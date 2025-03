El nuevo tráiler de la segunda temporada de The Last of Us anuncia un gran enfrentamiento entre Ellie y Joel

La temporada 2 de The Last of Us insinúa un gran enfrentamiento entre Ellie y Joel

Ya se ha lanzado el tráiler final de la segunda temporada de The Last of Us

La exitosa serie de HBO volverá a nuestras pantallas a mediados de abril

Su nuevo teaser está lleno de momentos sacados del videojuego homónimo de la serie

Falta poco más de un mes para la segunda temporada de The Last of Us, y HBO nos ha abierto el apetito con un nuevo y emocionante tráiler.

El tráiler, de unos dos minutos de duración, se publicó en Internet tras su presentación mundial en la feria South by South West ayer (8 de marzo). Predije que el nuevo tráiler de la segunda temporada se desvelaría durante el panel de la serie en el festival de Austin (Texas) de este año, así que me alegro de haber acertado.

En cualquier caso, las últimas imágenes están llenas de momentos emocionantes, tensos y oscuros (literal y temáticamente) sacados directamente de la franquicia de videojuegos de Naughty Dog del mismo nombre. Baste decir: si el regreso de The Last of Us no era ya una de mis series nuevas más esperadas de 2025, sin duda lo será ahora.

Hay mucho -y digo mucho- que desentrañar del último tráiler de la serie de televisión The Last of Us. Sin embargo, el momento más notable se guarda para los últimos segundos, ya que confirma que Ellie (Bella Ramsey) acabará enterándose de lo que hizo Joel (Pedro Pascal) en el final de la última temporada. Me abstendré de hacer spoilers para los que aún no hayan terminado la primera temporada de The Last of Us.

El incidente al que me refiero también establece algunos hilos argumentales importantes para la segunda temporada, lo que nos lleva a preguntarnos si ese suceso tan impactante y divisivo de The Last of Us Part II formará parte de la narrativa de esta temporada. La respuesta es: no lo sé. El último tráiler de la segunda temporada no nos dio ningún indicio de que así fuera. Tampoco lo hizo el primer tráiler de la segunda temporada de The Last of Us ni otro teaser que se publicó a principios de enero.

Por supuesto, HBO no va a arruinar uno de los momentos más importantes del juego antes del regreso de una de las mejores series de Max. ¿Mi mejor suposición? Ocurrirá antes de que termine la próxima temporada, e incluso podría ser la base para un final con cliff-hanger que nos deje devastados y deseando que llegue cuanto antes la tercera temporada de la serie, que está en desarrollo.

¿Cuál es la fecha de estreno de la segunda temporada de The Last of Us?

Season 2 arrives in mid-April worldwide

La segunda entrega de la exitosa serie saldrá a la venta el domingo 12 de abril en Estados Unidos. Un día después (13 de abril) se estrenará en el Reino Unido y Australia. Finalmente, el martes 14 la podremos ver en España.

El reparto de la segunda temporada de The Last of Us: Bella Ramsey, Pedro Pascal, Kaitlyn Dever y más

La Abby de Kaitlyn Dever debería jugar un papel importante en la segunda temporada.

Junto a Ramsey y Pedro, regresan Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, Kaitlyn Dever es la más destacada, ya que interpreta a Abby, la deuteragonista de The Last of Us Part II. Debido a su importancia para la historia, es probable que tenga un papel coprotagonista con Ramsey y Pascal a lo largo de esta temporada.

Otras caras confirmadas que puedes esperar ver en la segunda temporada son Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O'Hara también interpretará a una terapeuta, de momento sin nombre, que interactúa con el Joel de Pascal.