The Last of Us temporada 3: todo lo que sabemos hasta ahora de la próxima entrega de la exitosa serie de HBO Max

Ellie y Dina volverán en la tercera temporada de The Last of Us

The Last of Us temporada 3: información clave - Anunciado oficialmente en abril de 2025 - Aún no hay fecha de estreno ni tráiler - El rodaje aún no ha comenzado - Se espera que regrese la mayoría del reparto principal - Un actor ha dicho sorprendentemente que no volverá para la 3ª temporada - No se ha desvelado la sinopsis de la historia - El videojuego de The Last of Us Part II ofrece algunas pistas sobre su trama - Una cuarta y última temporada podría cerrar la historia

La tercera temporada de The Last of Us está oficialmente en marcha en HBO. La increíblemente popular adaptación televisiva fue renovada por una tercera temporada en abril de 2025, así que pronto podremos disfrutar de otra temporada de la serie de televisión The Last of Us.

Mientras la esperamos, hay muchas cosas en las que entretenerse. A continuación te cuento todo lo que sabemos hasta ahora sobre la tercera temporada de The Last of Us, incluido el reparto y los detalles de la historia. También ofreceré mi predicción sobre su fecha de lanzamiento y discutiré si será necesaria una cuarta temporada para contar la historia completa descrita en The Last of Us Part II, también conocido como el juego en el que se basan las temporadas 2 y 3.

A continuación encontrarás spoilers de la segunda temporada de The Last of Us y de la segunda entrega de la franquicia de videojuegos postapocalípticos de Naughty Dog, así que hazlo bajo tu propia responsabilidad.

The Last of Us temporada 3: fecha de estreno aproximada

It can’t be for nothing. Season 3 is coming. #TheLastOfUs pic.twitter.com/q5HxyvK9O6April 9, 2025

Desde mayo de 2025, la tercera temporada de The Last of Us no tiene fecha de estreno confirmada. Teniendo en cuenta que la próxima temporada de la aclamada serie original de HBO aún no ha comenzado a rodarse, no es de extrañar.

Sin embargo, no me extrañaría nada que ya se haya hecho mucho trabajo de preproducción. El guión, la búsqueda de localizaciones, el calendario de rodaje y muchos otros detalles de desarrollo probablemente lleven meses en marcha. Si es así, me sorprendería que el rodaje no empezara en serio antes de que acabe 2025.

¿Qué significaría eso para el posible lanzamiento de la tercera temporada? Creo que lo más probable es que se estrene a mediados de 2027. La segunda temporada se estrenó poco más de dos años después del final de su predecesora, así que si la serie mantiene esa trayectoria de desarrollo, no es descartable que la tercera temporada llegue en junio o julio de 2027.

Tráiler de la tercera temporada de The Last of Us: ¿existe?

Estamos desesperados por ver un tráiler pero, a diferencia de Abby, no vamos a apuntar a nadie con una pistola para conseguirlo. (Image credit: HBO)

No. Como ya he dicho, la fotografía principal aún no ha comenzado, e incluso cuando se ponga en marcha, pasará mucho tiempo antes de que se publique un tráiler. Cuando se publique, actualizaré esta sección.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Rumores sobre el reparto de la tercera temporada de The Last of Us

Espero que Bella Ramsey e Isabela Merced retomen sus papeles de Ellie y Dina en la tercera temporada. (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

A continuación, grandes spoilers de la segunda temporada de The Last of Us.

Teniendo en cuenta cómo terminó la última temporada, estos son los actores (y los personajes que interpretan) que espero volver a ver en la tercera temporada de The Last of Us:

Bella Ramsey como Ellie

Gabriel Luna como Tommy

Isabela Merced como Dina

Young Mazino como Jesse

Kaitlyn Dever como Abby

Danny Ramirez como Manny

Spencer Lord como Owen

Tati Gabrielle como Nora

Ariela Barer como Mel

Rutina Wesley como Maria

Jeffrey Wright como Isaac

Catherine O'Hara como Gail

Robert John Burke como Seth

Puede que te sorprenda ver los nombres de Mazino, Lord y Barer entre ese contingente. Después de todo, sus personajes (Jess, Owen y Mel) murieron en el final de la segunda temporada.

Sin embargo, como los primeros episodios de la tercera temporada darán un salto atrás en el tiempo (más información en la sección de la historia), este trío no habrá muerto cuando se estrene la tercera temporada de Max. Lo mismo puede decirse de la Nora de Gabrielle, que seguirá viva durante el periodo que se revisitará en los primeros capítulos de la tercera temporada.

A menos que Joel regrese de forma similar en secuencias retrospectivas, definitivamente no volveremos a ver a Pedro Pascal. Joel encontró su final en el episodio 2 de la temporada 2 de The Last of Us, y, aunque Pascal volvió a interpretar su papel en el sexto episodio de la temporada pasada, esa entrada representaba los cinco años entre el final de la temporada 1 y el comienzo de la temporada 2. Así que no apuestes por que el actor favorito de los fans vuelva a encarnar a Joel.

También existe la posibilidad de otras omisiones sorprendentes. En declaraciones a Variety, O'Hara dijo que le han dicho que su personaje, Gail, no aparecerá en la tercera temporada, ya que no es probable que pase mucho tiempo en Jackson, Wyoming, también conocido como el pueblo donde viven Ellie y muchos de los personajes de la serie. Si Gail no aparece, es posible que otros personajes secundarios, como Seth y Maria, tampoco lo hagan.

En cuanto a los recién llegados a la serie, hay un par de personajes clave en The Last of Us Part II que no aparecieron en la segunda temporada. No voy a desvelar quiénes son, pero dada su importancia para la historia que se contará en la tercera temporada, es de esperar que se anuncie el reparto de esta pareja a su debido tiempo.

The Last of Us temporada 3: ¿de qué va la trama?

Ellie echando un vistazo rápido a lo que vendrá en la tercera temporada. (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

A continuación, spoilers completos de la segunda temporada de The Last of Us y de The Last of Us Parte II.

La tercera temporada de The Last of Us aún no tiene sinopsis. Sin embargo, basándonos en el final de su predecesora (lee mi artículo en el que explico el final de la segunda temporada de The Last of Us para saber más sobre lo que ocurrió) y en la historia de The Last of Us Part II, tenemos una buena idea de cómo se desarrollarán las cosas.

La tercera temporada cambiará de marcha y retrocederá 72 horas en el tiempo hasta el periodo anterior y durante el final de su predecesora. Esto se debe a que el episodio final de la segunda temporada termina con una escena protagonizada por Abby, que tiene lugar tres días antes de que ella sola asaltara el teatro de Seattle donde Ellie y compañía están escondidos en el séptimo episodio.

El plano final de la segunda temporada confirma que retrocederemos en el tiempo en su continuación (Image credit: HBO)

Para aquellos que no hayan jugado a The Last of Us Part II, Abby no solo es la deuteragonista de esa historia, sino también un personaje controlado por el jugador durante aproximadamente la mitad del tiempo total de juego. Los acontecimientos en torno a Abby forman parte de la historia completa de la segunda parte.

¿Qué significa esto para la tercera temporada de The Last of Us? Estará centrada en Abby, y es probable que los primeros capítulos nos muestren qué estaba haciendo Abby antes de que Ellie y Dina llegaran a Seattle, y dónde está Abby durante ese periodo de tres días.

Esto es lo que hace la segunda parte, así que no hay razón para sospechar que la versión de acción real de HBO no adopte un enfoque narrativo similar. Es decir, mostrando el lado de Abby de la historia de Seattle, que corre paralela a la de Ellie y Dina, antes de la impactante penúltima escena del episodio 7 de la temporada 2 que las reúne.

En cuanto a lo que implica el lado de Abby de la historia, no voy a spoilear nada significativo aquí. Pero, teniendo en cuenta que hay un montón de preguntas sin respuesta - por no hablar de las lagunas narrativas que hay que llenar en relación con Abby, sus amigos, los Serafines, y el Frente de Liberación de Washington - de la temporada 2, su continuación tiene algo de trabajo pesado que hacer desde un punto de vista narrativo.

La perspectiva de Abby de los acontecimientos de la temporada 2 en Seattle debe ser representada a lo largo de la temporada 3. (Image credit: HBO)

Afortunadamente, parece que habrá más tiempo para cubrir todo lo anterior. Entrevistado por Collider en mayo, el co-director y productor ejecutivo Craig Mazin dijo: "Creo que hay bastantes posibilidades de que la tercera temporada sea más larga que la segunda, simplemente porque la forma de narrar y las oportunidades que nos brinda son un poco diferentes".

Por supuesto, eso podría significar que la tercera temporada de una de las mejores series de Max sólo tenga una entrada más (ocho) que su predecesora (siete). Algunos fans se sintieron un poco frustrados porque la segunda temporada fuera más corta que la primera, así que una entrega con más capítulos debería apaciguarlos. Además, la segunda temporada incluía mucho material nuevo que no se había visto en los juegos, por lo que la tercera podría plantearse de la misma manera y, por poder, tener un mayor número de episodios.

¿Dónde puedo ver las dos primeras temporadas de The Last of Us?

Si quieres, puedes revivir la impactante muerte de Jesse una y otra vez en varias plataformas de streaming. (Image credit: HBO)

Las dos primeras temporadas de The Last of Us están disponibles en streaming en Max en España, uno de los mejores servicios de streaming del mundo. Si no estás suscrito a la plataforma, puedes hacer clic aquí para saber cuánto cuesta registrarse.

¿The Last of Us terminará con su tercera temporada?

Isaac mira a un prisionero en The Last of Us temporada 2 (Image credit: HBO)

Aún no se ha confirmado oficialmente, pero no se espera que la tercera temporada de The Last of Us sea la última entrega.

Se suponía que las temporadas 2 y 3 de The Last of Us contarían la historia completa de The Last of Us Parte II. Sin embargo, en febrero, la directora de televisión de HBO, Francesca Orsi, indicó que la adaptación de HBO de The Last of Us podría durar cuatro temporadas.

En el mismo artículo de Collider al que enlacé en la sección de trama de esta guía, Mazin también comentó: «No hay forma de completar esta narrativa en una tercera temporada. Con suerte, ganaremos lo suficiente para volver y terminarla en una cuarta». Parece que podría haber otra temporada en perspectiva después de la tercera entrega de la serie.

Los fanáticos esperan volver a ver a Tommy en la temporada 3 y, potencialmente, en una temporada secuela. (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

Pero, ¿cómo extenderán Mazin y compañía la historia de The Last of Us Parte II a lo largo de tres temporadas? Inicialmente, sospechaba que, si la historia de The Last of Us Parte II se cerraba en la temporada 3, una cuarta y última temporada podría incluir elementos de la trama que Naughty Dog podría haber estado considerando para The Last of Us Parte III.

De momento, no se ha anunciado una tercera entrega de la increíblemente popular franquicia de videojuegos de Naughty Dog. El presidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, también ha dicho que los fans no deberían "apostar a que habrá más" (es decir, a la continuación de la historia de Ellie en otro juego) a corto plazo.

Druckmann y su círculo íntimo son los únicos que saben si alguna vez se ideó algo más que un concepto argumental para la Parte III. No obstante, si no se va a hacer un tercer juego, no hay razón para que sus elementos de la trama no puedan desarrollarse y representarse en la adaptación televisiva de HBO. Dicho esto, en el episodio 457 del podcast Símbolos Sagrados, Druckmann indicó que, si se da luz verde a una cuarta temporada, esta simplemente concluirá la historia narrada en la Parte II. Dejando de lado la posible inclusión de material completamente nuevo ambientado durante los eventos de ese juego (y, por extensión, su adaptación televisiva), no esperen que una posible cuarta temporada contenga tramas narrativas posteriores a la Parte II.