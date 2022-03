¿Quién es el misterioso villano de la temporada 3 de The Umbrella Academy del que se habla en la sinopsis publicada?

Ahora que ya conocemos la fecha de estreno de la temporada 3 de The Umbrella Academy (22 de junio), estamos deseando conocer más detalles de lo que nos espera con los nuevos capítulos.

Por suerte, Netflix publicó una sinopsis de la trama junto con el anuncio de la fecha de estreno. Y hay algo que nos ha hecho reflexionar: ¿quién es ese villano al que mencionan? A continuación, te contamos lo que creemos nosotros.

Para empezar, os dejamos la sinopsis publicada (traducida al español, la original estaba en inglés):

"Después de poner fin al día del juicio final de 1963, los miembros de la Umbrella Academy vuelven al presente, convencidos de que habían evitado el apocalipsis y arreglado la línea de tiempo de una vez por todas", dice la sinopsis. "Pero después de un breve momento de celebración, se dan cuenta de que las cosas no están exactamente (bueno, para nada) como las dejaron".

"Bienvenido a la Academia Sparrow. Inteligentes, elegantes y tan fríos como el hielo, los Sparrows chocan de inmediato con los Umbrella en un enfrentamiento violento que resulta ser la menor de las preocupaciones de todos. Habrá desafíos, pérdidas y sorpresas..., y tendrá que lidiar con una entidad destructiva no identificada que causa estragos en el universo (algo que ellos pueden haber causado)".

"Ahora todo lo que tienen que hacer es convencer a la nueva, y posiblemente mejor, familia de su padre para que los ayude a corregir lo que ha causado su llegada. ¿Encontrarán el camino de regreso a sus vidas preapocalípticas? ¿O este nuevo mundo está a punto de revelar algo más que un contratiempo en la línea de tiempo?"

La parte que hemos marcado en negrita es la que nos ha hecho pensar. Y ahí va nuestra reflexión:

¿Quién es el misterioso villano de la temporada 3 de The Umbrella Academy?

Parece que la Sparrow Academy no será la antagonista principal de la temporada 3 de The Umbrella Academy (Image credit: Netflix)

Spoilers a continuación de los cómics de The Umbrella Academy.

La Sparrow Academy queda descartada sin ninguna duda. Sí, el nuevo grupo de superhéroes supondrán un gran contraste con los hermanos Hargreeves, al fin y al cabo, en la sinopsis se sugiere que superan a los de la Umbrella Academy en muchos aspectos.

Sin embargo, se les posiciona claramente como héroes, y todo parece indicar que se unirán a Luther, Vanya y compañía en algún momento de la temporada, para evitar otro apocalipsis del fin del mundo. Por lo tanto, podríamos decir que los miembros de la Sparrow Academy estarán en el bando de los 'buenos'.

Entonces, ¿qué nos dice realmente la sinopsis de la trama de la temporada 3 sobre el villano? Sabemos que será una "entidad destructiva no identificada que causará estragos en todo el universo", pero no mucho más. Al menos de primeras.

Lo cierto es que hay muchos villanos en los cómics de The Umbrella Academy que podrían encajar en esa descripción. Pero hay dos en concreto que creemos que son los candidatos más probables a convertirse en el principal antagonista de la tercera temporada.

Uno es el Hombre Científico (Scientific Man). En los cómics, es un misterioso individuo con superpoderes que vigila el Hotel Oblivion, una prisión espacial para los peores criminales del universo. Se le podría ver como un buen tipo, pero su turbia moralidad y su deseo de mantener su reputación y el Statu quo, lo llevan a un camino que lo convierte en antihéroe. En las novelas gráficas incluso luchó contra la Umbrella Academy, por lo que podríamos ver lo mismo en la serie.

Si el Hombre Científico se entera de que los Hargreeves han viajado a esta realidad desde otra dimensión, puede considerarlos villanos que están alterando el continuo espacio-tiempo. Debido a esto, podría viajar por todo el universo, destruyendo a cualquiera que se interponga en su camino, para intentar localizarlos. Este personaje sería un enemigo difícil de vencer, por lo que creemos que es el candidato principal para que las academias Umbrella y Sparrow lo derroten juntos.

Otro adversario temible podría ser el Doctor Terminal. En los cómics, es un científico con una enfermedad rara que le está matando lentamente porque se come su sistema nervioso y su cerebro. Para mantenerse con vida, el Doctor Terminal inventa un dispositivo que puede convertir la materia en energía, con la intención de alimentar así la enfermedad. Por eso creemos que su hambre insaciable podría obligarlo a atravesar el universo, consumiendo todo lo que encuentra a su paso. Sin dudas esto podría considerarse un "apocalipsis del fin del mundo", tal y como dice de la sinopsis, y por eso este villano podría obligar a los dos grupos de superhéroes a unirse para intentar detenerlo.

Pero es posible que los antagonistas que fuercen a los Umbrella y a los Sparrows a unir fuerzas , dejando a un lado sus diferencias, sean otros. Está la Corporación Perseus, por ejemplo, pero también podría ser un villano nuevo y original que todavía no haya sido presentado en los cómics. Además, el cuarto volumen de las novelas gráficas de The Umbrella Academy aún no se ha publicado, por lo que podría haber un enemigo con superpoderes en la próxima entrega a quien aún no conocemos, y que podría ser el que veamos en la tercera temporada de la serie.

Nosotros creemos que el Hombre Científico y el Doctor Terminal cumplen con los requisitos de ser una entidad destructiva, por lo que vamos a apostar por estos dos. Pero eso no quiere decir que no nos gustaría ver a un antagonista que todavía no hayamos visto en los cómics.

Si quieres leer más sobre la temporada 3 de Umbrella Academy, tenemos un artículo dedicado a la serie, donde hemos reunido todo lo que sabemos hasta ahora: desde el reparto y las posibles tramas, a los nombres oficiales de los capítulos.