Las nuevas series y películas de Star Wars explicadas: esto es todo lo que está en camino

The Mandalorian puede haber cambiado esa galaxia muy, muy lejana para siempre, porque por primera vez en la historia, las nuevas series de Star Wars son más populares que las películas.

Lucasfilm lo confirmó en un mega-anuncio en el Día del Inversor de Disney en diciembre de 2020, cuando la presidenta de la compañía, Kathleen Kennedy, anunció un conjunto de emocionantes nuevas series que llegarán a Disney+. En la actualidad hay al menos ocho nuevas series de Star Wars de alto nivel en distintas fases de desarrollo, como la tercera temporada de las aventuras de Mando y Baby Yoda, la reciente serie El libro de Boba Fett, el inminente estreno de Obi-Wan Kenobi, y después Andor y muchas más, incluida una segunda temporada del spin-off de Clone Wars, The Bad Batch.

Pero todo esto no quiere decir que Disney y Lucasfilm se hayan olvidado de las nuevas películas de Star Wars después de que El ascenso de Skywalker marcara (aparentemente) el fin de la Saga Skywalker. Eso sí, parece que tendremos que esperar un tiempo hasta que volvamos a ver los Sables Láser en el cine.

Lamentablemente, la película Star Wars: Rogue Squadron de la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins, que iba a ser estrenada en las navidades de 2023, ha sido "pospuesta indefinidamente". Por otro lado, ha habido muy pocas novedades sobre las películas de Star Wars de Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Rian Johnson (Los últimos Jedi) y el propio jefe de Marvel Studios, Kevin Feige.

Para que puedas ir emocionándote con todo lo que está por venir, hemos elaborado esta práctica guía donde hemos reunido todas las nuevas series y películas de Star Wars que sabemos que están actualmente en producción o en desarrollo en Lucasfilm. Podría decirse que nunca ha habido un momento más emocionante para ser un fan de Star Wars: la Fuerza es poderosa en estos tiempos.

Nuevas series de Star Wars

El Libro de Boba Fett

El Libro de Boba Fett se estrenó el 29 de diciembre de 2021 en Disney+, y es un spin-off de The Mandalorian.

Tal y como nos avanzó el final de la segunda temporada de The Mandalorian, el legendario Boba Fett tiene ahora su propia serie en Disney+. El Libro de Boba Fett está protagonizada por Temuera Morrison, que vuelve a interpretar al cazarrecompensas más famoso de la galaxia, y por su compañera parcialmente cibernética, Fennec Shand (interpretada por Ming-Na Wen).

La serie, cuya primera temporada ya está disponible, se centra en los esfuerzos de Fett por hacerse con el control del imperio del crimen en Tatooine, que antes controlaba su antiguo jefe Jabba el Hutt, en medio de un sinfín de complicaciones.

Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi es probablemente la serie que más ganas tienen de ver los fans, y por suerte ¡su estreno está a la vuelta de la esquina!

Esta nueva serie de Star Wars se estrena el 27 de mayo en Disney+, contará con 6 capítulos y está ambientada una década después de La venganza de los Sith.

Tenemos dos tráileres en total de Obi-Wan, el que acabas de ver aquí encima es el primero que se publicó en marzo, pero con motivo de la celebración del Día de Star Wars, 4 de mayo, Disney publicó otro tráiler, te lo mostramos:

Además de traer de vuelta a Ewan McGregor para su papel del Maestro Jedi preferido de todos, que interpretó en la trilogía de precuelas, la esperada serie de Obi-Wan Kenobi también contará con el regreso de Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader, y nos han prometido un gran enfrentamiento entre Maestro y malogrado Padawan: la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, describió este encuentro como "la revancha del siglo".

La directora Deborah Chow confirmó que el punto de partida será cuando Obi-Wan comienza su solitaria tarea de mantener vigilado al pequeño Luke en Tattoine, y sospechamos que Luke será visto en alguna que otra escena de la serie, ya que en el tráiler lo hemos podido ver.

Sin embargo, parece que a partir de ahí, Obi-Wan se verá arrastrado a una aventura que le llevará a otros lugares de la galaxia, fuera de Tatooine... La caza de Jedi por parte de los Inquisidores está en su punto álgido.

El reparto de la serie incluye a Moses Ingram, de Gambito de Dama; Kumail Nanjiani, de Eternals; Indira Varma, de Juego de Tronos; Rupert Friend, de Homeland; y Sung Kang, de Fast & Furious 9. Joel Edgerton y Bonnie Piesse retoman sus papeles de la trilogía de precuelas como los tíos adoptivos de Luke Skywalker, Owen y Beru.

Andor

Andor es una precuela de la película Rogue One: Una historia de Star Wars de 2016, y se centra en el oficial de inteligencia de la Alianza Rebelde Cassian Andor (interpretado por Diego Luna). Lucasfilm ha descrito esta nueva serie de Star Wars como un thriller de espías, y cuando el equipo habla de ella en el vídeo que puedes ver arriba, sugieren que tendrá niveles de producción a escala cinematográfica, y un reparto de 200 miembros.

Esta serie está ambientada cinco años antes de que los Rebeldes obtuvieran los infames planos de la Estrella de la Muerte en Rogue One, contará con 12 capítulos y su estreno será este 2022, aunque todavía no conocemos la fecha exacta.

El guionista de las películas de Jason Bourne (y supervisor del rodaje de Rogue One), Tony Gilroy, es el creador de la serie, mientras que el reparto cuenta con Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw y Kyle Soller. También contará con la participación de algunos veteranos de Rogue One, como Genevieve O'Reilly en el papel de la líder rebelde Mon Mothma, y Ben Mendelsohn y Forest Whitaker como Orson Krennic y Saw Gerrera, respectivamente.

Cuando Andor se enfrente al Imperio este año en Disney+, podéis esperar ver una trama de espionaje al estilo Bourne ambientada en una galaxia muy, muy lejana.

The Bad Batch temporada 2

The Clone Wars fue la serie que mantuvo vivo el fuego de Star Wars entre La Venganza de los Sith (2005) y el momento en el que Disney compró Lucasfilm en 2012. Por lo tanto, es más que justo que Disney+ siga con este spin-off de animación de The Clone Wars llamado The Bad Batch, que va sobre una unidad de élite de soldados clon modificados genéticamente en los primeros días del Imperio Galáctico.

La segunda temporada de The Bad Batch, confirmada en agosto de 2021, retomará la historia de Hunter, Tech, Wrecker, Echo y su compañero clon Omega, mientras intentan ir un paso por delante de las fuerzas imperiales lideradas por su hermano renegado, Crosshair. Entre que ahora (¡spoiler!) las instalaciones de clonación de Kamino ya están destruidas, y los indicios de que la serie se relacionará de alguna manera con los eventos de The Mandalorian, esta segunda temporada de The Clone Wars podría tener grandes implicaciones para la galaxia de Star Wars.

The Mandalorian temporada 3

La tercera temporada de The Mandalorian se terminó de grabar en marzo de 2022, y aunque todavía no conocemos la fecha de estreno, es posible que sea a finales de este mismo año.

Respecto a qué tramas veremos, (atención ¡spoilers!), por un lado, al final de la temporada 2, Grogu se fue con Luke Skywalker para que este le entrenara en la Fuerza, pero gracias a la serie El Libro de Boba Fett, ya hemos visto el reencuentro de Mando y Grogu, y sabemos si volverán a estar juntos en la temporada 3 o no... no vamos a dar más detalles por si no lo habéis visto.

Más allá del arco argumental de Baby Yoda, la tercera temporada también podría presentar un duelo entre Mando y Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) para ganar el Sable Oscuro (el Darksaber), y suponemos que el encarcelado Moff Gideon (Giancarlo Esposito) se convertirá en un prisionero muy incómodo para la Nueva República.

Ahsoka

Ahsoka, al igual que El Libro de Boba Fett, es un spin-off de The Mandalorian. En esta serie veremos de nuevo a Rosario Dawson volviendo a su papel de la antigua aprendiz de Anakin Skywalker, Ahsoka Tano. Después de que viéramos al personaje por primera vez en la serie animada The Clone Wars, la vimos otra vez en Star Wars: Rebels (también de animación) donde tuvo un papel mucho más importante. Después de esto, Ahsoka por fin tuvo su versión live-action, por primera vez en un capítulo de The Mandalorian, y por último, la hemos vuelto a ver en El Libro de Boba Fett.

Su aparición junto a Mando y Grogu sugirió que estaba a la caza del Gran Almirante Thrawn, un villano introducido en las historias del Universo Expandido de Star Wars hace mucho tiempo, y que fue añadido a la nueva continuidad de Disney con la serie animada Star Wars Rebels. Se espera que la serie gire en torno al epílogo de Rebels, en el que Ahsoka y la mandaloriana convertida en rebelde Sabine Wren buscan al aspirante a Jedi Ezra Bridger, que fue visto por última vez dirigiéndose a lo desconocido con Thrawn. De hecho, ya se ha confirmado que Natasha Liu Bordizzo se une al reparto como Wren.

Dave Filoni, director de Mandalorian, antiguo showrunner de The Clone Wars/Rebels y ahora nombrado director creativo ejecutivo de Lucasfilm, llevará las riendas de esta nueva serie de Star Wars.

La fecha de estreno de Ahsoka todavía no la conocemos, pero lo más seguro es que sea en algún momento de 2023.

The Acolyte

Ambientada en el final de la era de la Alta República de Star Wars (unos dos siglos antes de los eventos de la trilogía original), The Acolyte es una nueva serie de Star Wars de la co-creadora de la serie Muñeca Rusa de Netflix, Leslye Headland.

La jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dijo en su presentación del Día del Inversor de Disney de diciembre de 2020, que la serie es un "thriller de misterio" ambientado en una "galaxia de secretos sombríos y poderes emergentes del Lado Oscuro".

También se ha sugerido que se trata de una serie centrada en las mujeres, con algunas artes marciales incluidas, y en diciembre de 2021 saltó la noticia de que sería protagonizada por la actriz Amandla Stenberg (Los Juegos del Hambre).

Todavía no conocemos muchos más detalles, pero estamos deseando conocerlos.

Lando

Esta miniserie del guionista Justin Simien se centrará en Lando Calrissian. Aunque no se ha confirmado que el actor Donald Glover vuelva a su papel de la película Han Solo como el administrador de Bespin, el vídeo del anuncio de Disney utiliza muchas imágenes del actor. Es posible que esta serie cuente con una sola temporada. ¿Podría aparecer también el joven Han Solo de Alden Ehrenreich? La serie Lando todavía se encuentra en su fase inicial de desarrollo, por lo que todavía habrá que esperar para conocer más detalles, y para verla.

Rangers of the New Republic

Esta serie iba a ser un spin-off de The Mandalorian, pero ha sido cancelada, por lo que probablemente nunca lleguemos a verla.

La serie Rangers of the New Republic fue anunciada en diciembre de 2020, y se especuló mucho con podría estar protagonizada por los pilotos de Ala-X, Trapper Wolf (interpretado por Dave Filoni) y Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee), ya que vimos a ambos salvando a Mando de las arañas de hielo en el capítulo "La Pasejera" de la temporada 2 de The Mandalorian. Teva también tuvo un papel importante como una especie de policía espacial en capítulos posteriores.

Igualmente, todo apuntaba a que la serie contaría con Cara Dune, la antigua soldado de choque rebelde interpretada por Gina Carano.

Lamentablemente, no tendremos la oportunidad de averiguar si alguna de las dos teorías (o ambas) eran correctas, ya que los informes de mayo de 2021 anunciaron que "Rangers of the New Republic ya no está en desarrollo activo".

Esta cancelación podría estar relacionada con la decisión de Lucasfilm de despedir a Gina Carano en febrero de 2021, tras una polémica por unos tuits en las redes sociales de la actriz.

"Gina Carano no sigue contratada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que vuelva en el futuro", dijo Lucasfilm en un comunicado.

Y tras esto, pasemos a las películas...

Nuevas películas de Star Wars

Con la Saga Skywalker cerrada con El ascenso de Skywalker de 2019 (al menos por ahora...), Lucasfilm se aventura en un nuevo territorio con su proyecto de nuevas películas de Star Wars. Como parece que las series para Disney+ son la prioridad por ahora, poco se sabe sobre el argumento de las películas que están por venir. Sin embargo, teniendo en cuenta el talento cinematográfico de las personas que participan en ellas, es de esperar que sean interesantes adiciones a la famosa galaxia muy, muy lejana.

Star Wars: Rogue Squadron

Dirigida por Patty Jenkins, de Wonder Woman, el siguiente estreno de Star Wars en cines después de El Ascenso de Skywalker iba a ser Rogue Squadron. La producción debía comenzar en 2022, y el estreno estaba previsto para diciembre de 2023.

Sin embargo, un artículo publicado en Hollywood Reporter en noviembre de 2021 reveló que los compromisos de Jenkins con otros proyectos, presumiblemente Wonder Woman 3, entre otros, han hecho que la película se haya "eliminado del calendario de producción". Dicho esto, es posible ese no sea el único motivo y que haya algo más, ya que el antiguo editor del Hollywood Reporter, Matthew Belloni, sugirió en un artículo que las "diferencias creativas" podrían ser las culpables del retraso indefinido.

Rogue Squadron (también llamado en español Escuadrón Pícaro), es el nombre de los pilotos de combate de Luke Skywalker que lucharon en la Batalla de Hoth, y se formaron después de la Batalla de Yavin. En el canon, su nombre está inspirado en las acciones heroicas del equipo Rogue One de la película del mismo nombre.

El Rogue Squadron también aparece en la serie de libros Star Wars: X-Wing (Ala-X) del autor Michael A. Stackpole, de la ya retirada serie "Star Wars Legends" de historias del Universo Expandido que existía antes de que Disney comprara Lucasfilm. También fue el nombre de una serie de videojuegos lanzados para Nintendo 64, PC y GameCube.

Si llega a los cines, Rogue Squadron seguirá a una nueva generación de pilotos de caza que arriesgan sus vidas en una "era futura" de la galaxia.

La directora Patty Jenkins, que además es hija de un piloto de combate en la vida real, admitió en un vídeo de presentación en Twitter que tiene la ambición de hacer la "mejor película de pilotos de combate de todos los tiempos", pero que no había podido encontrar el proyecto adecuado. Hasta ahora...

Star Wars: A Droid Story

Esta co-producción entre Industrial Light & Magic y Lucasfilm Animation, que llegará a Disney+, contará con R2-D2 y C-3PO junto a un nuevo héroe. ¿Su misión? Es un secreto que solo los droides conocen. Se trata de una película alegre y divertida. Lucasfilm ha confirmado en Twitter que se trata de una nueva película de Star Wars y no de una serie. La fecha de estreno todavía está por confirmar.

La película de Star Wars de Taika Waititi

Tras haber dirigido uno de los mejores capítulos de The Mandalorian (el final de la primera temporada, donde Mando derriba el Caza TIE de Moff Gideon), el director de Thor: Ragnarok y Thor: Love & Thunder, Taika Waititi, también está trabajando en una película de Star Wars. Esta fue anunciada allá por 2020 en el Día de Star Wars, el 4 de mayo de ese año, y estaba planeada para estrenarse después de Rogue Squadron (claro que como ahora esta ha sido pospuesta indefinidamente, pues probablemente la de Waititi llegará antes).

Waititi está escribiendo actualmente el guion de la película, aunque ha bromeado en Instagram diciendo: "Como fan de Star Wars desde hace mucho tiempo estoy muy enfadado por lo que voy a hacer para arruinarla."

La guionista Krysty Wilson-Cairns se encarga de co-escribir el guion.

La película de Star Wars de Kevin Feige

Todo lo que toca Kevin Feige, el jefe creativo de Marvel Studios (también conocido como el amo y señor de Marvel), se convierte en oro cuando pasa por taquilla. Por lo tanto, no nos extraña que sus compañeros de Disney en Lucasfilm le hayan llamado para hacer una película de Star Wars. Al parecer, está produciendo su propia historia en esa galaxia muy, muy lejana, y, según el medio Deadline, ha contratado al guionista de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y también guionista principal de Loki, Michael Waldron, para que escriba el guion.

La trilogía de películas de Star Wars de Rian Johnson

Desde que la película Los últimos Jedi llegó a los cines en 2017, se ha hablado de una nueva trilogía de Star Wars del guionista y director Rian Johnson. Es probable que la esperada secuela de "Puñales por la espalda" de Netflix (título original Knives Out) acapare la atención de Johnson durante un buen tiempo, pero, a pesar de que muchos especularon que Lucasfilm la había dejado de lado, parece que la trilogía sigue en pie. Al menos así era a principios de 2021, aunque desde entonces poco, o nada, se ha sabido...

La escritora Sariah Wilson tuiteó esto tras entrevistar a Johnson en febrero de 2021:

"Sí, la trilogía de Star Wars de Rian sigue en marcha", dijo. "No hay fechas ni plazos porque tiene otros proyectos en marcha, pero está en camino".

Sin embargo, según Matthew Belloni afirma en el artículo que hemos mencionado antes en la sección de Rogue Squadron, la "trilogía planeada por Johnson ha sido archivada". En resumen, que no sabemos si al final Rian Johnson hará esta trilogía o no, el tiempo lo dirá...