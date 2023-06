Los mejores juegos de PS4: los imprescindibles de Sony que no debes perderte

Included in this guide:

Los mejores juegos de PS4 siguen impresionándonos con su emocionante jugabilidad, sus historias inolvidables y sus preciosos efectos visuales.

No te desanimes por el hecho de que la consola sea ya de la anterior de juegos: sigue siendo una potencia en el gaming y una máquina que puede proporcionarte un sinfín de experiencias y diversión, además de que su precio en el mercado de segunda mano está casi al alcance de cualquiera.

Los grandes éxitos de PS4 ofrecen un estilo increíble y nuevas ideas de gameplay. También ofrecen momentos para recordar toda la vida: personajes e historias de los que seguimos hablando años después. Ya sea una nueva aventura de un popular héroe de PlayStation o algo completamente nuevo, PS4 lo tiene.

Y a pesar de que la PS5 ya va por su tercer año, ¡no hay que olvidar el hecho de que se siguen lanzando juegos para PlayStation 4! Esto significa que seguimos disfrutando de una biblioteca de juegos de PS4 más grande que nunca, a rebosar, pero además, si tienes una PS5, podrás disfrutar de los juegos de PS4 con un rendimiento mejorado gracias a la retrocompatibilidad. Sin embargo, si estás buscando los mejores juegos para PS5, también tenemos lo que necesitas. Por otro lado, no olvidemos la magnífica opción de la PS4 Pro, con más disco duro, mayor velocidad de fotogramas, y compatibilidad con HDR 4K.

Hemos elaborado una lista de juegos de diferentes géneros para demostrar que, independientemente de lo que te guste, la PS4 te ofrece algo que está a tu altura. Desde shooters hasta aventuras de acción y RPG, aquí tienes los mejores juegos de PS4 a los que puedes jugar ahora mismo.

Los mejores juegos de PS4 en el 2023

Bloodborne Un viaje oscuro e intimidante que pondrá a prueba tus habilidades de gamer Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon Ver en Amazon

Bloodborne, de FromSoftware, es un juego de acción y rol en el que explorarás el mundo gótico de Yharnam en la piel de un personaje llamado simplemente el Cazador. Tu objetivo es explorar Yharnam o, por decirlo de un modo más sencillo, sobrevivir a ella: sus oscuras calles están llenas de poderosos monstruos que no se pueden abatir con sólo pulsar rápidamente los botones.

Bloodborne comparte muchas similitudes con los 'Souls' de FromSoftware, así como con Elden Ring: te enfrentarás a combates difíciles, te orientarás sin ayuda y conectarás los puntos del lore del mundo por ti mismo. Sin embargo, el combate de Bloodborne es rápido, los monstruos suelen atacar en grandes hordas y los elementos RPG del juego te dan suficiente libertad para personalizar tu estilo de lucha.

Es el título perfecto para los gamers que encuentran el combate de Souls demasiado lento y restrictivo, y el diseño visual, la música y la construcción del mundo de Bloodborne son muy originales y memorables. Bloodborne es una pesadilla lovecraftiana que te hará volver a por más, gracias a un satisfactorio grado de misterio y libertad del jugador, y deberías experimentarlo al menos una vez.

Death Stranding Reparte paquetes en un inquietante y bello páramo apocalíptico Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Ver en Wakkap Ver en Amazon Ver en Amazon

El primer juego de Hideo Kojima como diseñador independiente es Death Stranding, una aventura de acción a la que muchos jugadores también llaman cariñosamente el simulador de cartero. El jugador encarna a Sam Porter-Bridges, un mensajero lo bastante valiente como para atravesar a pie una América postapocalíptica para entregar mercancías a la gente.

Death Stranding es esencialmente un simulador de búsqueda de caminos que puede poner a prueba tu paciencia: descender en rappel por una montaña con una pila de cajas balanceándose a la espalda de Sam es un auténtico desafío, y no se parece a nada que hayamos jugado antes.

Death Stranding no sólo es único, sino que a menudo también es muy bello. Sam, interpretado por Norman Reedus, actor en The Walking Dead, está perfectamente representado, y las montañas nevadas y los campos cubiertos de hierba que atraviesas desprenden una calma asombrosa. Pero Death Stranding también puede ser tenso: tendrás algunos encontronazos con monstruos, lo que te llevará a un sigilo tenso. Si a esto le añadimos una construcción del mundo increíblemente detallada, con el estilo característico de Kojima, tenemos uno de los mejores juegos de PS4, un juego sin igual.

Doom Eternal Un shooter que te hará sentir como una bestia Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon Ver en Amazon Ver en Amazon

El último juego de la serie Doom es un shooter acelerado que emocionará tanto a los viejos fans como a los recién llegados a la serie: es un shooter espectacular y exagerdo que parece una auténtica exhibición de poder. En el papel de Doom Slayer, te abrirás paso a bombazos y tiros por escenarios llenos de hordas de monstruos, todo ello al ritmo de una banda sonora de heavy metal.

Con Doom Eternal, los fans de los shooters disfrutarán de una aventura fluida y con estilo que sigue siendo totalmente Doom, con su actitud gamberra y todo.

Doom Eternal te muestra sus asesinatos con un grado de detalle sangriento que debería encantar a cualquier fan del terror, exprimiendo al máximo el hardware de la PS4 y produciendo unos efectos visuales asombrosos. La frenética jugabilidad es tan fluida que no querrás parar: es un juego que te hace sentir poderoso sin dejar de ofrecer un reto decente. Puedes mejorar y adaptar a Doom Slayer de varias formas, por lo que hay muchos alicientes para seguir jugando a Doom Eternal incluso cuando hayas completado su historia.

Elden Ring No recomendado para los que se rinden fácil Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Ver en Eneba US Ver en Amazon Ver en PcComponentes ES

El desarrollador FromSoftware continúa con su racha de RPGs de acción de dificultad elevada (o similares a los Souls) con Elden Ring. Ambientado un reino de fantasía, los jugadores tienen que saquear, atacar, esquivar y cronometrar perfectamente su camino a través del reino con la esperanza de convertirse en el Señor de los Elden.

Si esto te parece un juego de fantasía aburrido y estándar, no te preocupes. George R.R. Martin, el mismísimo bardo moderno, ha coescrito la historia. La colaboración entre FromSoftware y Martin da como resultado un mundo abierto rico y vasto, repleto de misterios por desentrañar, un mundo que pide ser explorado.

Los veteranos de FromSoftware se encontrarán rápidamente como en casa en Elden Ring. Los fundamentos del combate son tan sólidos como siempre. Hay una gran cantidad de opciones para especializar a tu personaje, con muchas armas y hechizos para apoyar tu estilo de juego.

Sin embargo, una advertencia para los jugadores menos experimentados: Elden Ring no es fácil. Los títulos de FromSoftware son notoriamente desafiantes y, para algunos, eso simplemente no es de su gusto, y está bien. Pero ese reto significa que cada enemigo que se abate, y cada centímetro que se avanza, es excepcionalmente gratificante (quizás más que en cualquier otro juego).

Red Dead Redemption 2 Un juego en el que quedarse a vivir Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Ver en Eneba US Ver en Amazon Ver en PcComponentes ES

El gran lanzamiento de Rockstar Games del 2018 fue un éxito automático tras su salida. Red Dead Redemption 2 es un maravilloso western que cuenta la historia de Arthur Morgan y su banda mientras intentan sobrevivir al ocaso del salvaje oeste como forajidos de la justicia. Sin embargo, el juego es mucho más que eso.

Tanto si estás siguiendo la historia, haciendo todas las misiones secundarias hasta acabarlas o simplemente mejorando el vínculo con tu caballo, RDR2 es uno de esos juegos en los que puedes sumergirte fácilmente más de 80 horas y aún tener cosas que hacer. Cazar, pescar, jugar al póker, cazar criminales, buscar fantasmas o hacer paleontología (no es broma) son solo algunas de las muchas tareas a las que te puedes dedicar en este título. Su extenso mapa (con 3 estados, varios pueblos y ciudades, ecosistemas que van desde glaciares hasta pantanos, con más de 200 especies animales y vegetales) es tan amplio que todavía en el 2023 los jugadores siguen descubriendo nuevos secretos y personajes.

La jugabilidad es estelar y los gráficos son magníficos. Asegúrate de echarle un vistazo si aún no lo has hecho.

FIFA 23 La última entrega de la serie de fútbol de EA es también la mejor Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Comprobar Amazon

Los FIFA son juegos básicos en la colección de cualquier amante de los juegos deportivos, y el FIFA 23 no es una excepción. Este es el último juego que el editor EA puede lanzar con este nombre, ya que la licencia original de FIFA ha expirado. Eso significa que FIFA 23 es la última oportunidad y la mejor manera de vivir tu fantasía de juego de fútbol, incluyendo llevar a tus jugadores favoritos de la vida real al terreno de juego.

FIFA 23 es la mejor forma de disfrutar del fútbol en una consola, un juego de última generación que sigue luciendo a la perfección, ofrece opciones detalladas de control del balón y hace que los disparos se vean como en los partidos televisados de alto octanaje.

Los fans de siempre disfrutarán con los cambios en la jugabilidad que dan un aire nuevo al juego, mientras que cualquiera que ame el fútbol encontrará un montón de modos con los que disfrutar de un fútbol casi fotorrealista.

Desde el reboot de la saga de acción y aventura God of War en el 2018, la serie se ha ganado muchos fans nuevos, gracias a un combate muy satisfactorio, y una historia emocional contada en su totalidad como un plano secuencia (sin que el plano de cámara se corte ni una sola vez), lo que es tanto un gran logro técnico como fascinante de ver.

Como podrás leer nuestro análisis de God of War Ragnarok, la secuela trae de vuelta todos estos elementos, pero también viene con algunas mejoras y partes nuevas. Por un lado, aunque nuestra querida hacha Leviatán está de vuelta para luchar y resolver puzles, Ragnarok también introduce algunas armas nuevas y puzles introducidos en el escenario. Podrás vivir la historia desde muchas otras perspectivas, además de la de Kratos, gracias a un reparto mucho más amplio y a un montón de misiones secundarias, y ahora que Atreus es mayor, también tiene un papel aún más activo en los acontecimientos.

God of War Ragnarok es uno de los mejores juegos de PS4 y un juego imprescindible para los jugadores a los que les encantó la aventura de Kratos y Atreus y quieren que termine, pero también es un juego que te atrae con unos gráficos increíblemente bonitos tanto en PS4 como en PS5, y una cantidad manejable de contenido secundario que te enseñará más mitología nórdica si te apetece. God of War Ragnarok sigue siendo exclusivo de las consolas PlayStation y es el tipo de juego por el que vale la pena tener la consola.

Marvel's Spider-Man El mejor juego de superhéroes al que puedes jugar actualmente Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon

Como su nombre indica, este juego te permite viajar por la ciudad de Nueva York como uno de los superhéroes más populares de Marvel. Se trata de la primera salida de Spiderman desde la época de PS2, y controlarlo es sencillamente fenomenal. Tanto si te balanceas por los edificios como si golpeas a tus enemigos con un ataque acrobático, en esta aventura de acción en mundo abierto disfrutarás de una de las jugabilidades más refinadas que ofrece el género.

Spiderman combina una buena historia y un combate divertido con un mundo abierto que no se excede con el contenido opcional, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos para PS4 si te gustan los juegos de mundo abierto pero siempre estás demasiado ocupado para terminarlos.

Asegúrate también de jugar a Spider-Man: Miles Morales en PS5 si tienes una. Tanto este juego como Spider-Man merecen la pena, y Marvel's Spider-Man 2 ya tiene fecha de lanzamiento.

Persona 5 Royal El mejor juego para los fans de los JRPG Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon Ver en Amazon Ver en Amazon

Persona 5 cuenta la historia de Joker, un estudiante que se ha trasladado a una nueva escuela en el Tokio actual. A lo largo del curso escolar, Joker y algunos de sus compañeros empiezan a despertar poderes especiales, lo que hace que los afectados formen un grupo de vigilantes llamado los Ladrones Fantasma de Corazones. El grupo viaja por el misterioso Metaverso (no el de Facebook), obligando a los adultos a tener un "cambio de corazón", en un esfuerzo por reformar la ciudad. Hay mucho más que eso, pero no queremos hacerte spoilers.

Persona 5 está considerado uno de los mejores JRPGS de todos los tiempos, y no es difícil ver por qué. Es un juego con estilo, con más de 100 horas de contenido y una historia que te mantendrá enganchado y te hará tocar la fibra sensible. Aunque Persona 5 también salió a la venta en PS3, PS4 es realmente la consola de Persona 5: más gente ha jugado al juego que nunca, e incluso tiene una secuela llamada Persona 5 Strikers.

Si lo compras ahora, asegúrate de comprar Persona 5 Royal antes que la versión original. Si lo tuyo son los RPG occidentales, visita nuestra lista de los mejores RPG.

The Witcher 3: Wild Hunt Una elevada historia de fantasía con grandes apuestas emocionales Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon Ver en Amazon Ver en Amazon

La serie de juegos de rol The Witcher existe desde hace mucho tiempo, pero el lanzamiento de The Witcher 3 en la época de PS4 hizo que el brujo Geralt y el mundo en el que vive fueran más populares que nunca. Como el brujo Geralt, te abres camino por el mundo en busca de tu hija adoptiva, una poderosa usuaria de la magia que, al igual que tú, está siendo perseguida por un grupo llamado La Caza Salvaje. Pero el viaje no es sencillo, ya que te ves envuelto en guerras, intrigas políticas y un montón de problemas personales, que requerirán tu capacidad de decisión, tu espada y algo de magia.

Durante mucho tiempo, no hubo ningún juego en PS4 que luciera mejor, pero The Witcher 3 es uno de los mejores juegos de PS4 porque la historia de Geralt te llevará por un fascinante mundo de fantasía libre de los habituales tropos de personajes, como enanos que viven bajo tierra y magos de largas barbas blancas.

The Witcher 3 es enorme, y es uno de los pocos juegos de mundo abierto en los que ninguna tarea o misión secundaria parece superflua, simplemente todo forma parte de un gran e interesante tapiz que puedes explorar. Se trata de un juego repleto de momentos memorables, encabezados por uno de los protagonistas más queridos del mundo de los videojuegos.

Uncharted 4: A Thief's End En fin del camino Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Comprobar Amazon

Uncharted 4: A Thief's End es la última parte de la saga de Nathan Drake, otro de los protagonistas más populares de PlayStation. Cuando nos encontramos con él en esta ocasión, Nathan está casado y ha renunciado al estilo de vida de la caza del tesoro, pero cuando su hermano perdido le pide ayuda, Nathan no puede rechazarlo. Esta serie de acción y aventuras combina disparos en tercera persona a cubierto con secuencias de escalada.

Uncharted es uno de los mejores juegos de PS4 por su presentación cinematográfica, y Uncharted 4 no es una excepción. En ningún otro sitio salvo en PlayStation 4 puedes disfrutar de un juego tipo Indiana Jones con un héroe que se codea con los mejores.

Uncharted es el juego ideal para quienes disfrutan con los grandes escenarios, ya sea una campana gigante que se estrella contra la torre del reloj a la que Nathan acaba de subir o una tensa secuencia de persecución. Esta es una gran despedida para los fans de Nathan Drake, y también puedes hacerte con las versiones remasterizadas de los cuatro juegos anteriores para PS4.

The Last of Us Remastered & The Last of Us Parte II Simplemente, historia de los videojuegos Our expert review: Las mejores ofertas de hoy Comprobar Amazon

A no ser que hayas vivido en una cueva durante los últimos 10 años, debes haber oído algo sobre The Last of Us. El hecho de que sea un título conocido intergeneracionalmente a nivel mundial y que tenga una de las mejores adaptaciones como serie de televisión que se han visto, no es casualidad.

Tanto el primero como el segundo son juegos muy innovadores en cuanto a narrativa, gameplay, gráficos, físicas, etc., y han enganchado a más de una hornada de gamers fans de la aventura y la acción. Con una historia más que emocionante, unos personajes que quedan para siempre en la memoria, un sistema de combate totalmente impactante y unas mecánicas de 'crafteo' interesantes e implementadas orgánicamente en el mundo en el que nos movemos, este par de títulos siempre estarán en el podio de los videojuegos de siempre para muchos.

The Last of Us Remastered es una versión muy mejorada del título de Naughty Dog que marcó una época en PlayStation 3. Si hasta ese momento los videojuegos con narrativa cinematográfica siempre se habían fijado en las pelis de Hollywood, los de Naughty Dog decidieron inspirarse en el cine independiente, con una historia dura, incómoda y muy realista, que respeta la inteligencia del jugador, y no tiene miedo de no contentar a todo tipo de público.

Por otro lado, The Last of Us Parte II lleva al siguiente nivel todo lo que hizo grande a su antecesor. Es, casi con toda seguridad, el mejor juego de su generación, un puñetazo emocional y visceral que explora temas como la venganza, el tribalismo y las zonas grises de la moralidad, y una obra maestra que nadie debería perderse.

Preguntas frecuentes sobre los mejores juegos de PS4: respuestas rápidas

¿Qué juegos de PS4 saldrán en el 2023? El 2023 es otro gran año para los juegos de PS4, con títulos como Assassin's Creed Mirage, Final Fantasy 16 y Suicide Squad: Kill the Justice League, todos en cola para llegar durante los próximos meses.

¿Qué juegos merece la pena comprar en PS4? Los gustos varían, pero las antiguas exclusivas de Sony, que a menudo siguen siendo mejores en PS4 que sus versiones para PC, tienden a ser populares. Recomendamos Marvel's Spider-Man, God of War Ragnarok y The Last of Us 2.

Cómo hemos elaborado nuestra lista de los mejores juegos de PS4

En TechRadar somos un experimentado equipo de expertos en juegos y tecnología que hemos dedicado cientos (o miles) de horas a los mejores juegos de PS4 para confeccionar esta lista para ti. Hemos jugado a centenares de juegos de PS4 de un montón de géneros para poder recomendar algo a casi todo el mundo con esta lista. Además, siempre estamos revisando más juegos nuevos, por lo que puedes estar seguro de que nos lo tomamos en serio y sólo queremos ofrecerte lo mejor de lo mejor del catálogo de PS4.