El DualSense es un auténtico placer de usar Techradar

Personalmente, tenemos varios mandos DualSense a mano con nuestra consola PS5 para intercambiarlos y evitar este problema. No es lo ideal, pero te mantiene libre de cables por el momento. En cuanto a lo que hace que este mando en particular sea tan especial, la prueba está en la ergonomía. Es un gamepad increíblemente cómodo de usar y cuenta con una respuesta háptica increíble, así como gatillos adaptativos que ninguna otra compañía está haciendo ahora mismo, lo que contribuye en gran medida a aliviar el poco excepcional tiempo de juego.

Si no te gusta el color blanco que viene de serie con tu consola PS5, puedes elegir entre un montón de opciones nuevas e interesantes. Algunas de nuestras variantes favoritas son Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue y Nova Pink. Si quieres jugar a videojuegos con tus amigos y familiares, otro mando oficial podría ser la solución perfecta para sacar el máximo partido a la amplia biblioteca de PS5.

(Image credit: Future)

2. Auriculares inalámbricos Pulse 3D El mejor accesorio de PS5 para un sonido envolvente specifications Colour Blanco Condition Nuevo Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en G2A ES (opens in new tab) Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) Pros + Audio 3D estelar + Buen micrófono + Cómodo con el paso del tiempo Contras - La calidad de construcción no es asombrosa

No ha dejado de impresionarnos lo que los auriculares inalámbricos Pulse 3D son capaces de hacer por un precio muy competitivo, incluso más de dos años después de su lanzamiento al mercado. Esto se debe a que camina por la delgada línea que separa lo asequible de lo potente, y aunque en última instancia se aprecia una reducción de la sensación de calidad de fabricación superior en comparación con otros auriculares, el conjunto lo compensa con la introducción de la tecnología de audio 3D.

Como auricular oficial para PS5, el Pulse 3D Wireless debería ser uno de los primeros accesorios que compres para la nueva consola. Techradar

Como la PS5 carece de la compatibilidad con Dolby Atmos de la Xbox Serie X, la respuesta de Sony a un sonido más envolvente ha sido el Tempest 3D AudioTech. La lista de títulos compatibles con este software es cada vez mayor, con más de 20 juegos first-party. Si quieres escuchar el sonido de la generación actual, el Pulse 3D impresiona con su precio de venta recomendado relativamente asequible de 99,99€. Sin embargo, este año hemos visto este modelo bastante más barato, así que también puedes conseguirlo con descuento.

(Image credit: Sony)

3. Estación de carga DualSense El mejor accesorio barato para PS5 specifications Condition Nuevo Las mejores ofertas de hoy Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en alternate ES (opens in new tab) Pros + Admite dos controladores DualSense + Formato y tamaño reducidos + Verificado oficialmente por Sony Contras - Tarda unas tres horas en cargar

Ya hemos señalado que la única debilidad real del mando DualSense es la duración de la batería, que no es precisamente estelar, y puedes solucionar este problema con la estación de carga DualSense. Esta base de carga es compatible con dos mandos a la vez, lo que también te ofrece un buen lugar para guardarlos cuando no los uses. Los mandos tardan unas tres horas en cargarse por completo, así que este accesorio para PS5 se utiliza mejor cuando el sistema, y tú, estáis en modo de descanso.

La DualSense Charging Station también es bastante barata. Actualmente cuesta unos 35€, pero a lo largo del año se ha visto a precios más baratos. Si puedes disponer de un enchufe extra, creemos que tener este accesorio a mano y adoptar la rutina de guardar aquí tus mandos puede ser la diferencia entre jugar un par de horas o pasarte toda la noche.

(Image credit: Sony)

4. Mando a distancia multimedia El mejor accesorio de PS5 para servicios de streaming specifications Condition Nuevo Las mejores ofertas de hoy Ver en G2A ES (opens in new tab) Ver en Phone House ES (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Pros + Lo mejor para aplicaciones de streaming + Precio económico Contras - No es técnicamente necesario - No es recargable

Aunque el PS5 Media Remote no es estrictamente necesario, creemos que merece la pena tenerlo en cuenta para cualquiera que utilice su consola PS5 como su principal máquina multimedia. Si pasas tanto tiempo viendo Netflix y Disney Plus en tu consola como jugando, este económico artículo podría ahorrarte la energía necesaria para tu DualSense, además de ofrecerte algunos trucos.

Para empezar, el PS5 Media Remote utiliza pilas AA estándar, como las de un mando de TV convencional. Eso significa que puedes tener un cajón repleto de pilas de litio baratas y que no te costará coger el mando para poner algo en el televisor. También puedes esperar unas 12 horas de reproducción de este accesorio, que es mucho más tiempo que el DualSense en comparación.

(Image credit: Sony )

5. Cámara HD PS5 El mejor accesorio de PS5 para streamers specifications Condition Nuevo Las mejores ofertas de hoy Ver en G2A ES (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Pros + Ideal para streaming + Calidad de imagen nítida + Funciona de forma nativa con el sistema Contras - Funcionalidad limitada - Aspecto básico

Si quieres retransmitir tus partidas de PS5 al mundo de YouTube y Twitch, el único objetivo de la cámara HD para PS5 es hacerlo de la forma más sencilla posible. Y es que esta webcam, diseñada específicamente para la última consola de Sony, te permite emitir o grabar vídeos con tu cara y sin complicaciones.

No es necesario recurrir a software específico. Sin embargo, no obtendrás la máxima calidad de imagen, pero para una configuración de streaming estándar, merece la pena apostar por esta opción. Actualmente se vende por 60€, un precio mucho más bajo que el de una cámara HD normal y corriente, y es de una marca consolidada.

Los mejores accesorios para PS5 - Preguntas frecuentes

¿Necesito auriculares para PS5? Los auriculares no son un requisito para jugar a PS5, pero pueden ayudarte a mejorar tu experiencia. Si buscas una forma de sumergirte en el título al que estás jugando, tener unos auriculares es el primer paso, especialmente unos con audio 3D, como los Pulse 3D Wireless Headset. Además, tener unos auriculares es una forma estupenda de jugar con amigos, así que aunque no sean un requisito para la configuración, serán un complemento valioso para maximizar lo que puedes hacer con tu consola.

¿Qué necesitas para sacar el máximo partido a la PS5? Sacar el máximo partido a tu PS5 depende del uso que le des, así que hay muchas cosas que puedes hacer para maximizar su rendimiento. Si quieres mejorar una experiencia de juego inmersiva, hazte con un mando DualSense 5 y unos auriculares que te permitirán perderte en tus partidas. Si lo que quieres es aprovechar al máximo tu PS5 para hacer streaming, lo que mejor se adapta a tus necesidades es una cámara. Hay muchas formas de mejorar tu experiencia con la PS5, y los accesorios que hemos presentado son complementos valiosos a tener en cuenta.