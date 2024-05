Primera imagen del Superman de James Gunn: conoce el nuevo traje y el posible villano

Aún faltan 14 meses para que la película de James Gunn sobre Superman llegue a los cines, pero por fin hemos podido echar un primer vistazo al nuevo traje del superhéroe.

Revelado por Gunn en sus redes sociales ayer (6 de mayo), la esperada revelación del traje ha resultado ser bastante controvertida. De hecho, ya sea por el diseño del traje en sí, o por la forma en que se ha capturado la imagen, el nuevo atuendo del héroe del Universo Cinematográfico DC (DCU) ha generado mucho debate.

Aquí está la fotografía en cuestión, para aquellos que no la hayan visto:

Como ya hemos dicho, es la primera vez que vemos una imagen completa del nuevo traje de Superman. En marzo, Gunn se burló de un primer vistazo a dicho traje junto con un cambio de título para la película, que originalmente se llamaba Superman: Legacy. Sin embargo, ese primer plano sólo revelaba cómo sería el logotipo del traje, así que ya es hora de que se nos muestre el traje completo.

Inmediatamente después de su presentación, los fans más acérrimos de DC señalaron que el nuevo traje del Último Hijo de Krypton está claramente inspirado en la serie de cómics 52 del gigante del cómic. Hace tiempo que se sospechaba que la primera película del primer capítulo del DCU, que se estrenará en julio de 2025, estaría fuertemente influenciada por esta época de los cómics de finales de los noventa. Con esas llamativas botas rojas hasta casi la rodilla, el ligero cuello y el regreso de los icónicos pantalones rojos de Superman, los fans están aún más convencidos de que Gunn está tirando de varios arcos argumentales y de personajes de 52 para su primera aventura en el DCU.

Por muy agradable que sea echar un vistazo oficial al Superman de 2025, hay muchos fans que no están precisamente encantados con el diseño del traje. Como he sugerido anteriormente, los aficionados de DC no han sido tímidos a la hora de expresar sus opiniones sobre el traje, con varios hilos apareciendo en Reddit y ResetEra que contienen una gran cantidad de reacciones mixtas. Por lo tanto, parece que los fans que no estén satisfechos con el traje tendrán que ver cómo se ve y se mueve en la película antes de cambiar (o reafirmar) sus opiniones iniciales.

Cerebro contra músculo

Sin embargo, algo en lo que los fans de DC parecen estar de acuerdo es que la primera imagen oficial de Superman parece revelar al principal villano de la película. El láser gigante de color rosa púrpura que se dispara hacia el corazón de Metrópolis parece ser un indicio claro de que aparecerá Brainiac, uno de los adversarios más notables de Superman.

De hecho, los colores de dicho láser no sólo se asocian en gran medida con el excepcionalmente inteligente androide nacido en Colu, sino que también desempeña un papel importante en la serie secuela de los 52 cómics -la creativamente llamada The New 52- y su propia serie de seguimiento DC Rebirth. Es posible, por tanto, que la película de Gunn sobre Superman también se inspire en estas dos series de cómics recientes, además de la línea 52, para contar su propia historia y establecer el universo DCU más amplio.

Por supuesto, Brainiac ha aparecido mucho en otras series de cómics de DC. El individuo también conocido como Vril Dox hizo su debut en Action Comics #242 de 1958, que fue sólo uno de los muchos cómics de la Edad de Plata, por lo que ha estado presente durante mucho tiempo. Ah, y también es el humanoide responsable de "salvar" Kandor, la capital de Krypton y lugar de nacimiento de Superman/Clark Kent, encogiéndola y colocándola dentro de un tarro de cristal para su custodia (léase: preservar el conocimiento de Krypton para sus propios fines egoístas).

Si Brainiac es el principal antagonista de Superman 2025, ¿podría este argumento centrado en Kandor formar parte de su narrativa? Ciertamente daría al superhéroe titular un incentivo para evitar que la Tierra - el probable nuevo objetivo de Brainiac y el hogar adoptivo de Clark - sufra un destino similar. Diablos, 'Supes' podría incluso llegar a poseer el Kandor basado en un tarro de botellas y, al igual que en los cómics, pasar tiempo intentando restaurarlo a su tamaño normal. El tiempo lo dirá.