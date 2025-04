La segunda temporada de The Last of Us no será la última entrega de la exitosa serie de Max TV - HBO ha anunciado oficialmente su tercera temporada

Sin sorprender a nadie, The Last of Us ha sido renovado para otra temporada

HBO ha renovado The Last of Us para una tercera temporada

La segunda temporada de la popular serie no se estrena hasta el lunes

Anteriormente, el director de televisión de HBO afirmó que podría durar cuatro temporadas

Es oficial: HBO está preparando la tercera temporada de The Last of Us.

La segunda temporada de este popular drama postapocalíptico ni siquiera se ha estrenado. Pero, tal es la confianza que hay en los círculos de poder de HBO, que la cadena estadounidense ha decidido renovar la serie de The Last of Us para una nueva entrega.

It can’t be for nothing. Season 3 is coming. #TheLastOfUs pic.twitter.com/q5HxyvK9O6April 9, 2025

Francamente, la confirmación no debería sorprender. La adaptación de acción real de HBO de la multipremiada serie de juegos homónima de Naughty Dog no solo es una de las mejores series de Max, sino también una de las originales de HBO TV más vistas de todos los tiempos. Y, con las primeras críticas de la segunda temporada de The Last of Us elogiándola en gran medida por otra fantástica entrega, habría sido una gran sorpresa si el programa protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey terminara abruptamente después de dos temporadas. Esa posibilidad nunca estuvo realmente en los planes. En febrero, la directora de programación, drama y cine de HBO, Francesca Orsi, prácticamente confirmó que The Last of Us tendría cuatro temporadas. La renovación de la serie, por lo tanto, siempre fue una cuestión de cuándo, no de si se iba a hacer.

"No podemos dejar de enfatizar el orgullo que HBO siente por el extraordinario logro que consideramos que representa la segunda temporada de The Last of Us", declaró Orsi en un comunicado que acompañaba la noticia de la renovación de la tercera temporada. "[Los co-showrunners] Craig [Mazin y] Neil [Druckmann], [la productora] Carolyn [Strauss] y todo el equipo de producción ejecutiva, el elenco y el equipo técnico han logrado una secuela magistral, y estamos encantados de llevar la fuerza narrativa de Craig y Neil a lo que sabemos que será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria".

The Last of Us season 2 (Image credit: HBO)

"Abordamos la segunda temporada con el objetivo de crear algo de lo que pudiéramos estar orgullosos", declaró Mazin. "El resultado final ha superado incluso nuestras metas más ambiciosas, gracias a nuestra continua colaboración con HBO y al impecable trabajo de nuestro inigualable elenco y equipo. ¡Estamos deseando continuar la historia de The Last of Us con la tercera temporada!".

"Ver a The Last of Us cobrar vida de forma tan hermosa y fiel ha sido un momento culminante en mi carrera, y estoy agradecido por el apoyo entusiasta y abrumador de los fans", añadió Druckmann. "Gran parte de ese éxito se debe a mi compañero, Craig Mazin, a nuestra colaboración con HBO y a nuestro equipo de PlayStation Productions.

En nombre de todos en Naughty Dog, nuestro elenco y equipo, muchas gracias por brindarnos esta oportunidad. ¡Estamos encantados de traerles más de The Last of Us!". La segunda temporada de The Last of Us se estrena el lunes 14 de abril.

