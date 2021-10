'El Juego del Calamar' temporada 2: esto es lo que sabemos

¿Habrá una segunda temporada de 'El Juego del Calamar'? La última sorpresa de Netflix se ha vuelto tan popular que puede clasificarse como la serie más exitosa de la plataforma, y está de camino a destronar a Bridgerton y otras series populares como The Witcher. Pero a pesar de que la fama de la serie surcoreana es enorme, aún no está confirmada una segunda temporada. Es en parte porque al creador, Hwang Dong-hyuk, le resultó muy difícil trabajar en la serie.

El Juego del Calamar es un drama sobre un grupo de 456 personas desesperadas que se inscriben en un juego para intentar sobrevivir a una serie de desafíos mortales, todos con la esperanza de ganar 45,6 millones de wones (el equivalente a unos 33 millones de euros). Están acorralados por personas misteriosas vestidos con monos rojos, y si bien las reglas de cada juego son en teoría simples, las consecuencias del fracaso son catastróficas.

Decir algo más sería hacer spoilers: como la serie solo tiene nueve episodios, vale la pena que la veas tú mismo, aunque te advertimos que no es para sensibles.

Entonces, ¿qué ha dicho el creador de la serie sobre la posibilidad de una temporada 2 de 'El Juego del Calamar'? A continuación te lo explicamos.

El Juego del Calamar - temporada 2: en proceso de renovación

La segunda temporada de 'El Juego del Calamar' aún no se ha confirmado, pero no es una cuestión de números: la serie está en camino de convertirse en la más popular de cualquier plataforma a nivel mundial. Eso la coloca junto a otros éxitos como Bridgerton (82 millones), Lupin y The Witcher (76 millones cada una).

Netflix renovó todas esas series para una segunda temporada, por lo que no hay razón para pensar que 'El Juego del Calamar' no volverá. Sin embargo, los desafíos del creador para hacer la serie podrían hacer que la espera para una nueva temporada sea más larga.

En una entrevista con Variety, Hwang Dong-hyuk explicó el proceso mayoritariamente en solitario de escribir la serie: le llevó seis meses escribir los primeros dos episodios. También planea hacer una película antes de la segunda temporada de la serie, ya que había hecho películas como Silenced en el 2011 y La Fortaleza en el 2017. Aun así, aunque Hwang no parece muy emocionado con la posibilidad de volver a la serie en este momento, parece que al menos ha pensado en cómo lo hará.

"No tengo planes bien desarrollados para El Juego del Calamar 2", le dijo a Variety. "Es bastante agotador pensar en ello. Pero si lo hiciera, seguro que no lo haría solo. Consideraría usar un equipo de escritores y querría varios directores experimentados".

Eso es posible que acelere el proceso de creación de la temporada 2 de 'El Juego del Calamar', pero parece que aún falta, según esos comentarios. Quizás la popularidad de la serie en todo el mundo le haga cambiar de idea.