Google Fotos te permite añadir la magia Ultra HDR a tus imágenes

Si has hecho un montón de fotos pero te gustaría poder mejorarlas con un poco de magia HDR, estás de suerte. Google acaba de añadir la posibilidad de mejorar tus imágenes con efectos Ultra HDR en Google Fotos. Y lo que es mejor, los cambios HDR se pueden aplicar a fotos normales, incluso si ya las has tomado y subido.

Según ha podido saber Android Authority, la función se ha desplegado a varios usuarios de Google Fotos en los últimos días. Aún no puede ser utilizada por todo el mundo, y no está claro si se limita a los mejores teléfonos Android o si pronto estará disponible de forma más generalizada.

El modo Ultra HDR de Google Fotos te permite hacer fotos con una gama de colores más amplia que las imágenes estándar. Esto puede aumentar la viveza de la imagen, pero normalmente necesitarás un dispositivo con pantalla HDR para apreciar plenamente el efecto.

