YouTube va a lanzar un plan Premium Lite más barato, pero te perderás estas 4 funciones

YouTube Premium Lite ya está totalmente disponible en los EE.UU.

Permite ver «la mayoría» de los vídeos sin publicidad por 7,99 dólares al mes.

YouTube dice que ampliará su programa piloto a más países «este año»

Si estás cansado de las cada vez más largas pausas publicitarias de YouTube, te traemos buenas noticias: el nuevo plan YouTube Premium Lite se ha implantado por completo en Estados Unidos, tras unas exitosas pruebas piloto.

El nuevo plan cuesta 7,99 $ al mes, frente a los 13,99 $ mensuales de YouTube Premium completo (13,99€, es España, así que podríamos adivinar cual será el precio Lite por aquí). La principal diferencia entre los dos planes es la música: mientras que el plan Premium Lite permite ver «la mayoría» de los vídeos sin anuncios, incluidos los relacionados con «juegos, comedia, cocina o aprendizaje», esto no se aplica a los vídeos musicales.

También te pierdes otras tres funciones en comparación con un plan Premium completo. Con el plan Lite no hay reproducción de vídeo sin conexión ni en segundo plano, y no obtienes acceso completo a YouTube Music. En otras palabras, YouTube Premium Lite está dirigido a aquellos que ya están suscritos a uno de los otros mejores servicios de streaming de música, pero todavía quieren vídeos de YouTube (en su mayoría) sin anuncios.

En Premium Lite, YouTube dice que los anuncios «pueden aparecer en el contenido musical, en Shorts y cuando buscas o navegas», por lo que no es una experiencia completamente libre de anuncios como su alternativa Premium más cara. Pero si sueles utilizar las suscripciones para guiarte y no ves muchos vídeos musicales, puede que merezca la pena el precio.

Si esto te suena bien, quizá te preguntes si Premium Lite se está implantando en todo el mundo. Pues bien, YouTube afirma que «en las próximas semanas» lanzará Premium Lite en sus otros países piloto: Tailandia, Alemania y Australia. Añade que llevará el plan en nuevos pilotos a «países adicionales este año», pero no ha especificado exactamente cuándo.

¿Cómo se compara?

(Image credit: YouTube / Future)

Como alguien que ve mucho YouTube gratis, pero que por desgracia también vive en el Reino Unido, esta suscripción a YouTube Lite me parece una obviedad.

Estoy suscrito a Spotify desde hace mucho tiempo, así que no necesito YouTube Music y rara vez veo vídeos musicales en YouTube. También veo YouTube principalmente por los canales a los que estoy suscrito, y aunque la posibilidad de descargar vídeos y reproducirlos en segundo plano en mi teléfono estaría bien, tampoco es un factor decisivo.

Para mí, lo más importante es que estoy llegando al límite con las pausas publicitarias cada vez más largas de YouTube, así que me suscribiría a Premium Lite si estuviera disponible en España.

Es otra suscripción de streaming más que añadir a la lista, por lo que cada vez recurro más a la práctica de saltar de suscripción en busca de los mejores servicios de streaming. Pero YouTube es ahora una parte lo bastante importante de mi dieta televisiva como para justificar los 7,99€ mensuales (aún sin confirmar) del plan Lite.

Una cosa que todavía no está clara es lo fácil que es cambiar de un plan existente de YouTube Premium al más barato Premium Lite. Dos de mis colegas de TechRadar han comprobado si existe una opción para cambiar, pero de momento no ven nada en la Gestión de suscripciones. He consultado a YouTube sobre el proceso y actualizaré esta historia si tenemos novedades.