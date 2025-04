The Last of Us temporada 2: todo lo que debes saber antes de volver a encontrarte con Joel y Ellie

The Last of Us temporada 2

The Last of Us temporada 2: información clave - La fecha de lanzamiento está prevista para mediados de abril - Los tráilers se publicarán en octubre de 2024 y marzo de 2025 - Los principales miembros del reparto regresarán - Se revelan nuevos miembros del reparto - La trama de The Last of Us Part II se desarrollará a lo largo de las temporadas 2 y 3 - Contendrá lazos argumentales no vistos en los juegos - Los creadores se preparan para empezar a trabajar en la temporada 3 - Podría durar cuatro temporadas

La temporada 2 de The Last of Us estará con nosotros antes de que nos demos cuenta. La increíblemente popular serie de HBO regresará el 14 de abril, por lo que su segunda temporada está a menos de una semana de hacer su debut en la pequeña pantalla.

Antes del regreso de The Last of Us (TLoU), querrás leer lo que sabemos sobre ella. Para ello, he recopilado las noticias más importantes y recientes sobre el segundo capítulo de una de las mejores series de Max, incluidos detalles sobre sus tráileres, el reparto confirmado, los hilos argumentales y el futuro de la serie.

A continuación, spoilers completos de la primera temporada de The Last of Us y de la franquicia de videojuegos de Naught Dog en la que se basa la serie. También se incluyen posibles spoilers de la segunda temporada.

The Last of Us temporada 2: fecha de estreno

Every path has a price.#TheLastOfUs returns April 13 on Max. pic.twitter.com/prGsEfBIloFebruary 19, 2025

La segunda temporada de The Last of Us se estrenará el lunes 14 de abril en España. HBO confirmó la fecha de lanzamiento de la segunda temporada de The Last of Us a mediados de febrero.

Un mes antes, Sony reveló la fecha de lanzamiento de The Last of Us 2 en abril de 2025 en el CES 2025. De este modo, se reduce el plazo de lanzamiento de principios de 2025 que Casey Bloys, jefe de HBO, comentó en noviembre de 2024, dos meses después de que Bloys anunciara su lanzamiento a principios o mediados de 2025.

The Last of Us temporada 2: tráiler

The Last of Us Temporada 2 | Tráiler | Max - YouTube Watch On

Su último tráiler se presentó en el festival South by South West (SXSW) a principios de marzo. Además, acumuló 158 millones de visitas en los tres primeros días posteriores al estreno, lo que convierte a este tráiler en el más visto de la historia de HBO.

De todos modos, también se anunciaba un gran enfrentamiento entre Ellie, de Bella Ramsey, y Joel, de Pedro Pascal, pero el gran momento que todos estamos esperando (bueno, los que hemos jugado a los juegos) no se ha revelado en absoluto. Oye, ¿por qué arruinárselo a los que no han tocado la serie de juegos TLoU de Naughty Dog?

¿Te perdiste otro teaser que llegó en enero y que, si bien hizo que los fans se entusiasmaran con cada detalle que contenía, también preocupó a algunos por el bienestar de uno de sus nuevos miembros del reparto? Descúbrelo a continuación:

The Last of Us S2 | Teaser | Max - YouTube Watch On

Hubo otro tráiler de la segunda temporada de The Last of Us que se publicó como parte de la edición de 2024 del Día de The Last of Us, también conocido como 26 de septiembre, la fecha en el universo en la que el virus Cordyceps asoló a la humanidad y destruyó la vida tal y como la conocemos. Sin embargo, se ha hecho privado en el canal de YouTube de HBO, así que ya no puedes verlo.

Aun así, puedes ver un tráiler de Max que destaca la próxima línea de emocionantes programas de HBO, que contiene otras imágenes de la segunda temporada. Ese sizzle reel llegó casi tres meses después de que se revelaran las primeras imágenes de la segunda temporada de The Last of Us.

The Last of Us temporada 2: reparto

Ellie y Tommy son dos de los cuatro personajes que volverán de la primera temporada (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

Esta es la lista oficial del reparto de la segunda temporada de The Last of Us hasta el momento:

Pedro Pascal como Joel

Bella Ramsey como Ellie

Gabriel Luna como Tommy

Rutina Wesley como Maria

Kaitlyn Dever como Abby

Isabela Merced como Dina

Young Mazino como Jesse

Ariela Barer como Mel

Tati Gabrielle como Nora

Spencer Lord como Owen

Jeffrey Wright como Isaac

Danny Ramirez como Manny

Joe Pantoliano como Eugene

Catherine O'Hara

Los cuatro primeros actores repiten sus papeles de la primera temporada, y se les unirá en la categoría de actores principales Kaitlyn Dever, de No One Will Save You, como Abby, la deuteragonista del segundo juego y principal antagonista de la segunda temporada.

Según una entrevista de Entertainment Weekly (EW), la Abby de Dever no es tan musculosa como su homóloga del videojuego porque, como dijo el co-director Neil Druckmann, "eso no juega un papel tan importante en esta versión de la historia porque no hay tanta acción violenta momento a momento. Se trata más del drama. No digo que no haya acción. Es sólo que, de nuevo, las prioridades y la forma de enfocarlo son diferentes".

Abby (segunda a la derecha) lidera un equipo de Luciérnagas en una misión para vengar la muerte de algunos de sus miembros. (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

A Dever se le une la estrella de Beef Young Mazino como Jesse, uno de los amigos de Ellie, mientras que Isabela Merced, de Alien: Romulus, interpreta a Dina, otra de las compañeras (y novia) de Ellie. No conocemos la identidad del personaje de O'Hara, pero se ha confirmado que es la terapeuta de Joel con la que habla en el final de la primera temporada.

Por otra parte, Wright retoma su papel de Isaac Dixon, líder del Frente de Liberación de Washington y aliado clave de Abby, a quien también interpretó en The Last of Us Part II. Ramirez, Gabrielle, Barer y Lord también interpretan a otros miembros del Frente de Liberación de Washington que aparecen en los juegos.

Dina (izquierda) tendrá un papel importante en la segunda temporada junto a Joel (derecha) (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

Por último, en un extenso artículo de Variety, Druckmann confirmó que el Eugene de Pantoliano, un personaje con un papel muy secundario en The Last of Us Part II, recibirá el tratamiento de Bill y Frank en esta temporada, es decir, una gran expansión de su arco personal en los juegos. En noviembre de 2023, Druckmann confirmó que la segunda temporada contendría material totalmente nuevo que no se había visto en los juegos, así que esto parece ser lo que insinuó hace casi 18 meses.

«Me emociono cuando veo estas oportunidades», dijo Druckmann. "Me digo: '¡Oh, no conozco tan bien a Eugene! La historia que contábamos [en el juego] era algo superficial. La forma en que entra este personaje realmente llega al corazón de Joel y Ellie y su relación."

The Last of Us temporada 2: posible argumento

La segunda temporada adaptará muchas escenas memorables de la serie de videojuegos de Naughty Dog (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

A continuación, spoilers importantes de la temporada 1 de The Last of Us y del videojuego de Naughty Dog The Last of Us Part II.

Este es el eslogan oficial de la segunda temporada de The Last of Us: «Después de cinco años de paz tras los acontecimientos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie les alcanza, arrastrándoles a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.»

No es mucho pero, basándome en TLoU Parte II, más lo que pasó en el final de la primera temporada, me hago una idea de lo que pasará esta temporada. No voy a hablar de spoilers importantes del segundo juego -no soy tan despiadado-, pero hay algunos aspectos sin spoilers que sí puedo comentar.

En primer lugar, esta segunda temporada de The Last of Us sólo tendrá siete episodios, ya que Mazin ha dicho que le parecía el «punto de ruptura natural» para la historia. Teniendo en cuenta que Druckman y él planean contar la historia de la segunda parte de TLoU en dos temporadas, es una razón de peso para hacerla más corta que la primera.

Joel todavía no se ha sincerado con Ellie sobre lo que pasó en el final de la temporada 1 (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

Como confirma el eslogan, la segunda temporada, al igual que The Last of Us Part II, se sitúa cinco años después de su predecesora, por lo que Joel y Ellie formarán parte de la población de Jackson, el pueblo de Wyoming al que viajaron para encontrar a Tommy, el hermano de Joel, en la primera temporada.

Sin embargo, las cosas empeorarán entre la pareja. En el episodio 9 de la primera temporada, Joel no le contó a Ellie lo que había sucedido en el campamento de las Luciérnagas, es decir, que iban a matarla para desarrollar una cura para la infección por Cordyceps. Ellie es completamente inmune a la enfermedad, y por eso las Luciérnagas estaban tan ansiosas por hacerse con ella.

Cuando Joel se entera, las masacra para salvar la vida de Ellie. Es una decisión comprensible, sobre todo después de lo que le ocurrió a su propia hija Sarah en el primer episodio de la primera temporada. Sin embargo, con sus acciones egoístas parece haber condenado a la humanidad a seguir luchando contra la infección y, como demuestran las imágenes que hemos visto, sigue sintiéndose culpable por no haberse sincerado con Ellie.

Abby será la principal antagonista de esta temporada (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

Por lo demás, hay nuevos intrusos que buscan vengar las muertes de la primera temporada, y un acontecimiento concreto culminará con una muerte catastrófica e impactante (si lo sabes, lo sabes).

Otros personajes tendrán que forjar nuevas alianzas, hay un nuevo culto religioso en escena -los Serafines- con el que Ellie y compañía tendrán que lidiar, una nueva fuerza miliciana de ex-Fireflies llamada Frente de Liberación de Washington, y otro aterrador grupo que esclaviza a la gente llamado los Cascabeles. En definitiva, a nuestros héroes les espera una temporada estresante, violenta, emotiva y mucho más oscura.

Si eso suena a que la segunda temporada ignorará a los infectados en favor de la acción entre humanos, no te preocupes. En declaraciones a Variety en marzo de 2023, Mazin y Druckmann afirmaron que los infectados -cuyo diseño se inspiró en los brotes de soja, según declaró a TechRadar el supervisor de animación VFX de la serie- confirmarán que en esta temporada habrá una mayor variedad de monstruos hambrientos de carne de los que nuestros héroes y villanos tendrán que preocuparse.

Durante el panel de la segunda temporada en SXSW, Druckmann también confirmó que las esporas -la forma en que el virus se transfiere de una persona a otra- también se introducirán en esta temporada. Lo que esto significa para el método de infección basado en zarcillos, que se utilizó en la primera temporada, es una incógnita.

Habrá más versiones de los infectados en la temporada 2 (Image credit: Liane Henstcher/HBO)

Al igual que la primera temporada amplió el universo y los personajes de la franquicia, su continuación hará lo propio. Anteriormente, Druckmann había declarado a TechRadar que «no podríamos haber contado esta historia en el juego», que el cambio en la línea temporal de la adaptación televisiva se hizo para «ayudar a que la historia fuera más real» y que el tercer episodio de la serie permitía «ir en una dirección diferente» a la de los juegos.

Así pues, existe un precedente para que Naughty Dog, HBO y Sony Pictures Television (las tres productoras de la serie) introduzcan cambios cuando sea necesario. No está claro, sin embargo, si la historia de Eugene será la única adición importante.

En una charla con Deadline, Druckmann también dijo que el equipo ejecutivo de la serie está jugando con los cambios que podría haber en la próxima entrega de la adaptación televisiva: "Los momentos y los personajes pueden seguir siendo los mismos o pueden cambiar. Haremos lo que sea necesario para que la historia pase de un medio a otro". Mazin también sugirió que no veremos todas las historias de The Last of Us Part II en la segunda temporada porque, bueno...

¿Terminará la serie The Last Of Us una vez cubra el contenido de los juegos?

¿Veremos a Jesse y Ellie en futuras temporadas de la serie? (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

Aunque sólo hay dos videojuegos, la adaptación de HBO parecía destinada a durar tres temporadas.

En declaraciones a Deadline, Mazin confirmó que se estaba preparando una tercera temporada, y añadió: "Va a haber más de una temporada [del segundo juego]. Hay más historia, así que esta serie no acabará con la segunda temporada a menos que la gente no la vea y nos cancelen".

Sin embargo, la jefa de televisión de HBO, Francesca Orsi, ha insinuado que The Last of Us podría durar cuatro temporadas. Queda por ver si la trama de TLoU Parte II se extenderá a lo largo de tres temporadas, así que tendremos que ver qué parte de su historia se cuenta en la temporada 2 antes de poder especular más.