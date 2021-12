Star Wars: Ahsoka: fecha de estreno, reparto, tramas y todo lo que se sabe sobre el spin-off de The Mandalorian

Si todavía no has visto las series animadas de Star Wars, tal vez te estés preguntando cómo es que Ahsoka Tano se ha ganado su propia serie. Pero, para todos los demás, solo podemos preguntarnos por qué está tardando tanto en llegar.

Ahsoka Tano es probablemente el único personaje importante de Star Wars que todavía no hemos podido ver en una película live-action, aunque al menos la pudimos ver en la serie The Mandalorian. Esta Jedi fue aprendiz de Anakin Skywalker, tal y como pudimos ver en The Clone Wars.

Gracias a las series The Clone Wars y Star Wars Rebels, Ahsoka ha estado presente en muchos de los momentos más cruciales de la historia de esa galaxia muy, muy lejana. Tras haber debutado en live-action en un capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian, interpretada por Rosario Dawson, la serie Ahsoka de Disney+ está en el punto perfecto para continuar la historia de la ex-Padawan.

Este spin-off tampoco podría estar en mejores manos, ya que será Dave Filoni (el mismo hombre que supervisó The Clone Wars y Star Wars Rebels, y co-creó a Ahsoka) quien será el creador de esta serie. Y mientras que Filoni se encarga de realizar esta serie tan esperada, nosotros nos hemos sumergido en la Fuerza para descubrir qué nos ofrecerá Ahsoka cuando se estrene en Disney+.

Fecha de estreno: Disney todavía no ha anunciado la fecha de estreno de Ahsoka, pero teniendo en cuenta que la serie todavía se encuentra en la fase de escribir los guiones, nos sorprendería que la estrenaran antes de 2023.

Reparto: Rosario Dawson volver a interpretar a Ahsoka Tano, tal y como hizo en The Mandalorian, y Natasha Liu Bordizzo dará vida a la mandaloriana Sabine Wren (Star Wars Rebels). Según dicen, Hayden Christensen también volverá a su papel de Anakin Skywalker/Darth Vader.

Historia: Tal y como suele pasar, Lucasfilm guarda en secreto los detalles sobre las tramas y la historia de la serie. Sin embargo, parece muy probable que veamos a Ahsoka y a Sabine en una búsqueda para encontrar al aprendiz Jedi Ezra Bridger y a su némesis imperial, el Gran Almirante Thrawn.

¡ALERTA DE SPOILER! Si todavía no has visto The Clone Wars, Star Wars Rebels o The Mandalorian, quedas avisado si sigues leyendo.

Ahsoka en Disney+: fecha de estreno

Ahsoka, fecha de estreno: probablemente no sea antes de 2023

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Ahsoka es una de las series de Star Wars que fueron anunciadas en la conferencia del día del inversor de Disney en enero de 2020, pero parece que todavía tendremos que esperar un tiempo para poder verla en Disney+.

Disney y Lucasfilm han dado pocas pistas sobre cuándo se estrenará la serie, y después de que un artículo publicado en Empire revelara que el creador de la serie, Dave Filoni, todavía sigue trabajando en el tema de los guiones, todo parece indicar que todavía queda bastante tiempo para que la serie esté lista para su estreno.

Las series El Libro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor y la tercera temporada de The Mandalorian, están antes que Ahsoka en la cola de producción repleta de efectos especiales que planea Lucasfilm, por lo que nos sorprendería mucho que pudiéramos ver la serie antes del 2023.

Ahsoka en Disney+: tráiler

¿Ya hay un tráiler de Ahsoka?

(Image credit: Lucasfilm / Disney)

Como hemos comentado antes, la serie Ahsoka todavía se encuentra en la fase de realizar el guion, por lo que todavía no hay tráiler. Y más teniendo en cuenta que Lucasfilm suele publicar los avances de sus novedades tan solo un par de meses antes del estreno.

De momento, nos tendremos que contentar con el logo que se puede ver aquí encima, o volver a ver los capítulos de The Clone Wars y de Star Wars Rebels que se centran en Ahsoka en Disney+.

Ahsoka en Disney+: ¿Quién es esta ex-Padawan de Anakin?

¿Quién es Ahsoka Tano?

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

"Una vez yo me haya ido, el último de los Jedi serás", le dijo un moribundo Yoda a Luke Skywalker en El retorno del Jedi.

Pero solo tenía razón desde cierto punto de vista. Técnicamente, Ahsoka Tano no es una Jedi porque nunca pasó las pruebas pertinentes, pero en todos los demás aspectos, tiene todas las calificaciones necesarias.

Marcando su primera aparición en el canon de Star Wars en la película animada The Clone Wars de 2008, que supuso la primera toma de contacto para preparar el terreno para la serie, esta Togruta (especie inteligente del planeta Shili) fue la aprendiz Padawan de Anakin Skywalker durante las Guerras Clon. Fue una comandante muy respetada en las fuerzas de la República y luchó con un estilo distintivo de dos sables de luz.

Ahsoka tuvo después un papel clave en Star Wars Rebels, serie que se ambienta en el período previo a Una nueva esperanza, y posteriormente la volvimos a ver en la segunda temporada de The Mandalorian, en el capítulo llamado "La Jedi". También pudimos escuchar su voz en El ascenso de Skywalker.

Ahsoka en Disney Plus: historia

¿Qué historia hay detrás Ahsoka Tano?

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Para los que todavía no hayan visto las series animadas de Star Wars, este es un pequeño resumen de la historia de Ahsoka Tano:

Habiendo servido a la República con distinción durante la serie The Clone Wars, Ahsoka dejó la Orden Jedi bajo sospecha durante la temporada 5. Aunque al final fue exonerada por bombardear el Templo Jedi, ya que había sido incriminada por su amiga y compañera padawan Barriss Offee, decidió no volver, y se fue sola a cruzar la galaxia.

En los últimos días de las Guerras Clon, Ahsoka ayudó a Bo-Katan Kryze a quitar a Darth Maul del trono mandaloriano, y estaba de camino a dejar al antiguo Lord Sith bajo custodia Jedi, cuando el Emperador inició la Orden 66. Con ayuda de su amigo el clon Capitán Rex, al que le quitó su chip inhibidor de control mental, Ahsoka sobrevivió la purga Jedi y se escondió.

Volvió a aparecer en Star Wars Rebels, que se ambienta unos 15 años después de que el Emperador llegara al poder. Se reveló que Ahsoka era la misteriosa "Fulcrum", una agente que ayudó a reunir distintos grupos que luchaban por la libertad para formar la Alianza Rebelde.

También tuvo un importante y decisivo duelo con su antiguo Maestro, y cuando le quitó una parte del casco a Darth Vader con su sable de luz, se convirtió en una de las pocas personas en la galaxia que conocía su verdadera identidad. La conexión Vader/Skywalker no se supo de manera generalizada en la galaxia durante varias décadas, y el secreto se reveló al final con la intención de dañar las aspiraciones políticas de Leia Organa, tal y como se detalla en la novela de Claudia Gray de 2016, llamada Bloodline.

Ahsoka sobrevivió al duelo por los pelos, y fue una futura versión del aprendiz Jedi Ezra Bridger quien la salvó. Él la llevó a un "Mundo entre Mundos", una realidad mística en la que las reglas del espacio y del tiempo no se aplican. Al final de Star Wars Rebels aparece un epílogo, ambientado algún tiempo después del Retorno del Jedi, y en él se puede ver que Ahsoka de alguna manera había regresado a la realidad normal de esa galaxia muy, muy lejana.

La aparición más reciente de Ahsoka en el canon de Star Wars fue en The Mandalorian. En el capítulo llamado "La Jedi", ella conoce a Din Djarin (el mandaloriano) y a Baby Yoda. Mientras se comunicaba con el segundo, se enteró de que su verdadero nombre era Grogu y le dio a Mando algunos consejos para que pudiera encontrar a otros Jedi.

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Con todo esto en mente, ¿qué sabemos y qué esperamos ver en la serie Ahsoka de Disney+? Lo cierto es que tienen mucha historia del canon de la que tirar, y no hay nadie en el mundo que sepa más sobre cómo moverse por la línea temporal de Star Wars que Dave Filoni. Cuando Filoni fue el director de supervisión de The Clone Wars, co-creó a Ahsoka Tano con George Lucas. Luego, fue él quién desarrolló al personaje de Ahsoka durante las siete temporadas de The Clone Wars, así como varias apariciones en Star Wars Rebels. Además, también dirigió el capítulo de The Mandalorian en el que ella apareció.

Cuando el medio Empire le preguntó a Filoni cómo había sido su experiencia escribiendo el guion de la nueva serie, este dijo: "Es emocionante, te lo tengo que decir. Es algo que imaginas hacer durante mucho tiempo, y luego es un poco sorprendente cuando estás sentado allí, y tienes que hacerlo."

"Pensé en esta aventura para Ahsoka durante mucho tiempo, y es interesante ver cómo ha evolucionado. Hace años, nunca hubiera imaginado que la trama fluyera a través de un tipo como Din Djarin , o un niño que se parece a Yoda. Es una gran lección para mí sobre cómo, cuando tienes otros creativos como el creador de The Mandalorian, Jon Favreau, ellos pueden ayudar a darle tal dimensión y profundidad a lo que estás haciendo".

Basándonos en el anuncio oficial de la serie en StarWars.com, parece que Star Wars: Ahsoka retomará la historia después de que ella conociera a Mando y a Grogu. Según ponía en la publicación: "Después de hacer su esperado debut en live-action en The Mandalorian, la historia de Ahsoka Tano continuará en una serie independiente".

De momento, todavía no sabemos si ese epílogo que vimos al final de Star Wars Rebels está ambientado antes o después de la aparición de Ahsoka en The Mandalorian.

Según dijo Filoni a Vanity Fair en noviembre del 2020: "No tiene por qué ser necesariamente en orden cronológico". "Creo que lo que la gente menos entenderá es que quieren ir de manera lineal, pero como aprendí cuando era niño, nada en Star Wars funciona así. Haces los episodios 4, 5 y 6 y luego el 1, 2 y 3. Por lo que cuando ves el epílogo de Star Wars Rebels, realmente no sabes cuánto tiempo ha pasado. Por lo tanto, es posible que la historia que estoy contando en The Mandalorian en realidad tenga lugar antes de eso. Posible. Estoy diciendo que es posible."

Algo que tendrán en común el epílogo de Star Wars Rebels y la serie de Ahsoka, será la guerrera mandaloriana Sabine Wren. El portal Deadline confirmó que la actriz Natasha Liu Bordizzo dará vida a este personaje en su versión live-action, lo que potencialmente da más pistas sobre la historia de Ahsoka.

En el final de Star Wars Rebels, estas dos mujeres se disponen a encontrar a su amigo perdido, Ezra Bridger, que se supone que está atrapado en el "Mundo entre mundos". Esto también podría estar relacionado con la misión primordial de Ahsoka en su aparición en el capítulo de The Mandalorian. En él, reveló que está cazando al Gran Almirante Thrawn, el pez gordo imperial, quien resultó que estaba con Bridger cuando este desapareció. La forma en que Ahsoka presionó a la magistrada de la ciudad de Calodan, Morgan Elsbeth, sobre la ubicación de su maestro, es decir, Thrawn, sugirió que ya había regresado. ¿Es posible que Bridger esté cerca?

Y si bien la venganza no suele ser el camino que siguen los Jedi, no nos sorprendería que Ahsoka esté decidida a arreglar cuentas con Barris Offee, después de que esta la incriminara falsamente.

Ahsoka en Disney Plus: reparto

Ahsoka, reparto: ¿quién aparecerá en la serie?

(Image credit: StarWars.com)

Hasta ahora, estos son los miembros del reparto de los que se han hablado.

Rosario Dawson como Ahsoka Tano

Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren

Hayden Christensen como Darth Vader/Anakin Skywalker

Si bien Ashley Eckstein le dio voz a Ahsoka en The Clone Wars y Star Wars Rebels, fue Rosario Dawson (Sin City/Daredevil) la que dio vida al personaje en The Mandalorian en su versión live-action, y será ella quién continuará en ese papel en la nueva serie Ahsoka de Disney+. La acompañará Natasha Liu Bordizzo, que dará vida a Sabine Wren (reemplazando a Tiya Sircar que fue la que le dio voz en su versión animada).

Siguiendo con el reparto, parece que son buenos tiempos para el actor Hayden Christensen. No solo volverá a ser Darth Vader/Anakin Skywalker en la próxima serie Obi-Wan Kenobi, sino que además, según Hollywood Reporter, también se unirá al elenco de Ahsoka. Todavía no está claro cuál de las caras de su personaje veremos en Ahsoka, o tal vez ambas. Pero teniendo en cuenta que está muerto en este punto de la línea de tiempo de Star Wars, es probable que aparezca en flashbacks o como un fantasma de la Fuerza.

Pasando ahora ya a especular, parece que Katee Sackhoff es la mejor candidata para continuar con su papel como la princesa Bo-Katan Kryze (que ya vimos en The Mandalorian). Ella fue la que le dijo a Mando que Ahsoka se escondía en Corvus, por lo que claramente las dos siguen en contacto.

No estamos muy seguros sobre el paradero actual del amistoso ex-soldado clon Capitán Rex, pero, considerando que fue uno de los mejores amigos de Ahsoka en The Clone Wars, nos encantaría que se reunieran. Eso podría significar un cameo para la estrella de El Libro de Boba Fett, Temuera Morrison, ya que Jango Fett fue el modelo original para todos los clones.

Será interesante ver a quién eligen para interpretar a Ezra Bridger y al Gran Almirante Thrawn en la serie de Ahsoka, si es que salen. Sackhoff (Bo-Katan) ha sido la única actriz de voz de la serie animada que repitió su personaje en la versión live-action cuando apareció en The Mandalorian, por lo que nos sorprendería que Taylor Gray (voz de Ezra Bridger) y Lars Mikkelsen (voz del Gran Almirante Thrawn) retomaran sus personajes. Aunque eso no quita que si nos imaginamos a Lars Mikkelsen de color azul nos parece que sería un gran Thrawn.

Tal vez la posibilidad más intrigante para el elenco de Ahsoka sea un regreso del Mark Hamill digital como Luke Skywalker. Ya que estos dos personajes son los dos practicantes de la Fuerza (conocidos) más poderosos de la galaxia, seguramente tendrían mucho de qué hablar: además de recordar al padre de Luke, podrían hablar sobre por qué Ahsoka rechazó la oportunidad de entrenar a Grogu, mientras Luke aprovechó la oportunidad sin pensárselo dos veces.